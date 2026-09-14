ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Microlino: Αισίως έφτασε τις 5.000 μονάδες
CAR

Microlino: Αισίως έφτασε τις 5.000 μονάδες

Το ιδιαίτερο όχημα πόλης που κατασκευάζεται στην Ιταλία και κυκλοφορεί ακόμα και στην Ελλάδα έφτασε σε δέκα χρόνια τις 5.000 μονάδες…  

Microlino: Αισίως έφτασε τις 5.000 μονάδες
UPD:
Ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του κατέγραψε το πολύ ιδιαίτερο όχημα πόλης με την ονομασία Microlino, καθώς από τη γραμμή παραγωγής στην περιοχή του Τορίνο βγήκε το 5.000ό όχημα. Πρόκειται για μια σημαντική επίδοση για το εν λόγω  ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο ξεκίνησε το 2016 ως μια φιλόδοξη ιδέα περιορισμένης παραγωγής μόλις 500 μονάδων.

Το επετειακό Microlino που είναι και το 5.000ό δεν είναι ένα συνηθισμένο μοντέλο παραγωγής. Κατασκευάστηκε κατόπιν ειδικής παραγγελίας, διαθέτει ματ μπρονζέ μεταλλικό χρώμα, μαύρες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και τα αρχικά του ιδιοκτήτη του ενσωματωμένα στα καθίσματα.

Το Microlino αναπτύχθηκε στην Ελβετία, αλλά παράγεται από τα τέλη του 2022 στις εγκαταστάσεις της Automotive Micro Factory Italy, στη La Loggia, κοντά στο Τορίνο. Με μήκος 2,52 μέτρα, δύο θέσεις και τη χαρακτηριστική πόρτα που ανοίγει από εμπρός, σχεδιάστηκε κυρίως για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Η ισχυρότερη έκδοσή του ανήκει στην κατηγορία τετράκυκλων L7e, αποδίδει 17 ίππους, αναπτύσσει έως 90 χλμ./ώρα και, μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 228 χιλιόμετρα. Το Microlino πωλείται και στην ελληνική αγορά μέσω της Kosmoride με τιμή στη έκδοση Urban με μπαταρία 6 kWh στα 21.900 ευρώ (χωρίς την επιδότηση)

UPD:

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης