Volkswagen: Ετοιμάζει pickup-έκπληξη για τις ΗΠΑ

Η

φαίνεται πως επανεξετάζει από μηδενική βάση τη συνταγή με την οποία θέλει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αμερικανική αγορά, εξετάζοντας ακόμη και τη δημιουργία pickup και SUV με κατασκευή τύπου body-on-frame.





Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλαγή κατεύθυνσης, καθώς η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική συναντάται κυρίως σε μεγαλύτερα και πιο σκληροτράχηλα οχήματα, ενώ η Volkswagen μέχρι σήμερα έχει στηρίξει μεγάλο μέρος της γκάμας της σε αυτοκίνητα με αυτοφερόμενο αμάξωμα. Η γερμανική εταιρεία μελετά την είσοδό της στην κατηγορία των body-on-frame pickup και SUV στη Βόρεια Αμερική, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει ακόμη αν και πότε θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου.



Η Volkswagen έχει κάνει σαφές ότι θέλει να προσαρμόσει περισσότερο τη γκάμα της στις απαιτήσεις των Αμερικανών καταναλωτών, με τα pickup και τα SUV να αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες κατηγορίες της συγκεκριμένης αγοράς.



Η επιλογή ενός πλαισίου τύπου «σκάλας» έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε αντίθεση με την “αυτοφερόμενη” κατασκευή, όπου αμάξωμα και πλαίσιο αποτελούν ουσιαστικά ενιαία δομή, στο body-on-frame το αμάξωμα τοποθετείται πάνω σε ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερα ανθεκτικό πλαίσιο. Η λύση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για pickup που προορίζονται για υψηλά φορτία, ρυμούλκηση και εκτός δρόμου χρήση, καθώς προσφέρει σημαντική αντοχή και μεγαλύτερη ευελιξία σε απαιτητικές εφαρμογές.



Το ενδιαφέρον είναι ότι η Volkswagen φέρεται να εξετάζει αυτή τη λύση ακόμη και σε μικρότερες κατηγορίες, όπου κυριαρχούν σήμερα τα μοντέλα με ενιαίο πλαίσιο. Μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διαφοροποιήσει σημαντικά ένα μελλοντικό Volkswagen από τα περισσότερα compact SUV της αμερικανικής αγοράς, προσφέροντας έναν πιο «σκληροτράχηλο» χαρακτήρα και δυνατότητες που παραπέμπουν σε παραδοσιακά pickup. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε οι διαστάσεις ούτε η πλατφόρμα ούτε τα κινητήρια σύνολα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Volkswagen φέρεται να εξετάζει αυτή τη λύση ακόμη και σε μικρότερες κατηγορίες, όπου κυριαρχούν σήμερα τα μοντέλα με ενιαίο πλαίσιο. Μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διαφοροποιήσει σημαντικά ένα μελλοντικό Volkswagen από τα περισσότερα compact SUV της αμερικανικής αγοράς, προσφέροντας έναν πιο «σκληροτράχηλο» χαρακτήρα και δυνατότητες που παραπέμπουν σε παραδοσιακά pickup. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε οι διαστάσεις ούτε η πλατφόρμα ούτε τα κινητήρια σύνολα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Η πιθανότητα δημιουργίας ενός τέτοιου μοντέλου δεν αποτελεί μεμονωμένη σκέψη, αλλά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Volkswagen να επαναπροσδιορίσει την παρουσία της στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα μια στρατηγική με μεγαλύτερη έμφαση σε μοντέλα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΗΠΑ και του Καναδά, με τα SUV και τα pickup να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η συγκεκριμένη αλλαγή φιλοσοφίας έχει και οικονομική διάσταση. Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρώπη, έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές πιέσεις στην κερδοφορία της. Παράλληλα, η άνοδος των κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον γερμανικό όμιλο, ο οποίος επιχειρεί να περιορίσει το κόστος και να επικεντρωθεί σε μοντέλα με μεγαλύτερες εμπορικές προοπτικές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αμερικανική αγορά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πεδίο ανάπτυξης. Τα pickup εξακολουθούν να έχουν τεράστια απήχηση στις ΗΠΑ, ενώ ακόμη και μικρότερα μοντέλα μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον όταν συνδυάζουν καθημερινή χρηστικότητα με αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς και εκτός δρόμου κίνησης.



Η Volkswagen δεν είναι άγνωστη στα pickup στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το τελευταίο pickup που διέθεσε στην αμερικανική αγορά ήταν το Volkswagen Pickup, το οποίο βασιζόταν στο Rabbit και κατασκευαζόταν στις ΗΠΑ, με την παρουσία του να ολοκληρώνεται το 1984. Η εταιρεία έχει έκτοτε εξετάσει αρκετές φορές την επιστροφή της στην κατηγορία, χωρίς όμως να προχωρήσει σε ένα σύγχρονο μοντέλο παραγωγής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρωτότυπο Atlas Tanoak, που παρουσιάστηκε το 2018 και έδειχνε πως η Volkswagen είχε ήδη αντιληφθεί την εμπορική δυναμική ενός pickup προσαρμοσμένου στις αμερικανικές ανάγκες. Το Tanoak, όμως, παρέμεινε concept και δεν πέρασε ποτέ στη γραμμή παραγωγής.

Σήμερα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο όμιλος Volkswagen διαθέτει ήδη τεχνογνωσία σε οχήματα με πλαίσιο τύπου σκάλας μέσω της Scout Motors, της αμερικανικής μάρκας που έχει δημιουργήσει για την αγορά των ΗΠΑ. Η Scout εξελίσσει τα Terra και Traveler, δύο οχήματα με έντονο off-road προσανατολισμό, ενώ η παραγωγή τους έχει προγραμματιστεί για τη Βόρεια Αμερική.





Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογες συζητήσεις για πιθανή αξιοποίηση τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας του ομίλου από ένα μελλοντικό Volkswagen, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάποια κοινή πλατφόρμα.

Για την ώρα, η Volkswagen κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Δεν έχει αποκαλύψει ποια πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, πού θα κατασκευάζεται ένα τέτοιο μοντέλο, ποια θα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ή πότε θα μπορούσε να φτάσει στις εκθέσεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ιδέα ενός αμερικανικού Volkswagen pickup δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα απλό μακρινό σενάριο.

Εφόσον τελικά δοθεί το «πράσινο φως», θα πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική στρατηγική της Volkswagen εδώ και δεκαετίες. Και αυτή τη φορά, αντί για ένα ακόμη crossover, η γερμανική εταιρεία φαίνεται να εξετάζει ένα πραγματικό pickup με πλαίσιο τύπου σκάλας, ικανότητες εκτός δρόμου και χαρακτήρα που θα μπορούσε να το φέρει πολύ πιο κοντά στις απαιτήσεις της αμερικανικής αγοράς.