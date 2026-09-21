H Ford συγκεντρώνει τρόφιμα

Για περισσότερα από 120 χρόνια, η Ford στηρίζει τις κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο οικοδομώντας ένα ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό μέλλον για τις επόμενες γενιές.



Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην έμπρακτη στήριξη και προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.



Στο πλαίσιο αυτό, η Ford επιστρέφει και φέτος στη χώρα μας με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα», καλώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους πελάτες, τους φίλους της μάρκας και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών να προφέρουν είδη διατροφής που θα συγκεντρωθούν έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford.



Όπως και το 2025, η ιδέα είναι απλή: να γεμίσουν οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε φορείς και οργανώσεις στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι της εταιρείας.



Τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν φορείς και οργανώσεις στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι Ford.



Η Ford καλεί και φέτος όλους τους πελάτες και τους φίλους της μάρκας να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας οικογένειες και τοπικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα.



Με βάση την ανταπόκριση και τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς, η φιλοδοξία είναι φέτος να ενισχυθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες και φορείς υποστήριξης.



Τα είδη διατροφής που συγκεντρώνονται είναι κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.