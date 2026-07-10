Παναγιώτης Νέστορας: Τι έχει βάλει τόσο μίσος στους άνανδρους δολοφόνους, ποιοι είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές;
Παναγιώτης Νέστορας: Τι έχει βάλει τόσο μίσος στους άνανδρους δολοφόνους, ποιοι είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές;
To πρώτο σχόλιο του συζύγου της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της στην εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την είδηση της σύλληψης τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία της συζύγου του, Βάγιας, έκανε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο στην 72χρονη γυναίκα.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Action, ο κύριος Νέστορας έκανε λόγο για «μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας».
«Δεν λέω ότι δεν χάρηκα που βρέθηκαν οι άνανδροι δολοφόνοι. Συγχαίρω την Πολιτεία. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Εύχομαι η Δικαιοσύνη να τους δικάσει όπως πρέπει και να μη γίνουν τέτοια εγκλήματα ξανά».
Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για το τι θα ρωτούσε τους δράστες, σημείωσε:
«Το μόνο που έχω να ρωτήσω είναι γιατί, τι τους έχει βάλει τόσο μίσος, ποιοι είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές, γιατί εικάζω ότι υπάρχουν από πίσω μυαλά που τους καθοδηγούν».
Και κατέληξε: «Πιστεύω να μην υπάρξουν ξανά απώλειες και να βάλουν, αν μπορούν, κάποια λογική στο μυαλό τους. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα δεν θα φανταζόμασταν ότι θα έφταναν αυτά τα άτομα να κάνουν αυτά τα πράγματα, επειδή η κόρη μου είναι στέλεχος της ΝΔ».
Μιλώντας στην τηλεόραση του Action, ο κύριος Νέστορας έκανε λόγο για «μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας».
«Δεν λέω ότι δεν χάρηκα που βρέθηκαν οι άνανδροι δολοφόνοι. Συγχαίρω την Πολιτεία. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Εύχομαι η Δικαιοσύνη να τους δικάσει όπως πρέπει και να μη γίνουν τέτοια εγκλήματα ξανά».
Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για το τι θα ρωτούσε τους δράστες, σημείωσε:
«Το μόνο που έχω να ρωτήσω είναι γιατί, τι τους έχει βάλει τόσο μίσος, ποιοι είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές, γιατί εικάζω ότι υπάρχουν από πίσω μυαλά που τους καθοδηγούν».
Και κατέληξε: «Πιστεύω να μην υπάρξουν ξανά απώλειες και να βάλουν, αν μπορούν, κάποια λογική στο μυαλό τους. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα δεν θα φανταζόμασταν ότι θα έφταναν αυτά τα άτομα να κάνουν αυτά τα πράγματα, επειδή η κόρη μου είναι στέλεχος της ΝΔ».
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