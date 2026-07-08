Changan: Ετοιμάζει πολλά νέα μοντέλα

Η

έχει ήδη ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της επέκταση και πλέον αποκαλύπτει το αναλυτικό πλάνο των νέων μοντέλων που θα λανσάρει έως το

. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε η εταιρεία, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με

καλύπτοντας όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς.





Το πρώτο μοντέλο που θα προστεθεί είναι το Changan S05 PHEV, το οποίο προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για ένα C-SUV με plug-in hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο θα πλαισιώσει την υπάρχουσα γκάμα της μάρκας. Λίγους μήνες αργότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2026, θα ακολουθήσει το μεγαλύτερο S07 PHEV, ένα D-SUV που θα αποτελέσει την κορυφαία plug-in hybrid πρόταση της Changan στην ευρωπαϊκή αγορά.







Το τελευταίο τρίμηνο του 2026 θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη λανσαρίσματα. Το πρώτο αφορά το S05 HEV, δηλαδή την πλήρως υβριδική έκδοση του C-SUV, ενώ παράλληλα θα κάνει την εμφάνισή του και το NEVO Q05 BEV, ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV.



Το 2027 η εταιρεία θα συνεχίσει την επέκταση της γκάμας της με δύο ακόμη σημαντικές προσθήκες. Στο τρίτο τρίμηνο θα παρουσιαστεί το CS55 HEV, ένα μεσαίο SUV με πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, ενώ στο τέλος της χρονιάς θα ακολουθήσει το NEVO Q05 PHEV, προσφέροντας μια ακόμη επιλογή στην κατηγορία των plug-in hybrid SUV.

Η μεγαλύτερη ανανέωση αναμένεται μέσα στο 2028. Κατά το δεύτερο τρίμηνο θα λανσαριστεί το νέο CS75 HEV, ένα μεγαλύτερο υβριδικό SUV που θα τοποθετηθεί ψηλότερα στη γκάμα της εταιρείας.





Στο τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους η Changan προγραμματίζει την άφιξη ενός ολοκαίνουργιου D-SUV, το οποίο θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική (BEV) όσο και σε plug-in hybrid (PHEV) έκδοση. Αν και η εμπορική του ονομασία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες νέες αφίξεις της μάρκας.



Το τελευταίο λανσάρισμα του προγράμματος αφορά το NEVO Q04, το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος του 2028 και θα είναι διαθέσιμο τόσο ως υβριδικό όσο και ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένεια NEVO.

ο πλάνο της Changan δείχνει ξεκάθαρα ότι η κινεζική εταιρεία επενδύει σε μια πολυδιάστατη στρατηγική εξηλεκτρισμού, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Αντίθετα, θα προσφέρει στην Ευρώπη ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο από HEV, PHEV και BEV επιλογές, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες των Ευρωπαίων αγοραστών. Οι περισσότερες νέες αφίξεις αφορούν SUV, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η κατηγορία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Changan τα επόμενα χρόνια.

Το χρονοδιάγραμμα των νέων μοντέλων Changan στην Ευρώπη με μια ματιά:

• Q2 2026: Changan S05 PHEV (C-SUV, Plug-in Hybrid)

• Q3 2026: Changan S07 PHEV (D-SUV, Plug-in Hybrid)

• Q4 2026: Changan S05 HEV (C-SUV, Full Hybrid)

• Q4 2026: NEVO Q05 BEV (B-SUV, Ηλεκτρικό)

• Q3 2027: Changan CS55 HEV (C-SUV, Full Hybrid)

• Q4 2027: NEVO Q05 PHEV (B-SUV, Plug-in Hybrid)

• Q2 2028: Changan CS75 HEV (D-SUV, Full Hybrid)

• Q3 2028: Νέο D-SUV BEV & PHEV (Ηλεκτρική και Plug-in Hybrid έκδοση)

• Q4 2028: NEVO Q04 HEV & BEV (B-SUV, Υβριδική και Ηλεκτρική έκδοση)