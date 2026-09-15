Το νέο Skoda Karoq σε plug-in υβριδική έκδοση

Η Skoda αλλάζει στρατηγική και ετοιμάζει τη δεύτερη γενιά του δημοφιλούς Karoq, το οποίο αρχικά δεν προβλεπόταν να αποκτήσει διάδοχο, καθώς τη θέση του στην γκάμα θα αναλάμβανε το ηλεκτρικό Elroq.



Το νέο Karoq αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027 ή το 2028 και θα συνεχίσει να βασίζεται στην πλατφόρμα MQB του Ομίλου Volkswagen. Ωστόσο, η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με το σημερινό μοντέλο θα βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα.



Για πρώτη φορά, το Karoq θα προσφέρεται και ως plug-in υβριδικό, με την Skoda να θέλει να πετύχει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ.



Η τεχνολογία θα προέρχεται από την αντίστοιχη φιλοσοφία του Kodiaq, με τον CEO της Skoda, Κλάους Τσέλμερ, να δηλώνει ότι τα κινητήρια σύνολα του νέου Karoq θα είναι «πολύ συγκρίσιμα» με εκείνα του μεγαλύτερου SUV της εταιρείας.



Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Skoda, καθώς το Karoq θα εξακολουθήσει να απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είναι έτοιμο να στραφεί αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση.



Η plug-in υβριδική έκδοση θα προσφέρει τη δυνατότητα καθημερινών ηλεκτρικών μετακινήσεων, διατηρώντας την ευελιξία ενός θερμικού κινητήρα για μεγαλύτερες αποστάσεις.



Μάλιστα, η Skoda θέλει το νέο Karoq να παραμείνει στην ίδια περίπου κατηγορία τιμής με το σημερινό, προσφέροντας περισσότερη τεχνολογία και μεγαλύτερη αξία στον αγοραστή.



Η απόφαση για την επιστροφή του Karoq συνδέεται άμεσα και με την πορεία του Elroq. Το ηλεκτρικό SUV είχε αρχικά σχεδιαστεί ώστε να καλύψει την αγορά που θα άφηνε το Karoq, όμως τελικά δεν κατάφερε να αντικαταστήσει πλήρως τη ζήτηση για ένα compact SUV με θερμικό κινητήρα.



Έτσι, η νέα γενιά του Karoq θα έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Θα αποτελέσει την πρόταση της Skoda στην κατηγορία των compact SUV με θερμικά και εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα, ενώ το Elroq θα παραμείνει η αντίστοιχη αμιγώς ηλεκτρική επιλογή.