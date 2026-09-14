Το Ford Puma συμπλήρωσε ένα εκατομμύριο μονάδες

Το Ford Puma συμπλήρωσε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς από τη γραμμή παραγωγής της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας βγήκε το 1.000.000ό αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E στην απόχρωση Electric Yellow, με ιδιοκτήτρια τη Βρετανίδα Karen Horton.



Η επιλογή του ηλεκτρικού Puma δεν ήταν εξαρχής αυτονόητη. Η Horton αντικαθιστούσε το προηγούμενο αυτοκίνητό της έπειτα από εννέα χρόνια και δεν είχε οδηγήσει ποτέ ηλεκτρικό μοντέλο. Ο γιος της, που εργάζεται ως μηχανικός στη Ford, την έπεισε να κάνει ένα σύντομο test drive. Η ευκολία οδήγησης και η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα ήταν αρκετές για να την πείσουν.



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Η σχέση της οικογένειας με τη Ford είναι μακρόχρονη. Το Puma GenE είναι το 28ο Ford που περνά στην κατοχή της οικογένειάς της, ενώ ο σύζυγός της οδηγεί σήμερα μια Mustang Dark Horse. Η ίδια επέμεινε στην έντονη κίτρινη απόχρωση, παρότι υπήρχε άμεσα διαθέσιμο μπλε αυτοκίνητο. Εκείνο που δεν γνώριζε κατά την παραγγελία ήταν ότι το δικό της Puma θα συνέπιπτε με τη συμπλήρωση του ορόσημου του ενός εκατομμυρίου μονάδων.Η Ford την προσκάλεσε στην Κραϊόβα, όπου παρακολούθησε για δύο ημέρες την παραγωγή του αυτοκινήτου της. Ακολούθησε τη διαδικασία από το γυμνό αμάξωμα έως την τελική συναρμολόγηση, βλέποντας από κοντά την τοποθέτηση της μπαταρίας, του ηλεκτροκινητήρα, των καθισμάτων και άλλων επιμέρους τμημάτων. Στη συνέχεια παρέλαβε το αυτοκίνητο στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης για το 1.000.000ό PumaΣύμφωνα με την ίδια, η προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση ήταν γρήγορη. Ξεχωρίζει την άμεση επιτάχυνση, τις κάμερες στάθμευσης και τις μεγάλες οθόνες του εσωτερικού, ενώ αναφέρει ότι οι προειδοποιήσεις του συστήματος πλοήγησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε σκοτεινούς επαρχιακούς δρόμους και σε συνθήκες βροχής. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης BlueCruise, το οποίο πάντως δεν είχε ακόμη δοκιμάσει.Θετική εντύπωση της έχει προκαλέσει και η πρακτικότητα. Σε ταξίδι προς το Somerset, οι αποσκευές δύο εβδομάδων χωρούσαν στο πορτμπαγκάζ και στο GigaBox, τον πρόσθετο βαθύ χώρο κάτω από το δάπεδο, χωρίς να χρειαστεί να τοποθετηθεί τίποτα στα πίσω καθίσματα.Το σημαντικότερο όφελος, ωστόσο, αφορά το κόστος χρήσης. Η Horton δηλώνει ότι στο προηγούμενο αυτοκίνητό της δαπανούσε περίπου 80 λίρες τον μήνα για βενζίνη, ενώ τώρα πληρώνει περίπου 20 λίρες για ηλεκτρική ενέργεια. Φορτίζει το Puma GenE στο σπίτι μερικές φορές την εβδομάδα, ρυθμίζοντας μέσω της εφαρμογής το όριο στο 80% και αφήνοντάς το συνδεδεμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας.