Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Το νέο Hyundai Elantra θα εμφανιστεί στην Ευρώπη;
Το νέο Hyundai Elantra θα εμφανιστεί στην Ευρώπη;
Η Hyundai αποκάλυψε την όγδοη γενιά του Elantra, που κάνει ένα σημαντικό άλμα σε σχεδίαση, τεχνολογία και διαστάσεις, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει και σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.
Το Elantra αποσύρθηκε από την Ευρώπη το 2006, όταν η Hyundai έδωσε προτεραιότητα στο i30 ως εκπρόσωπο της κατηγορίας C. Ωστόσο, οι πληροφορίες ότι η κορεατική εταιρεία εξετάζει την επαναφορά του μοντέλου ενισχύονται, καθώς πρωτότυπα δοκιμών έχουν ήδη εντοπιστεί σε ευρωπαϊκούς δρόμους.
Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η ιδιαίτερα λεπτή φωτεινή λωρίδα LED για τα φώτα ημέρας, ενώ τα φώτα πορείας έχουν ουσιαστικά ενσωματωθεί στο σώμα των πλαϊνών κάθετων αεραγωγών του προφυλακτήρα. Πρόσθετα κάθετα LED φωτιστικά σώματα βρίσκονται στις άκρες των εμπρός φτερών, ενώ το προφίλ αναδεικνύεται από τα φουσκωμένα φτερά, και τη νέα τρίτη πλευρική γυάλινη επιφάνεια στην πίσω κολόνα η οποία υπογραμμίζει το αυξημένο μήκος του αμαξώματος.
Πίσω, η οροφή καταλήγει σε ένα κοντό πορτμπαγκάζ με ενσωματωμένο spoiler, ενώ η φωτεινή υπογραφή αναπαράγει το μοτίβο σχήματος «Η» που συναντάται και εμπρός.
Το εσωτερικό υιοθετεί μια μινιμαλιστική αισθητική. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ενώ μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,9 ιντσών. Η ψηλή κεντρική κονσόλα ενσωματώνει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, δύο επιφάνειες ασύρματης φόρτισης, ποτηροθήκες και νέο επιλογέα ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι.
Το νέο Elantra εγκαινιάζει επίσης την πλατφόρμα λογισμικού Pleos Connect, βασισμένη σε Android, η οποία ενσωματώνει για πρώτη φορά τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gleo AI, επιτρέποντας τον φυσικό φωνητικό έλεγχο πολλών λειτουργιών του αυτοκινήτου.
Στην Κορέα, το νέο μοντέλο θα διατίθεται με ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων ισχύος 147 ίππων ή με υβριδικό σύνολο 1,6 λίτρων απόδοσης 155 ίππων. Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η παρουσίαση μιας κορυφαίας έκδοσης N με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων, χωρίς όμως να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.
Η διάθεση του νέου Elantra στην Κορέα θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι και στις ΗΠΑ στις αρχές του 2027 ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, αν και προς το παρόν η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα.
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