Η ακραία Porsche 911 Slantnose θέλει το ρεκόρ του Goodwood
Με περισσότερους από 1.000 ίππους, χειροκίνητο κιβώτιο και έμπνευση από τα μαχητικά αεροσκάφη, η συγκεκριμένη δημιουργία της Gunther Werks θέλει να σπάσει τα χρονόμετρα στη φημισμένη ανάβαση του Φεστιβάλ Ταχύτητας.
Η αμερικανική Gunther Werks με έδρα την Καλιφόρνια ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό ντεμπούτο στο φετινό FoS, διεκδικώντας τη νίκη στην κατηγορία της, με «όπλο» την εντυπωσιακή F-26, μια σύγχρονη εκδοχή της θρυλικής Porsche 911 Slantnose.
Η F-26 θα παραχθεί σε μόλις 26 αντίτυπα -αριθμός από τον οποίο προέρχεται και η ονομασία της- με την τιμή της να αγγίζει τα 1,4 εκατ. ευρώ.
Η σχεδίασή της αντλεί έμπνευση από την αγωνιστική Porsche 935 Slantnose της δεκαετίας του 1970, ενώ η βάση της είναι η Porsche 911 (993). Παράλληλα, η αισθητική της επηρεάζεται και από τα μαχητικά αεροσκάφη, προσδίδοντας έναν ακόμη πιο επιθετικό χαρακτήρα.
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Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας αερόψυκτος εξακύλινδρος boxer κινητήρας 4,0 λίτρων της οικογένειας Mezger, ο οποίος διαθέτει δύο υπερσυμπιεστές και εξελίχθηκε σε συνεργασία με μια εταιρεία που ειδικεύεται στα motorsports. Η απόδοσή του φτάνει τους 1.082 ίππους και τα 1.017 Nm ροπής, νούμερα που την τοποθετούν πάνω από σύγχρονα supercars, όπως η Ferrari 849 Testarossa.
Η ισχύς μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, ενώ δεν λείπει και το περιορισμένης ολίσθησης διαφορικό. Χάρη στο αμάξωμα από ανθρακονήματα, το βάρος περιορίζεται στα μόλις 1.225 κιλά, εξασφαλίζοντας μια αναλογία κιλών ανά ίππο που συναντάται μόνο σε αγωνιστικά αυτοκίνητα.
Πίσω από το τιμόνι της F-26 θα βρεθεί ο πρώην οδηγός της Formula 1 και του NASCAR, Σκοτ Σπιντ, έχοντας σαν στόχο την κορυφή της κατηγορίας των αυτοκινήτων παραγωγής.
Για να το πετύχει, η F-26 θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα από τα κορυφαία μοντέλα που συμμετέχουν στη διοργάνωση, ενώ θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη διοργάνωση, το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής ήταν το Koenigsegg Sadair’s Spear, το οποία ολοκλήρωσε τη διάσημη διαδρομή μήκους 1,16 μιλίου (1,856 χλμ.) σε 47,14 δευτερόλεπτα.
Το απόλυτο ρεκόρ της ανάβασης εξακολουθεί να ανήκει στο ηλεκτρικό McMurtry Spéirling, με ισχύ περίπου 1.000 ίππων και πρωτοποριακό σύστημα ανεμιστήρων για παραγωγή κάθετης δύναμης, που το 2023 κατέγραψε χρόνο 39,08 δευτερολέπτων, επίδοση που μέχρι σήμερα παραμένει απλησίαστη.