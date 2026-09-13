Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο αδιάβροχος κινητήρας της Horse
Ο αδιάβροχος κινητήρας της Horse
Ένα νέο μηχανικό σύνολο μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Για τους περισσότερους οδηγούς, η δυνατότητα ενός κινητήρα να λειτουργεί κάτω από το νερό μάλλον δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα χαρακτηριστικά που αναζητούν όταν αγοράζουν αυτοκίνητο. Για την Horse Powertrain, όμως, φαίνεται πως ακόμη και αυτό μπορεί να αποτελέσει πεδίο τεχνολογικής καινοτομίας.
Για να επιτευχθεί η στεγανοποίηση, η Horse Powertrain έχει χρησιμοποιήσει μια πλήρως σφραγισμένη κατασκευή, με ειδικά συστήματα περιορισμού των στρεπτικών κραδασμών και στεγανοποίηση μεταξύ κινητήρα και κιβωτίου. Παράλληλα, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και οι αισθητήρες διαθέτουν επίσης προδιαγραφές IPX8.
Πρόκειται για μια δυνατότητα που μπορεί να μοιάζει υπερβολική για ένα συμβατικό αυτοκίνητο, όχι όμως για ένα SUV ή pick-up που προορίζεται για δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές. Εκεί όπου το πέρασμα από βαθιά νερά αποτελεί μέρος της καθημερινότητας, η αξιοπιστία του κινητήρα μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της τεχνολογίας. Ορισμένοι από τους αισθητήρες παρακολουθούν τις συνθήκες λειτουργίας και επιτρέπουν στον κινητήρα να προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση και την απόκριση του γκαζιού, ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν βρίσκεται κάτω από το νερό.
Ο B20, όμως, δεν σχεδιάστηκε μόνο για να αντιμετωπίζει υδάτινα εμπόδια. Σύμφωνα με την Horse Powertrain, μπορεί να διατηρεί σταθερή και συνεχή απόδοση ακόμη και σε κλίσεις που φτάνουν τις 100 μοίρες, ενώ η αξιοποίηση του κύκλου Miller συμβάλλει στην επίτευξη θερμικής απόδοσης έως και 48,4%.
Με βάρος μόλις 130 κιλά, ο κινητήρας είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου και προορίζεται κυρίως για υβριδικές εφαρμογές, σε SUV και pickup που έχουν σχεδιαστεί για σκληρή εκτός δρόμου χρήση.
Μάλιστα, ο B20 έχει ήδη περάσει από το στάδιο της θεωρίας στην πράξη, καθώς έχει τοποθετηθεί στο Geely Galaxy Cruiser 700, ένα μοντέλο που διατίθεται προς το παρόν στην κινεζική αγορά. Στην plug-in hybrid έκδοσή του, ο κινητήρας της Horse συνδυάζεται με το 3 σχέσεων υβριδικό κιβώτιο της ίδιας εταιρείας.
Η Horse Powertrain έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από νέες λύσεις για κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα. Ο B20 αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσπάθειας να δοθεί νέα ζωή στους θερμικούς κινητήρες, όχι μόνο μέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και μέσα από δυνατότητες που μέχρι σήμερα έμοιαζαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Μάλιστα, ο B20 έχει ήδη περάσει από το στάδιο της θεωρίας στην πράξη, καθώς έχει τοποθετηθεί στο Geely Galaxy Cruiser 700, ένα μοντέλο που διατίθεται προς το παρόν στην κινεζική αγορά. Στην plug-in hybrid έκδοσή του, ο κινητήρας της Horse συνδυάζεται με το 3 σχέσεων υβριδικό κιβώτιο της ίδιας εταιρείας.
Η Horse Powertrain έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από νέες λύσεις για κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα. Ο B20 αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσπάθειας να δοθεί νέα ζωή στους θερμικούς κινητήρες, όχι μόνο μέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και μέσα από δυνατότητες που μέχρι σήμερα έμοιαζαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
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