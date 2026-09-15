Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινεζικό
Είναι γεγονός πως το μερίδιο των Κινέζων συνεχώς μεγαλώνει. Ποιες μάρκες πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ταξινομήσεων, που έχει στη διάθεση του το Newsauto για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, από τα συνολικά 110.201 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί, τα 10.487 προέρχονται από κινεζικές μάρκες.
MG, Chery και BYD
Στην κορυφή βρίσκεται η MG με 3.308 ταξινομήσεις και ακολουθούν η Chery με 2.557 και η BYD με 2.090 αυτοκίνητα. Οι τρεις πρώτες μάρκες συγκεντρώνουν μαζί 7.955 πωλήσεις, δηλαδή σχεδόν το 76% του συνόλου των κινεζικών ταξινομήσεων.
Με το ποσοστό να βρίσκεται ήδη μία ανάσα από το 10%, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι κινεζικές μάρκες θα καθιερωθούν στην Ελλάδα, αλλά μέχρι πού θα φτάσουν…
Ταξινομήσεις κινεζικών μαρκών (Ιαν.-Αυγ. 2026)
- MG: 3.308
- Chery: 2.557
- BYD: 2.090
- Omoda: 649
- Geely: 284
- Aion: 245
- Leapmotor: 213
- SAIC Maxus: 205
- Jaecoo: 189
- Changan: 186
- Zeekr: 121
- XPeng: 93
- Lynk & Co: 81
- Foton: 71
- Nio: 57
- DFSK: 52
- Farizon: 41
- Dongfeng: 18
- Feidi: 15
- SWM: 7
- Voyah: 5
Σύνολο: 10.487 αυτοκίνητα
Μερίδιο: 9,52%
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