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Η Nissan βάζει φύλλα ανανά στο αυτοκίνητο
Η Nissan βάζει φύλλα ανανά στο αυτοκίνητο
Η Nissan εξέλιξε ένα νέο σύνθετο υλικό, το οποίο έχει σαν πρώτη ύλη φύλλα ανανά και έχει τόσο υψηλή αντοχή που μπορεί να αντικαταστήσει και τα ανθρακονήματα σε πολλές εφαρμογές.
Η Nissan συνεργάζεται με την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής υλικών, που ονομάζεται Food Reborn Co. Ltd, και κατάφερε να δώσει ζωή στα γεωργικά απόβλητα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες εφηύραν ένα νέο υλικό για πάνελ αυτοκινήτου, το οποίο αποτελείται από ίνες φύλλων ανανά. Σύμφωνα με τη Nissan, το σύνθετο υλικό έχει υψηλή αντοχή, και είναι κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα στους αγώνες αυτοκινήτου.
Για την κατασκευή του, οι ίνες από φύλα ανανά εμποτίζονται με ρητίνη, δημιουργώντας αυτό που ονομάζεται «πλαστικό ενισχυμένο με φυσικές ίνες». Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν διάφορα υλικά, η προμήθεια των οποίων σύμφωνα με τη Nissan είναι περιορισμένη και κοστοβόρα.
Αντίστοιχης φιλοσοφίας είναι και τα σύνθετα υλικά με βάση το λινάρι, τα οποία χρησιμοποιεί και η BMW τόσο στους αγώνες, όσο και στο M Concept Neue Klasse. Η Nissan αναφέρει πως το νέο υλικό με βάση τον ανανά διαθέτει μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό, αν και δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα συγκριτικές μετρήσεις.
Για την κατασκευή του υλικού, οι ίνες εξάγονται από τα φύλλα ανανά και μετατρέπονται σε ένα επίπεδο νήμα. Αυτό το νήμα υφαίνεται, και το ύφασμα αποτελεί το στρώμα ενίσχυσης που διαμορφώνεται στο καλούπι του πάνελ και εμποτίζεται με τη ρητίνη.
Ο Τατσούζο Τομίτα, που είναι ο υπεύθυνος για την τεχνολογική εξέλιξη της Nissan, ανέφερε πως τα φύλλα του ανανά είναι υποπροϊόν το οποίο συνήθως πετιέται, χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάπου. Το νέο βιώσιμο σύνθετο υλικό προσφέρει επίσης το υψηλό επίπεδο απόδοσης που χρειάζεται σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
Η Ετσούκο Ούντα, CEO της εταιρείας Food Reborn, δημιούργησε αυτό το project με βάση τα απόβλητα της καλλιέργειας ανανά. Δήλωσε πως η μετατροπή γεωργικών υποπροϊόντων σε υλικά υψηλής απόδοσης για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα αθλητικά είδη έχει τεράστια σημασία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων.
Παγκοσμίως αποβάλλονται πάνω από 50 εκατομμύρια τόνοι φύλλων ανανά κάθε χρόνο. Αυτός ο τεράστιος όγκος σημαίνει πως η προμήθεια της πρώτης ύλης για το νέο σύνθετο υλικό δεν θα γίνει εις βάρος της παραγωγής τροφίμων.
Αυτή η νέα εφεύρεση αποτελεί μέρος της στρατηγικής που έχει η Nissan με σκοπό να κατασκευάζει πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα, διατηρώντας παράλληλα το στόχο βιωσιμότητας «Green Program 2030».
Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν το νέο σύνθετο υλικό από φύλλα ανανά θα χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητο παραγωγής. Προς το παρόν, έχει δημιουργήσει ένα καπό, το οποίο θα δουν από κοντά οι επισκέπτες της Έκθεσης Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών SAMPE στην Ιαπωνία, που λαμβάνει χώρα στο Τόκιο.
Για την κατασκευή του, οι ίνες από φύλα ανανά εμποτίζονται με ρητίνη, δημιουργώντας αυτό που ονομάζεται «πλαστικό ενισχυμένο με φυσικές ίνες». Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν διάφορα υλικά, η προμήθεια των οποίων σύμφωνα με τη Nissan είναι περιορισμένη και κοστοβόρα.
Αντίστοιχης φιλοσοφίας είναι και τα σύνθετα υλικά με βάση το λινάρι, τα οποία χρησιμοποιεί και η BMW τόσο στους αγώνες, όσο και στο M Concept Neue Klasse. Η Nissan αναφέρει πως το νέο υλικό με βάση τον ανανά διαθέτει μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό, αν και δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα συγκριτικές μετρήσεις.
Για την κατασκευή του υλικού, οι ίνες εξάγονται από τα φύλλα ανανά και μετατρέπονται σε ένα επίπεδο νήμα. Αυτό το νήμα υφαίνεται, και το ύφασμα αποτελεί το στρώμα ενίσχυσης που διαμορφώνεται στο καλούπι του πάνελ και εμποτίζεται με τη ρητίνη.
Ο Τατσούζο Τομίτα, που είναι ο υπεύθυνος για την τεχνολογική εξέλιξη της Nissan, ανέφερε πως τα φύλλα του ανανά είναι υποπροϊόν το οποίο συνήθως πετιέται, χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάπου. Το νέο βιώσιμο σύνθετο υλικό προσφέρει επίσης το υψηλό επίπεδο απόδοσης που χρειάζεται σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
Η Ετσούκο Ούντα, CEO της εταιρείας Food Reborn, δημιούργησε αυτό το project με βάση τα απόβλητα της καλλιέργειας ανανά. Δήλωσε πως η μετατροπή γεωργικών υποπροϊόντων σε υλικά υψηλής απόδοσης για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα αθλητικά είδη έχει τεράστια σημασία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων.
Παγκοσμίως αποβάλλονται πάνω από 50 εκατομμύρια τόνοι φύλλων ανανά κάθε χρόνο. Αυτός ο τεράστιος όγκος σημαίνει πως η προμήθεια της πρώτης ύλης για το νέο σύνθετο υλικό δεν θα γίνει εις βάρος της παραγωγής τροφίμων.
Αυτή η νέα εφεύρεση αποτελεί μέρος της στρατηγικής που έχει η Nissan με σκοπό να κατασκευάζει πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα, διατηρώντας παράλληλα το στόχο βιωσιμότητας «Green Program 2030».
Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν το νέο σύνθετο υλικό από φύλλα ανανά θα χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητο παραγωγής. Προς το παρόν, έχει δημιουργήσει ένα καπό, το οποίο θα δουν από κοντά οι επισκέπτες της Έκθεσης Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών SAMPE στην Ιαπωνία, που λαμβάνει χώρα στο Τόκιο.
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