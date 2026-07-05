Νέο εργοστάσιο της BYD στην Ευρώπη

Πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο στην Ουγγαρία, η BYD επιταχύνει το πλάνο παραγωγικής της επέκτασης στην ήπειρό μας.





Κλείσιμο

Η κινεζική εταιρεία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την οριστική απόφαση για την απόκτηση δεύτερης μονάδας παραγωγής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ειδικό σύμβουλο της BYD για την Ευρώπη, Αλφρέντο Αλταβίλα, η εταιρεία εξετάζει την εξαγορά ήδη υφιστάμενου εργοστασίου, αντί της κατασκευής ενός νέου από το μηδέν.Όπως ανέφερε σε συνέδριο του Reuters στη Φρανκφούρτη, η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί πολύ σύντομα, ενώ ομάδες της εταιρείας πραγματοποιούν ήδη αξιολογήσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.Οι επικρατέστεροι προορισμοί φέρονται να είναι η Ισπανία και η Γαλλία, καθώς η BYD θεωρεί πως η αξιοποίηση ενός υφιστάμενου εργοστασίου θα της επιτρέψει να ξεκινήσει την παραγωγή σημαντικά ταχύτερα.Αντίθετα, ο Αλταβίλα εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με εργοστάσιο στη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος και η χαμηλή αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά τους.Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της BYD να εδραιώσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, την ώρα που οι πωλήσεις της καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο.