Ο αδιάβροχος κινητήρας της Horse

Για τους περισσότερους οδηγούς, η δυνατότητα ενός κινητήρα να λειτουργεί κάτω από το νερό μάλλον δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα χαρακτηριστικά που αναζητούν όταν αγοράζουν αυτοκίνητο. Για την Horse Powertrain, όμως, φαίνεται πως ακόμη και αυτό μπορεί να αποτελέσει πεδίο τεχνολογικής καινοτομίας.





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Η εταιρεία, η οποία αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ Geely και Renault παρουσίασε τον B20, έναν τετρακύλινδρο, υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει από 190 έως 252 ίππους, με τη μέγιστη ροπή να κυμαίνεται από 300 έως 380 Nm, ανάλογα με την έκδοση και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται σε υδάτινες επιφάνειες έως 1,1 μέτρα.Για να επιτευχθεί η στεγανοποίηση, η Horse Powertrain έχει χρησιμοποιήσει μια πλήρως σφραγισμένη κατασκευή, με ειδικά συστήματα περιορισμού των στρεπτικών κραδασμών και στεγανοποίηση μεταξύ κινητήρα και κιβωτίου. Παράλληλα, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και οι αισθητήρες διαθέτουν επίσης προδιαγραφές IPX8.Πρόκειται για μια δυνατότητα που μπορεί να μοιάζει υπερβολική για ένα συμβατικό αυτοκίνητο, όχι όμως για ένα SUV ή pickup που προορίζεται για δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές. Εκεί όπου το πέρασμα από βαθιά νερά αποτελεί μέρος της καθημερινότητας, η αξιοπιστία του κινητήρα μπορεί να κάνει τη διαφορά.Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της τεχνολογίας. Ορισμένοι από τους αισθητήρες παρακολουθούν τις συνθήκες λειτουργίας και επιτρέπουν στον κινητήρα να προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση και την απόκριση του γκαζιού, ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν βρίσκεται κάτω από το νερό.Ο B20, όμως, δεν σχεδιάστηκε μόνο για να αντιμετωπίζει υδάτινα εμπόδια. Σύμφωνα με την Horse Powertrain, μπορεί να διατηρεί σταθερή και συνεχή απόδοση ακόμη και σε κλίσεις που φτάνουν τις 100 μοίρες, ενώ η αξιοποίηση του κύκλου Miller συμβάλλει στην επίτευξη θερμικής απόδοσης έως και 48,4%.