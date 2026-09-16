Αυτό είναι το χάτσμπακ της Chery

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Η Chery στοχεύει στην εντονότερη παρουσία της και την ακαι τα στελέχη της φροντίζουν γι’ αυτό. Όπως ανακοινώθηκε, για να το επιτύχουν σκοπεύουντης στο επόμενο έτος.Το πρώτο, γνωστό στην Κίνα ως Qq3. Πρόκειται ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback πουαλλά και τα επερχόμενα Geely E2 και MG.Το Q παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό κοινό στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Τορίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου (2026). Όμως, η Chery δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ημερομηνία έναρξης πωλήσεων ή την τιμή του στην ήπειρό μας. Με μήκος 4.195 χλστμ.,. Στην Κίνα διαθέτει μπαταρία 43 kWh και αυτονομία έως 420 χλμ. (κατά «CLTC»).Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει, ασύρματη φόρτιση, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, εμπρός χώρο αποσκευών 70 λίτρων («frunk») και δυνατότητα «V2L» για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.Πέραν αυτού, η Cheryένα μεγάλο Plug-in Hybrid SUV της το οποίο έχει μήκος 5.050 χλστμ. και κατατάσσεται πάνω από το Tiggo 9. Η συνδυαστική ισχύς του φτάνει τους 476 ίππους. Η εταιρεία εξετάζει τηνμοντέλα της, με στόχο μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και χαμηλότερη κατανάλωση .Το πρώτο επτάμηνο του 2026, η Chery, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά γι’ αυτή. Σταδιακά, επεκτείνεται σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ προγραμματίζει τηΤέλος, τα στελέχη της εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Nissan για να κατασκευάζουν μοντέλα της στο εργοστάσιο που έχει η ιαπωνική εταιρεία στο Σάντερλαντ (Ηνωμένο Βασίλειο).