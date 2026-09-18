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Έρχεται το Opel Astra GSE Line
Έρχεται το Opel Astra GSE Line
Το νέο Astra GSE Line κάνει πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και φέρνει πιο δυναμική εμφάνιση στη γκάμα, με επιλογή από diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.
Η Opel επεκτείνει τη γκάμα των εκδόσεων GSE με το Astra GSE Line, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026. Η νέα έκδοση δεν αφορά ένα συγκεκριμένο σύστημα κίνησης, αλλά θα είναι διαθέσιμη με όλες τις κινητήριες επιλογές του Astra.
Η εμπορική της διάθεση έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027, ενώ η Opel έχει ήδη προαναγγείλει την προσθήκη περισσότερων μοντέλων GSE Line μέσα στην ίδια χρονιά.
Το Astra GSE Line αποκτά μια σειρά από σχεδιαστικές επεμβάσεις που διαφοροποιούν την έκδοση από τις υπόλοιπες της γκάμας. Στο εμπρός μέρος, τα διακοσμητικά στοιχεία κάτω από το Opel Vizor αποκτούν τον χαρακτηριστικό χρωματικό συνδυασμό GSE, ενώ η επιγραφή «GSE LINE» στον προφυλακτήρα διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη έκδοση.
Τη νέα εμφάνιση συμπληρώνουν diamond-cut ζάντες αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών, ενώ αντίστοιχες επεμβάσεις υπάρχουν και στην καμπίνα.
Τα καθίσματα, το τιμόνι, οι επενδύσεις των θυρών και το κεντρικό υποβραχιόνιο διαθέτουν κίτρινες ραφές, ενώ τα σπορ πεντάλ αλουμινίου ολοκληρώνουν το πιο δυναμικό εσωτερικό. Σε αντίθεση με τα Mokka GSE και Corsa GSE, τα οποία αποτελούν αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις επιδόσεων, το Astra GSE Line διατηρεί την επιλογή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων κίνησης.
Έτσι, θα είναι διαθέσιμο με diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, δίνοντας τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιλέξει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες και το προφίλ χρήσης του. Η νέα έκδοση του Astra αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης επέκτασης της οικογένειας GSE. Η Opel έχει ήδη παρουσιάσει τα αμιγώς ηλεκτρικά Mokka GSE και Corsa GSE, με ισχύ 207 kW (281 hp), ενώ το Corsa GSE θα κάνει επίσης την πρεμιέρα του στο Παρίσι.
Παράλληλα, η γερμανική μάρκα έχει ανακοινώσει ότι αργότερα μέσα στο 2027 θα παρουσιάσει και ειδική έκδοση του Astra με ισχύ 206 kW (280 hp).
Περισσότερα μοντέλα GSE Line αναμένονται μέσα στο 2027, με την Opel να προγραμματίζει περισσότερες ανακοινώσεις στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Η εμπορική της διάθεση έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027, ενώ η Opel έχει ήδη προαναγγείλει την προσθήκη περισσότερων μοντέλων GSE Line μέσα στην ίδια χρονιά.
Το Astra GSE Line αποκτά μια σειρά από σχεδιαστικές επεμβάσεις που διαφοροποιούν την έκδοση από τις υπόλοιπες της γκάμας. Στο εμπρός μέρος, τα διακοσμητικά στοιχεία κάτω από το Opel Vizor αποκτούν τον χαρακτηριστικό χρωματικό συνδυασμό GSE, ενώ η επιγραφή «GSE LINE» στον προφυλακτήρα διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη έκδοση.
Τη νέα εμφάνιση συμπληρώνουν diamond-cut ζάντες αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών, ενώ αντίστοιχες επεμβάσεις υπάρχουν και στην καμπίνα.
Τα καθίσματα, το τιμόνι, οι επενδύσεις των θυρών και το κεντρικό υποβραχιόνιο διαθέτουν κίτρινες ραφές, ενώ τα σπορ πεντάλ αλουμινίου ολοκληρώνουν το πιο δυναμικό εσωτερικό. Σε αντίθεση με τα Mokka GSE και Corsa GSE, τα οποία αποτελούν αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις επιδόσεων, το Astra GSE Line διατηρεί την επιλογή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων κίνησης.
Έτσι, θα είναι διαθέσιμο με diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, δίνοντας τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιλέξει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες και το προφίλ χρήσης του. Η νέα έκδοση του Astra αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης επέκτασης της οικογένειας GSE. Η Opel έχει ήδη παρουσιάσει τα αμιγώς ηλεκτρικά Mokka GSE και Corsa GSE, με ισχύ 207 kW (281 hp), ενώ το Corsa GSE θα κάνει επίσης την πρεμιέρα του στο Παρίσι.
Παράλληλα, η γερμανική μάρκα έχει ανακοινώσει ότι αργότερα μέσα στο 2027 θα παρουσιάσει και ειδική έκδοση του Astra με ισχύ 206 kW (280 hp).
Περισσότερα μοντέλα GSE Line αναμένονται μέσα στο 2027, με την Opel να προγραμματίζει περισσότερες ανακοινώσεις στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού.
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