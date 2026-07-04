Το νέο Hyundai Elantra θα εμφανιστεί στην Ευρώπη;

Το Elantra αποσύρθηκε από την Ευρώπη το 2006, όταν η Hyundai έδωσε προτεραιότητα στο i30 ως εκπρόσωπο της κατηγορίας C. Ωστόσο, οι πληροφορίες ότι η κορεατική εταιρεία εξετάζει την επαναφορά του μοντέλου ενισχύονται, καθώς πρωτότυπα δοκιμών έχουν ήδη εντοπιστεί σε ευρωπαϊκούς δρόμους.





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Η επίσημη πρεμιέρα του νέου Elantra, που στις ασιατικές αγορές διατίθεται με την ονομασία Avante, πραγματοποιήθηκε στην έκθεση Busan Mobility Show 2026. Το αμάξωμα χαρακτηρίζεται από έντονες ακμές, καθαρές επιφάνειες και πιο δυναμικές αναλογίες, ακολουθώντας τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai. Παράλληλα οι διαστάσεις έχουν αυξηθεί αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, προσφέροντας χώρους που πλησιάζουν πλέον εκείνους μεγαλύτερης κατηγορίας.Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η ιδιαίτερα λεπτή φωτεινή λωρίδα LED για τα φώτα ημέρας, ενώ τα φώτα πορείας έχουν ουσιαστικά ενσωματωθεί στο σώμα των πλαϊνών κάθετων αεραγωγών του προφυλακτήρα. Πρόσθετα κάθετα LED φωτιστικά σώματα βρίσκονται στις άκρες των εμπρός φτερών, ενώ το προφίλ αναδεικνύεται από τα φουσκωμένα φτερά, και τη νέα τρίτη πλευρική γυάλινη επιφάνεια στην πίσω κολόνα η οποία υπογραμμίζει το αυξημένο μήκος του αμαξώματος.Πίσω, η οροφή καταλήγει σε ένα κοντό πορτμπαγκάζ με ενσωματωμένο spoiler, ενώ η φωτεινή υπογραφή αναπαράγει το μοτίβο σχήματος «Η» που συναντάται και εμπρός.Το εσωτερικό υιοθετεί μια μινιμαλιστική αισθητική. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει οθόνη αφής 14,6 ιντσών, ενώ μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,9 ιντσών. Η ψηλή κεντρική κονσόλα ενσωματώνει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, δύο επιφάνειες ασύρματης φόρτισης, ποτηροθήκες και νέο επιλογέα ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι.