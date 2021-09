Το τέλος της κανονικότητας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Nanfu Wang (βλ. One Child Nation) η ταινία-ντοκιμαντέρ In the Same Breath της HBO περιγράφει τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων σε Κίνα και ΗΠΑ μετά την εμφάνιση και την εξάπλωση του Covid-19 αλλά και τις επιπτώσεις των χειρισμών τους στην καθημερινότητα των πολιτών.Μέσα από μαρτυρίες των πρώτων ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με τον νέο κορονοϊό στη Γουχάν αλλά και μέσα από τη σχετική σύγχυση που επικράτησε στις ΗΠΑ αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους αυτή η πρωτοφανής υγειονομική κρίση σε συνδυασμό με την κρατική προπαγάνδα καθόρισαν την κοινή γνώμη των δύο χωρών αλλά και τη μοίρα όλου του πλανήτη.Τί αντίκτυπο είχαν στους πολίτες η παραπληροφόρηση και οι επικοινωνιακή στρατηγική των αρχών τις ώρες που χάνονταν χιλιάδες ζωές και απειλούνταν εκατομμύρια άνθρωποι;Στο In the Same Breath συνδυάζονται αριστοτεχνικά το πολιτικό με το προσωπικό στοιχείο αφού η Nanfu Wang καταπιάνεται παράλληλα με τη χώρα καταγωγής της αλλά και με τη χώρα στην οποία ζει και εργάζεται. Μέσα από το πρίσμα αληθινών εμπειριών και ντοκουμέντων κάθε είδους εξιστορεί όσα συγκλονιστικά συνέβησαν.Τον περασμένο Ιανουάριο η Wang είχε γιορτάσει, όπως κάθε χρόνο, την κινεζική Πρωτοχρονιά στη γενέτειρά της που βρίσκεται περίπου 200 μίλια έξω από τη Γουχάν. Λίγο μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες ειδήσεις για τον επικίνδυνο νέο κορονοϊό.«Τα social media είχαν πάρει φωτιά κι εγώ ανέθεσα αμέσως σε φίλους και συνεργάτες βιντεογράφους στη Γουχάν αλλά και σε όλη την Κίνα να καταγράψουν όσα διαδραματίζονταν εκεί.» αναφέρει σχετικά η ίδια η σκηνοθέτιδα.«Ένα απροετοίμαστο σύστημα υγείας που κατέρρευσε μέσα σε λίγες μόλις ημέρες και χιλιάδες νεκροί στα νοσοκομεία, ακόμα και στους δρόμους, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ μετέδιδαν ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο.» Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός της κατάστασης στην Κίνα σε μια γλαφυρή απεικόνιση του σύμφωνα με όλους εκείνους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.Γιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς και συγγενείς όσων νόσησαν αποκαλύπτουν την αλήθεια όπως ακριβώς την έζησαν μιλώντας στην κάμερα της Wang και παραδίδοντάς της βίντεο και φωτογραφίες από τα κινητά τους και όλα τα άλλα μέσα που διέθεταν ώστε να δημιουργήσει το In the Same Breath.Τις ώρες που στην Κίνα κάθε λεπτό ζωής ήταν κρίσιμο και οι δεκάδες διεθνείς πτήσεις είχαν ήδη συντελέσει στην πρώτη διασπορά του ιού σε κάθε άκρο του πλανήτη, στις ΗΠΑ τα επίσημα κυβερνητικά χείλη καθησύχαζαν τους Αμερικάνους. Τα πρώτα στρατηγικά λάθη στον περιορισμό της μόλυνσης είχαν κιόλας γίνει τη στιγμή που στα δελτία ειδήσεων και στις συνεντεύξεις τύπου των αξιωματούχων διατυπωνόταν με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο νέος κορονοϊός είναι κάτι μακρινό και απόλυτα διαχειρίσιμο.Η παραπληροφόρηση είχε καταστροφικές συνέπειες σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών. «Δεν ξέραμε τί να κάνουμε και κανένας δεν μας έδινε σαφή κατεύθυνση για το πώς να προετοιμαστούμε. Παράλληλα μας απαγόρευαν να μιλάμε στα ΜΜΕ για όσα ζούσαμε μέσα στα νοσοκομεία, για τα κενά του συστήματος τα οποία έφερε στο φως η πανδημία.», τονίζουν μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων των ΗΠΑ.«Στοχοποιηθήκαμε αυτόματα. Ήταν μια ευκαιρία να εκφράσουν κάποιοι το ρατσισμό τους απέναντί μας βίαια και απροκάλυπτα. Υπήρξε διχασμός», αναφέρουν χαρακτηριστικά στις σκηνές του In the Same Breath Ασιάτες μετανάστες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η γρήγορη εναλλαγή εικόνων που κόβουν την ανάσα και οι σοκαριστικές αφηγήσεις συνθέτουν τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα που ζούμε ακόμα και σήμερα. Το In the Same Breath φέρνει στο φως κάποιες πτυχές που δεν έφτασαν ποτέ στα μάτια και στα αυτιά μας ενώ ταυτόχρονα επανεξετάζει, με ατράνταχτες αποδείξεις, όσα θεωρούνται ήδη γνωστά.