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Η Nissan συνεργάζεται με την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής υλικών, που ονομάζεται Food Reborn Co. Ltd, και κατάφερε. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες εφηύραν ένα νέο υλικό για πάνελ αυτοκινήτου, το οποίο αποτελείται από ίνες φύλλων ανανά. Σύμφωνα με τη Nissan, το σύνθετο υλικό, όπως για παράδειγμα στους αγώνες αυτοκινήτου.Για την κατασκευή του, οι ίνες από φύλα ανανά, δημιουργώντας αυτό που ονομάζεται «πλαστικό ενισχυμένο με φυσικές ίνες». Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν διάφορα υλικά, η προμήθεια των οποίων σύμφωνα με τη Nissan είναι περιορισμένη και κοστοβόρα.Αντίστοιχης φιλοσοφίας είναι και τα σύνθετα υλικά με βάση το λινάρι, τα οποία χρησιμοποιεί και η BMW τόσο στους αγώνες, όσο και στο M Concept Neue Klasse. Η Nissan αναφέρει πως, αν και δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα συγκριτικές μετρήσεις.Για την κατασκευή του υλικού, οι ίνες εξάγονται από τα φύλλα ανανά καιΑυτό το νήμα υφαίνεται, και το ύφασμα αποτελεί το στρώμα ενίσχυσης που διαμορφώνεται στο καλούπι του πάνελ και εμποτίζεται με τη ρητίνη.Ο Τατσούζο Τομίτα, που είναι ο υπεύθυνος για την τεχνολογική εξέλιξη της Nissan, ανέφερε πως τα φύλλα του ανανά είναι υποπροϊόν το οποίο συνήθως πετιέται, χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάπου.που χρειάζεται σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.Η Ετσούκο Ούντα, CEO της εταιρείας Food Reborn, δημιούργησε αυτό το project με βάση τα απόβλητα της καλλιέργειας ανανά. Δήλωσε πωςγια την αυτοκινητοβιομηχανία και τα αθλητικά είδη έχει τεράστια σημασία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων.Παγκοσμίως. Αυτός ο τεράστιος όγκος σημαίνει πως η προμήθεια της πρώτης ύλης για το νέο σύνθετο υλικό δεν θα γίνει εις βάρος της παραγωγής τροφίμων.Αυτή η νέα εφεύρεση αποτελεί μέρος της στρατηγικής που έχει η Nissan με σκοπό να κατασκευάζει πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα, διατηρώντας παράλληλα τοΗ εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν το νέο σύνθετο υλικό από φύλλα ανανά θα χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητο παραγωγής. Προς το παρόν,, το οποίο θα δουν από κοντά οι επισκέπτες της Έκθεσης Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών SAMPE στην Ιαπωνία, που λαμβάνει χώρα στο Τόκιο.