Group VW: Η Ducati οδεύει προς την έξοδο

Ο

βρίσκεται σε διαδικασία δραστικών αλλαγών, με στόχο τη

και την επικέντρωση στις επιχειρήσεις που θεωρεί στρατηγικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, περίπου





Από τα μέσα του καλοκαιριού οι φήμες έχουν ενταθεί για πιθανή αποχώρηση της Ducati από το VW Group και πλέον αυτό το σενάριο είναι ορατό. Είχαμε παρακολουθήσει τις εβδομάδες που προηγήθηκαν τον Κλαούντιο Ντομενικάλι να αναφέρει ότι σε πιθανή πώληση της Ducati η εταιρεία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συνεχίσει ακόμα και μόνη της.



Στη συνέχεια υπήρξαν πληροφορίες ότι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι σε Ιταλία και Γερμανία ζήτησαν απαντήσεις από τη Volkswagen για αναφορές που έκαναν λόγο ακόμη και για επίσημη πρόταση εξαγοράς της ιταλικής εταιρείας.



Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από την Ιταλία όταν διέρρευσε ότι η Patritalia S.p.A, ιδρυτής της οποίας είναι ο Μάσιμο Ρος (προσωπικός φίλος του Ντομενικάλι), έχει εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον της προς τη Volkswagen και είναι έτοιμη να αποκτήσει το 100% της Ducati Motor Holding.



που χαρακτηρίζονται ως «μη στρατηγικές» αναμένεται είτε να πωληθούν είτε να αναδιαμορφωθούν, ενώ υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο να χάσουν τη δουλειά τους 50.000 εργαζόμενοι.Από τα μέσα του καλοκαιριού οι φήμες έχουν ενταθεί γιακαι πλέον αυτό το σενάριο είναι ορατό. Είχαμε παρακολουθήσει τις εβδομάδες που προηγήθηκαν τον Κλαούντιο Ντομενικάλι να αναφέρει ότι σε πιθανή πώληση της Ducati η εταιρεία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συνεχίσει ακόμα και μόνη της.Στη συνέχεια υπήρξαν πληροφορίες ότιζήτησαν απαντήσεις από τη Volkswagen για αναφορές που έκαναν λόγο ακόμη και για επίσημη πρόταση εξαγοράς της ιταλικής εταιρείας.Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από την Ιταλία όταν διέρρευσε ότι, ιδρυτής της οποίας είναι ο Μάσιμο Ρος (προσωπικός φίλος του Ντομενικάλι),της προς τη Volkswagen και είναι έτοιμη να αποκτήσει το 100% της Ducati Motor Holding.

Σύμφωνα με τον κο Ρος, βασικός στόχος της Patritalia είναι η επιστροφή σημαντικών ιταλικών εταιρειών και ιστορικών εμπορικών σημάτων σε εγχώρια ιδιοκτησία. Το πλάνο που περιγράφεται περιλαμβάνει μεγαλύτερη παρουσία στους αγώνες, διεύρυνση της αγωνιστικής δραστηριότητας σε κατηγορίες όπως οι Moto2 και Moto3, αλλά και είσοδο σε νέες κατηγορίες μοτοσικλετών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της Ducati.





Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν έρχεται και ο CEO της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, να επιβεβαιώσει ότι η Ducati βρίσκεται πλέον υπό αξιολόγηση. Ο ισχυρός άνδρας της Audi επιβεβαίωσε ότι η ιταλική εταιρεία θα εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για το μέλλον της.



Η Ducati αποτελεί μέλος του Volkswagen Group από τον Ιούλιο του 2012 και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα premium brands του ομίλου στον κόσμο της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg, η αξία της Ducati θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 1,25 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η οποία πέρυσι εμφάνισε λειτουργικά κέρδη περίπου 52 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42,8%.



Οι δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, αλλά και οι δασμοί που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές στις ΗΠΑ, επηρέασαν σημαντικά την κερδοφορία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η Ducati θα παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο της Volkswagen ή αν θα ανοίξει ένας νέος κύκλος στην ιστορία της.