Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου
Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της περιοχής των Μεγάρων, εξαιτίας σύγκρουσης οχημάτων.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Εικόνα της κίνησης στην περιοχή
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Εικόνα της κίνησης στην περιοχή
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