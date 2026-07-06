Ferrari 12Cilindri Manuale: Επιστροφή στα «χειροκίνητα» κιβώτια

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είναι σε παραγωγή εδώ και 2 χρόνια, και προσφέρεται σε ανοιχτή και coupe έκδοση. Η

είναι η νέα, εξαιρετικά περιορισμένη βερσιόν του ιταλικού supercar, η οποία θα παραχθεί 1.499 αντίτυπα.



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άτω από το μακρύ καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός 12κύλινδρος κινητήρας 6,5 λίτρων. Στροφάρει μέχρι τις, και αποδίδεικαι

Αυτό που κάνει την Manuale ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι πως είναι η πρώτη Ferrari μετά από 14 χρόνια που διαθέτει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο συνοδεύεται από το εμβληματικό «χτένι». Η επιστροφή σε αυτό δεν είναι τυχαία, μιας και σύμφωνα με τη Ferrari είναι το νούμερο 1 αίτημα από τους πελάτες της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.







Το κιβώτιο της 12Cilindri Manuale δεν είναι το τυπικό χειροκίνητο που όλοι γνωρίζουμε… Αυτό στην πραγματικότητα είναι DCT διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων, και δεν υπάρχει κάποια μηχανική σύνδεση μεταξύ αυτού και του επιλογέα που δεσπόζει στην κεντρική κονσόλα. Το σύστημα είναι by wire, δηλαδή πεντάλ του συμπλέκτη, καθώς και ο μοχλός ταχυτήτων, στέλνουν εντολή στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μέσω αισθητήρων για να αλλάξει σχέση.

Αυτό που κάνει την εν λόγω τεχνολογία ιδιοφυή, είναι πως η εμπλοκή των δίσκων του συμπλέκτη εξαρτάται από το πόσο πατάμε το τρίτο πεντάλ. Όπως και στα κανονικά χειροκίνητα, το σύστημα της Ferrari 12Cilindri Manuale προσομοιώνει με ακρίβεια το «πατινάρισμα» και το ήπιο «άσε» του συμπλέκτη, όπως για παράδειγμα στο μποτιλιάρισμα, αλλά και τις βίαιες «κλωτσιές» κατά την σπορ οδήγηση.



Το supercar μπορεί ακόμα και να σου σβήσει, αν αφήσεις το συμπλέκτη πολύ άτσαλα. Ωστόσο, για να προφυλαχτεί η μακροζωία των μηχανικών μερών, δεν σου επιτρέπει να κατεβάσεις ταχύτητα, αν έχεις πολλές στροφές στον κινητήρα.



Στην περίπτωση που ο οδηγός το επιθυμήσει, οι αλλαγές μπορούν να γίνονται αυτόματα, κάτι που θα φανεί χρήσιμο αν μπλέξετε στην κίνηση εντός πόλης.





Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως παρόλο που το κιβώτιο είναι 8τάχυτο, οι σχέσεις στο χειροκίνητο mode είναι 6, για να διατηρηθεί η αισθητική του «χτενιού». Για αυτό το λόγο, αν κυνηγάτε την τελική ταχύτητα, που παρεμπιπτόντως είναι 340 χλμ/ώρα, η λειτουργία του κιβωτίου αλλάζει αυτόματα όταν έρθει η ώρα να εμπλακεί η 7η και 8η σχέση.



Όσο για τις επιδόσεις από στάση, η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 2,9 δλ. με τη βοήθεια launch control, ενώ για το 0-200 χλμ/ώρα τα χρονόμετρα σταματούν στα 7,9 δλ.



Με 1.499 αντίτυπα και αυτή την τεχνολογία, η Ferrari 12Cilindri Manuale είναι ένα «ειδικό» αυτοκίνητο. Αυτή η αποκλειστικότητα συνδυάζεται και με αντίστοιχη τιμή, η οποία είναι 590.000 ευρώ, ποσό κατά 50% μεγαλύτερο από αυτό της «απλής» 12Cilindri.

Το εμπορικό λανσάρισμα της Ferrari 12Cilindri Manuale θα γίνει στις αρχές του 2027. Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Ενρίκο Γκαλιέρα, οι 1.499 μονάδες έχουν ήδη εξαντληθεί.