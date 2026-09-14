Microlino: Αισίως έφτασε τις 5.000 μονάδες

Ένα σημαντικό

στην πορεία του κατέγραψε το πολύ ιδιαίτερο όχημα πόλης με την ονομασία Microlino, καθώς από τη γραμμή παραγωγής στην περιοχή του

βγήκε το

. Πρόκειται για μια σημαντική επίδοση για το εν λόγω ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο ξεκίνησε το

ως μια φιλόδοξη ι

Το επετειακό

που είναι και το 5.000ό δεν είναι ένα συνηθισμένο μοντέλο παραγωγής. Κ









διαθέτει ματ μπρονζέ μεταλλικό χρώμα, μαύρες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και τα αρχικά του ιδιοκτήτη του ενσωματωμένα στα καθίσματα.

Το Microlino αναπτύχθηκε στην Ελβετία, αλλά παράγεται από τα τέλη του 2022 στις εγκαταστάσεις της Automotive Micro Factory Italy, στη La Loggia, κοντά στο Τορίνο. Με μήκος 2,52 μέτρα, δύο θέσεις και τη χαρακτηριστική πόρτα που ανοίγει από εμπρός, σχεδιάστηκε κυρίως για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Η ισχυρότερη έκδοσή του ανήκει στην κατηγορία τετράκυκλων L7e, αποδίδει 17 ίππους, αναπτύσσει έως 90 χλμ./ώρα και, μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 228 χιλιόμετρα. Το Microlino πωλείται και στην ελληνική αγορά μέσω της Kosmoride με τιμή στη έκδοση Urban με μπαταρία 6 kWh στα 21.900 ευρώ (χωρίς την επιδότηση)