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Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου

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Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της περιοχής των Μεγάρων, εξαιτίας σύγκρουσης οχημάτων.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Εικόνα της κίνησης στην περιοχή 

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου

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