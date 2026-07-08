Η εμβληματική McLaren M6GT και πάλι στο προσκήνιο

Περισσότερα από 55 χρόνια αργότερα, το όνειρο του Μπρους Μακλάρεν παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά, καθώς το τμήμα MSO (McLaren Special Operations) ολοκλήρωσε την κατασκευή της εμβληματικής M6GT, ακολουθώντας πιστά τα αρχικά σχέδια του ιδρυτή.Η M6GT βασίστηκε στην αγωνιστική M6A του πρωταθλήματος CanAm και σχεδιάστηκε ώστε να μεταφέρει την τεχνογνωσία της βρετανικής εταιρείας από τις πίστες στους δημόσιους δρόμους.Ο Μακλάρεν είχε ως στόχο να κατασκευάσει 50 μονάδες παραγωγής, όμως το πρόγραμμα δεν προχώρησε ποτέ πέρα από τρία πρωτότυπα, καθώς ο πρόωρος θάνατός του το 1970 έβαλε οριστικό τέλος στο φιλόδοξο εγχείρημα.Τώρα, το MSO ολοκλήρωσε αυτό που είχε αφήσει ανολοκλήρωτο. Η ανακατασκευή έγινε από λευκό χαρτί, αξιοποιώντας τα αυθεντικά καλούπια του αμαξώματος, τα πρωτότυπα σχέδια, ιστορικές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό της εταιρείας.Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας μικρός V8 της Chevrolet, συνδυασμένος με το αντίστοιχο κιβώτιο της εποχής, ενώ η φιλοσοφία του έργου δεν προέβλεπε καμία σύγχρονη τεχνολογική παρέμβαση που θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

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Μάλιστα, στην κατασκευή συμμετείχαν και μηχανικοί που είχαν εργαστεί στην πρώτη M6GT πριν από δεκαετίες, συμβάλλοντας στην απόλυτη ιστορική ακρίβεια του εγχειρήματος.Η νέα M6GT βασίζεται σε σασί αυθεντικής M6A της εποχής, ενώ η ανάρτηση χρησιμοποιεί ανακατασκευασμένα γνήσια εξαρτήματα σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές. Παράλληλα, οι ειδικοί του MSO κατασκεύασαν στο χέρι όλα τα κρυφά δομικά στοιχεία, όπως το roll hoop, τις ενισχύσεις του πίσω πλαισίου, τις εσωτερικές ενισχύσεις του αμαξώματος και την καλωδίωση.Η αναζήτηση εξαρτημάτων που έχουν σταματήσει να παράγονται εδώ και δεκαετίες αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του έργου, ενώ ακόμη και τα αλουμινένια πριτσίνια τοποθετήθηκαν από τεχνίτες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν.Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα παραπέμπει στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο επιλογέας ταχυτήτων διαθέτει χειροποίητη λαβή από μασίφ καρυδιά, τα καθίσματα επενδύονται με ειδικά κατασκευασμένο πράσινο βινύλιο και οι μοκέτες ακολουθούν την αισθητική της εποχής.Ακόμη και το παρμπρίζ δημιουργήθηκε εκ νέου από εξειδικευμένο προμηθευτή, ώστε να αναπαράγει με απόλυτη ακρίβεια το αρχικό του σχήμα.Το αμάξωμα είναι βαμμένο σε μία ειδική απόχρωση λευκού με την ονομασία «Colnbrook» και κοσμείται από μία πράσινη λωρίδα. Η επιλογή αυτή αποτίει φόρο τιμής στο πρώτο εργοστάσιο της McLaren, κοντά στο σημερινό αεροδρόμιο Heathrow, όπου ο Μπρους Μακλάρεν ανέπτυσσε τις ιδέες του για το μοντέλο. Παράλληλα, ο χρωματικός συνδυασμός αντλεί έμπνευση από το πρώτο μονοθέσιο F1 της ομάδας, την M2B του 1966.Η μοναδική αυτή M6GT θα πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, σε έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ιστορία της εταιρείας. Στην ίδια πίστα, το 1970, ο Μπρους Μακλάρεν έχασε τη ζωή του σε δοκιμές με την M8D CanAm, σε ηλικία μόλις 32 ετών.Στο φεστιβάλ, η αναγεννημένη M6GT θα πλαισιωθεί από ακόμη σημαντικά μοντέλα που αποκατέστησε το MSO, όπως η M8A CanAm, η Austin 7 Ulster και η θρυλική F1, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και τη νέα W1