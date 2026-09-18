Έρχεται το Opel Astra GSE Line

Κλείσιμο

Η Opel επεκτείνει τη γκάμα των εκδόσεων GSE με το Astra GSE Line, το οποίο2026. Η νέα έκδοση δεν αφορά ένα συγκεκριμένο σύστημα κίνησης, αλλά θα είναι διαθέσιμη με όλες τις κινητήριες επιλογές του Astra.Η εμπορική τηςενώ η Opel έχει ήδη προαναγγείλει την προσθήκη περισσότερων μοντέλων GSE Line μέσα στην ίδια χρονιά.Το Astra GSE Line αποκτά μιαπου διαφοροποιούν την έκδοση από τις υπόλοιπες της γκάμας. Στο εμπρός μέρος,αποκτούν τον χαρακτηριστικό χρωματικό συνδυασμό GSE, ενώ η επιγραφή «GSE LINE» στον προφυλακτήρα διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη έκδοση.Τη νέα εμφάνιση συμπληρώνουνενώ αντίστοιχες επεμβάσεις υπάρχουν και στην καμπίνα.Τα καθίσματα, το τιμόνι, οι επενδύσεις των θυρών και το κεντρικό υποβραχιόνιο, ενώ τα σπορ πεντάλ αλουμινίου ολοκληρώνουν το πιο δυναμικό εσωτερικό. Σε αντίθεση με τα Mokka GSE και Corsa GSE, τα οποία αποτελούν αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις επιδόσεων,Έτσι, θα είναιδίνοντας τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιλέξει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες και το προφίλ χρήσης του. Η νέα έκδοση του Astra αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης επέκτασης της οικογένειας GSE. Η Opel έχει ήδη παρουσιάσει τα αμιγώς ηλεκτρικά Mokka GSE και Corsa GSE, με ισχύ 207 kW (281 hp), ενώΠαράλληλα, η γερμανική μάρκα έχει ανακοινώσει ότι αργότερα μέσα στο 2027 θα παρουσιάσει και ειδική έκδοση του Astra με ισχύ 206 kW (280 hp).Περισσότερα μοντέλα GSE Lineμε την Opel να προγραμματίζει περισσότερες ανακοινώσεις στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού.