Ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινεζικό

Το μερίδιό τους διαμορφώνεται πλέον στογεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους φέρει κινεζικό σήμα. Ητων κινεζικών brand αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστούμε ότι πριν από λίγα χρόνια η παρουσία τους στην Ελλάδα ήταν σχεδόν μηδενική.

MG, Chery και BYD

Στην κορυφή βρίσκεται η MG με 3.308 ταξινομήσεις και ακολουθούν η Chery με 2.557 και η BYD με 2.090 αυτοκίνητα. Οι τρεις πρώτες μάρκες συγκεντρώνουν μαζί 7.955 πωλήσεις, δηλαδή σχεδόν το 76% του συνόλου των κινεζικών ταξινομήσεων.

Omoda, η οποία έχει ήδη φτάσει τις 649 μονάδες. Πιο πίσω ακολουθούν πολλές ακόμα μάρκες καθώς στο σύνολό τους αγγίζουν τις 21. Η μεγάλη γκάμα μοντέλων , οι εγγυήσεις και οι τιμές παίζουν το ρόλο τους που ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν αυτοκίνητο από την Κίνα.



Ιδιαίτερα δυναμική είναι και η παρουσία της, η οποία έχει ήδη φτάσει τις 649 μονάδες. Πιο πίσω ακολουθούν πολλές ακόμακαθώς στο σύνολό τους. Η μεγάλη γκάμα μοντέλων , οι εγγυήσεις και οι τιμές παίζουν το ρόλο τους που ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν αυτοκίνητο από την Κίνα.

Με το ποσοστό να βρίσκεται ήδη μία ανάσα από το 10%, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι κινεζικές μάρκες θα καθιερωθούν στην Ελλάδα, αλλά μέχρι πού θα φτάσουν…

Ταξινομήσεις κινεζικών μαρκών (Ιαν.-Αυγ. 2026)

MG: 3.308 Chery: 2.557 BYD: 2.090 Omoda: 649 Geely: 284 Aion: 245 Leapmotor: 213 SAIC Maxus: 205 Jaecoo: 189 Changan: 186 Zeekr: 121 XPeng: 93 Lynk & Co: 81 Foton: 71 Nio: 57 DFSK: 52 Farizon: 41 Dongfeng: 18 Feidi: 15 SWM: 7 Voyah: 5

Σύνολο: 10.487 αυτοκίνητα

Μερίδιο: 9,52%