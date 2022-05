Η παράσταση «Angels in America» στο θέατρο «Αγγέλων Βήμα»

Κλείσιμο





Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του 20ου αιώνα τοεξερευνά την ομοφυλοφιλική κουλτούρα, τις φυλετικές διακρίσεις, την κοινωνική ανισότητα και το μέλλον της Αμερικής μέσα από το πρίσμα της κρίσης του AIDS κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Το πολυβραβευμένο έργο του(the Pulitzer Prize for Drama, the Tony Award for Best Play, and the Drama Desk Award for Outstanding Play) διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη κατά τα χρόνια της προεδρίας του Ρήγκαν.Η πλοκήυπερβαίνει με χιούμορ το πολιτικό παρόν. Ένα μωσαϊκό από ιστορίες με ανθρώπους που παλεύουν με καθολικά θέματα όπως αυτά της αγάπης, της απώλειας, της αρρώστιας, της ευθύνης, του έρωτα, του σεξ, της συντροφικότητας και της συμπόνιας.Οι ιστορίες των ηρώων μπλέκονται. Προσπαθώντας να βρουν την ίαση ισορροπούν μεταξύ ενός σπαρακτικού ρεαλισμού και ενός κόσμου υπερφυσικού -με όνειρα και παραισθήσεις. Ο Πράιορ, άρρωστος από AIDS καλείται να αντιμετωπίσει την εγκατάλειψη από τον σύντροφο του, Λούις, και τον φόβο του θανάτου. Η Χάρπερ και ο Τζο, μέσα από έναν γάμο που καταρρέει, αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και τελικά να βρουν τον εαυτό τους. Ο ρεπουμπλικάνος δικηγόρος Ρόι Κον ανακαλύπτει ότι ούτε η εξουσία ούτε τα χρήματα θα τον προστατέψουν από τον θάνατο. Η ιστορία συμπληρώνεται με την Χάνα, μητέρα του Τζο, τον Μπελίζ, φίλο του Πράιορ και έναν εγκαταλελειμμένο Άγγελο που έρχεται να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην απελευθέρωση, την αναγέννηση και τη μεταμόρφωση.Οισήμερα, μας υπενθυμίζουν πως η κοινωνία οφείλει να αλλάζει και να κατανοεί. Τα ανθρώπινα όντα μπορούν να υπερβαίνουν τη φύση τους και τελικά να κατακτούν τη ζωή. Η πληγωμένη σου καρδιά αιμορραγεί στο σύμπαν των πληγών… Αυτό θα κάνουμε θα γιατρευτούμε.Αντώνης ΓαλέοςΑνδρονίκη ΑβδελιώτηΜάιρα ΞύδηΒασίλης ΚλωτσοτήραςMind The GapΜάιρα ΞύδηΣταμάτης Μπαντούνας, Μάιρα ΞύδηMind The GapΑνδρονίκη Αβδελιώτη, Λάζαρος Βαρτάνης, ΗλίαςΒογιατζηδάκης, Μάνος Ζούρας, Γιώργος Ζώης, Ελεάννα Παναγουλέα,Δημήτρης Παπαλάμπρος, Νάταλι ΤσάβεζΔευτέρα & Τρίτη: 17:00 / Τετάρτη: 21:30 / Πέμπτη &23:00 /Κυριακή: 21:30, εώς 31 ΜαΐουΚανονικό 14 ευρώ, Μειωμένο 10 ευρώ180 λεπτά*Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ευχαριστούμε το θέατρο Αγγέλων Βήμα και την Μαργαρίτα Δαλαμάγκα – Καλογήρου για την φιλοξενία και την στήριξη.