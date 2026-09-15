Ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινεζικό
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Ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινεζικό

Είναι γεγονός πως το μερίδιο των Κινέζων συνεχώς μεγαλώνει. Ποιες μάρκες πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα;

Ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι κινεζικό
UPD:
Με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ταξινομήσεων, που έχει στη διάθεση του το Newsauto για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, από τα συνολικά 110.201 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί, τα 10.487 προέρχονται από κινεζικές μάρκες.

Το μερίδιό τους διαμορφώνεται πλέον στο 9,52%, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους φέρει κινεζικό σήμα. Η δυναμική των κινεζικών brand αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστούμε ότι πριν από λίγα χρόνια η παρουσία τους στην Ελλάδα ήταν σχεδόν μηδενική.

MG, Chery και BYD

Στην κορυφή βρίσκεται η MG με 3.308 ταξινομήσεις και ακολουθούν η Chery με 2.557 και η BYD με 2.090 αυτοκίνητα. Οι τρεις πρώτες μάρκες συγκεντρώνουν μαζί 7.955 πωλήσεις, δηλαδή σχεδόν το 76% του συνόλου των κινεζικών ταξινομήσεων.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι και η παρουσία της Omoda, η οποία έχει ήδη φτάσει τις 649 μονάδες. Πιο πίσω ακολουθούν πολλές ακόμα μάρκες καθώς στο σύνολό τους αγγίζουν τις 21. Η μεγάλη γκάμα μοντέλων , οι εγγυήσεις και οι τιμές παίζουν το ρόλο τους που ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν αυτοκίνητο από την Κίνα.

Με το ποσοστό να βρίσκεται ήδη μία ανάσα από το 10%, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι κινεζικές μάρκες θα καθιερωθούν στην Ελλάδα, αλλά μέχρι πού θα φτάσουν

Ταξινομήσεις κινεζικών μαρκών (Ιαν.-Αυγ. 2026)

  1. MG: 3.308
  2. Chery: 2.557
  3. BYD: 2.090
  4. Omoda: 649
  5. Geely: 284
  6. Aion: 245
  7. Leapmotor: 213
  8. SAIC Maxus: 205
  9. Jaecoo: 189
  10. Changan: 186
  11. Zeekr: 121
  12. XPeng: 93
  13. Lynk & Co: 81
  14. Foton: 71
  15. Nio: 57
  16. DFSK: 52
  17. Farizon: 41
  18. Dongfeng: 18
  19. Feidi: 15
  20. SWM: 7
  21. Voyah: 5

Σύνολο: 10.487 αυτοκίνητα
Μερίδιο: 9,52%

UPD:

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