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Η Xiaomi «εισβάλει» στην Ευρώπη
Η Xiaomi «εισβάλει» στην Ευρώπη
Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, προετοιμάζοντας την είσοδό της στη Γερμανία από το 2027.
Η Xiaomi υπέγραψε πρόσφατα επιστολές πρόθεσης με οκτώ μεγάλους ομίλους διανομέων στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων οι Emil Frey και Penske Automotive, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και κεφάλαια, καθώς η γερμανική αγορά αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές στην Ευρώπη και διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο αντιπροσωπειών.
Οι συμφωνίες με τους οκτώ ομίλους διανομέων αποτελούν, σύμφωνα με τη Xiaomi, το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας μόνιμης παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντί να δημιουργήσει από την αρχή ένα δίκτυο αντιπροσώπων, η εταιρεία αξιοποιεί υπάρχουσες υποδομές, εγκαταστάσεις, προσωπικό και τεχνογνωσία.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε αυτό το νέο κεφάλαιο μαζί με οκτώ από τους πιο καταξιωμένους συνεργάτες στον χώρο της αυτοκινητικής λιανικής στη Γερμανία», δήλωσε ο Yu Liguo, αντιπρόεδρος της Xiaomi Auto και επικεφαλής της διεθνούς δραστηριότητας της εταιρείας στον χώρο του αυτοκινήτου.
«Η Ευρώπη αποτελεί μια αγορά-κλειδί για την παγκόσμια στρατηγική μας», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της Xiaomi, Xu Fei.
Στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται το μότο «Human x Car x Home», μέσω του οποίου η εταιρεία θέλει να συνδέσει τα smartphones, τις έξυπνες οικιακές συσκευές και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά της σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα.
Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία «έξυπνη συσκευή», η οποία επικοινωνεί απρόσκοπτα με το κινητό τηλέφωνο και το σπίτι του χρήστη.
Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα ελκυστική για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες είναι ήδη εξοικειωμένες με το οικοσύστημα της Xiaomi. Παράλληλα, αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη των παραδοσιακών γερμανικών κατασκευαστών, όπως οι BMW, Mercedes-Benz και Volkswagen, οι οποίοι έχουν ως επίκεντρο το ίδιο το αυτοκίνητο και επεκτείνουν γύρω από αυτό τις ψηφιακές τους υπηρεσίες.
Η Xiaomi έχει ήδη αποδείξει στην Κίνα ότι μπορεί να κινηθεί με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς στην αγορά αυτοκινήτου. Από την επίσημη είσοδό της στον κλάδο, τον Μάρτιο του 2024, έχει πουλήσει κοντά στις 700.000 αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Γουίλιαμ Λου. Πρωταγωνιστές μέχρι σήμερα είναι το ηλεκτρικό σεντάν SU7 και το SUV YU7, δύο μοντέλα που αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση της ευρωπαϊκής παρουσίας της Xiaomi.
Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία «έξυπνη συσκευή», η οποία επικοινωνεί απρόσκοπτα με το κινητό τηλέφωνο και το σπίτι του χρήστη.
Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα ελκυστική για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες είναι ήδη εξοικειωμένες με το οικοσύστημα της Xiaomi. Παράλληλα, αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη των παραδοσιακών γερμανικών κατασκευαστών, όπως οι BMW, Mercedes-Benz και Volkswagen, οι οποίοι έχουν ως επίκεντρο το ίδιο το αυτοκίνητο και επεκτείνουν γύρω από αυτό τις ψηφιακές τους υπηρεσίες.
Η Xiaomi έχει ήδη αποδείξει στην Κίνα ότι μπορεί να κινηθεί με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς στην αγορά αυτοκινήτου. Από την επίσημη είσοδό της στον κλάδο, τον Μάρτιο του 2024, έχει πουλήσει κοντά στις 700.000 αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Γουίλιαμ Λου. Πρωταγωνιστές μέχρι σήμερα είναι το ηλεκτρικό σεντάν SU7 και το SUV YU7, δύο μοντέλα που αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση της ευρωπαϊκής παρουσίας της Xiaomi.
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