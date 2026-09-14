Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Microlino: Αισίως έφτασε τις 5.000 μονάδες
Το ιδιαίτερο όχημα πόλης που κατασκευάζεται στην Ιταλία και κυκλοφορεί ακόμα και στην Ελλάδα έφτασε σε δέκα χρόνια τις 5.000 μονάδες…
Το επετειακό Microlino που είναι και το 5.000ό δεν είναι ένα συνηθισμένο μοντέλο παραγωγής. Κατασκευάστηκε κατόπιν ειδικής παραγγελίας, διαθέτει ματ μπρονζέ μεταλλικό χρώμα, μαύρες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και τα αρχικά του ιδιοκτήτη του ενσωματωμένα στα καθίσματα.
Το Microlino αναπτύχθηκε στην Ελβετία, αλλά παράγεται από τα τέλη του 2022 στις εγκαταστάσεις της Automotive Micro Factory Italy, στη La Loggia, κοντά στο Τορίνο. Με μήκος 2,52 μέτρα, δύο θέσεις και τη χαρακτηριστική πόρτα που ανοίγει από εμπρός, σχεδιάστηκε κυρίως για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
Η ισχυρότερη έκδοσή του ανήκει στην κατηγορία τετράκυκλων L7e, αποδίδει 17 ίππους, αναπτύσσει έως 90 χλμ./ώρα και, μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 228 χιλιόμετρα. Το Microlino πωλείται και στην ελληνική αγορά μέσω της Kosmoride με τιμή στη έκδοση Urban με μπαταρία 6 kWh στα 21.900 ευρώ (χωρίς την επιδότηση)
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