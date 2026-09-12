Η Xiaomi «εισβάλει» στην Ευρώπη

Η Xiaomi υπέγραψε πρόσφατα επιστολές πρόθεσης με οκτώ μεγάλους ομίλους διανομέων στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων οι Emil Frey και Penske Automotive, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.





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Οι συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της έκθεσης τεχνολογίας IFA στο Βερολίνο και ουσιαστικά δίνουν στην Xiaomi πρόσβαση σε ένα ήδη οργανωμένο δίκτυο λιανικής, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει από μηδενική βάση για τη δημιουργία δικού της δικτύου πωλήσεων στη Γερμανία.Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και κεφάλαια, καθώς η γερμανική αγορά αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές στην Ευρώπη και διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο αντιπροσωπειών.Οι συμφωνίες με τους οκτώ ομίλους διανομέων αποτελούν, σύμφωνα με τη Xiaomi, το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας μόνιμης παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντί να δημιουργήσει από την αρχή ένα δίκτυο αντιπροσώπων, η εταιρεία αξιοποιεί υπάρχουσες υποδομές, εγκαταστάσεις, προσωπικό και τεχνογνωσία.«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε αυτό το νέο κεφάλαιο μαζί με οκτώ από τους πιο καταξιωμένους συνεργάτες στον χώρο της αυτοκινητικής λιανικής στη Γερμανία», δήλωσε ο Yu Liguo, αντιπρόεδρος της Xiaomi Auto και επικεφαλής της διεθνούς δραστηριότητας της εταιρείας στον χώρο του αυτοκινήτου.«Η Ευρώπη αποτελεί μια αγορά-κλειδί για την παγκόσμια στρατηγική μας», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της Xiaomi, Xu Fei.