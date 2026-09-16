Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αυτό είναι το χάτσμπακ της Chery
Αυτό είναι το χάτσμπακ της Chery
Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος επέκτασης της ευρωπαϊκής της πορείας η Chery θα εμπλουτίσει τη γκάμα της με το Q, ένα κόμπακτ χάτσμπακ με χρηστικό αστικό χαρακτήρα.
Η Chery στοχεύει στην εντονότερη παρουσία της και την αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Γηραιά Ήπειρο και τα στελέχη της φροντίζουν γι’ αυτό. Όπως ανακοινώθηκε, για να το επιτύχουν σκοπεύουν να εισάγουν σε αυτή δύο νέα μοντέλα της στο επόμενο έτος.
Το πρώτο θα είναι το Q, γνωστό στην Κίνα ως Qq3. Πρόκειται ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback που θα ανταγωνιστεί μοντέλα όπως τα Renault 5 E-Tech Electric, Volkswagen ID. Polo και BYD Dolphin Surf, αλλά και τα επερχόμενα Geely E2 και MG.
Το Q παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό κοινό στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Τορίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου (2026). Όμως, η Chery δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ημερομηνία έναρξης πωλήσεων ή την τιμή του στην ήπειρό μας. Με μήκος 4.195 χλστμ., θα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας. Στην Κίνα διαθέτει μπαταρία 43 kWh και αυτονομία έως 420 χλμ. (κατά «CLTC»).
Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει οθόνη αφής 15,6 ιντσών, ασύρματη φόρτιση, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, εμπρός χώρο αποσκευών 70 λίτρων («frunk») και δυνατότητα «V2L» για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.
Πέραν αυτού, η Chery θα τοποθετήσει στην κορυφή της ευρωπαϊκής γκάμας της το Tiggo X, ένα μεγάλο Plug-in Hybrid SUV της το οποίο έχει μήκος 5.050 χλστμ. και κατατάσσεται πάνω από το Tiggo 9. Η συνδυαστική ισχύς του φτάνει τους 476 ίππους. Η εταιρεία εξετάζει την αύξηση της ενεργειακής χωρητικότητας των μπαταριών στα PHEV μοντέλα της, με στόχο μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και χαμηλότερη κατανάλωση .
Το πρώτο επτάμηνο του 2026, η Chery είχε ήδη διαθέσει 36.048 αυτοκίνητά της στην Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά γι’ αυτή. Σταδιακά, επεκτείνεται σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ προγραμματίζει τη λειτουργία κέντρου έρευνας και εξέλιξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, τα στελέχη της εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Nissan για να κατασκευάζουν μοντέλα της στο εργοστάσιο που έχει η ιαπωνική εταιρεία στο Σάντερλαντ (Ηνωμένο Βασίλειο).
Το πρώτο θα είναι το Q, γνωστό στην Κίνα ως Qq3. Πρόκειται ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback που θα ανταγωνιστεί μοντέλα όπως τα Renault 5 E-Tech Electric, Volkswagen ID. Polo και BYD Dolphin Surf, αλλά και τα επερχόμενα Geely E2 και MG.
Το Q παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό κοινό στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Τορίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου (2026). Όμως, η Chery δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ημερομηνία έναρξης πωλήσεων ή την τιμή του στην ήπειρό μας. Με μήκος 4.195 χλστμ., θα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας. Στην Κίνα διαθέτει μπαταρία 43 kWh και αυτονομία έως 420 χλμ. (κατά «CLTC»).
Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει οθόνη αφής 15,6 ιντσών, ασύρματη φόρτιση, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, εμπρός χώρο αποσκευών 70 λίτρων («frunk») και δυνατότητα «V2L» για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.
Πέραν αυτού, η Chery θα τοποθετήσει στην κορυφή της ευρωπαϊκής γκάμας της το Tiggo X, ένα μεγάλο Plug-in Hybrid SUV της το οποίο έχει μήκος 5.050 χλστμ. και κατατάσσεται πάνω από το Tiggo 9. Η συνδυαστική ισχύς του φτάνει τους 476 ίππους. Η εταιρεία εξετάζει την αύξηση της ενεργειακής χωρητικότητας των μπαταριών στα PHEV μοντέλα της, με στόχο μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και χαμηλότερη κατανάλωση .
Το πρώτο επτάμηνο του 2026, η Chery είχε ήδη διαθέσει 36.048 αυτοκίνητά της στην Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά γι’ αυτή. Σταδιακά, επεκτείνεται σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ προγραμματίζει τη λειτουργία κέντρου έρευνας και εξέλιξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, τα στελέχη της εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Nissan για να κατασκευάζουν μοντέλα της στο εργοστάσιο που έχει η ιαπωνική εταιρεία στο Σάντερλαντ (Ηνωμένο Βασίλειο).
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