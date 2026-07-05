Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Νέο εργοστάσιο της BYD στην Ευρώπη
Νέο εργοστάσιο της BYD στην Ευρώπη
Ο κινεζικός κολοσσός βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη και δεύτερου εργοστασίου στη Γηραιά Ήπειρο.
Πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο στην Ουγγαρία, η BYD επιταχύνει το πλάνο παραγωγικής της επέκτασης στην ήπειρό μας.
Όπως ανέφερε σε συνέδριο του Reuters στη Φρανκφούρτη, η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί πολύ σύντομα, ενώ ομάδες της εταιρείας πραγματοποιούν ήδη αξιολογήσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
Οι επικρατέστεροι προορισμοί φέρονται να είναι η Ισπανία και η Γαλλία, καθώς η BYD θεωρεί πως η αξιοποίηση ενός υφιστάμενου εργοστασίου θα της επιτρέψει να ξεκινήσει την παραγωγή σημαντικά ταχύτερα.
Αντίθετα, ο Αλταβίλα εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με εργοστάσιο στη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος και η χαμηλή αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της BYD να εδραιώσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, την ώρα που οι πωλήσεις της καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο.
Στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι ταξινομήσεις της στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 144%, φτάνοντας τις 134.306 μονάδες, συνεχίζοντας τη δυναμική που είχε ήδη αναπτύξει την προηγούμενη χρονιά.
Παράλληλα, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν συνολικά τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη, ενόψει των νέων κανόνων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την τοπική παραγωγή.
Η Chery εξετάζει συνεργασία με τη Nissan στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ, η Leapmotor σχεδιάζει παραγωγή σε μονάδα της Stellantis στη Μαδρίτη, η Dongfeng θα κατασκευάζει μοντέλα σε εργοστάσιο της Stellantis στη Ρεν από το 2028, ενώ η SAIC έχει ήδη δρομολογήσει τη δημιουργία νέου εργοστασίου στη Γαλικία.
Για τη BYD, το δεύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο θα συμπληρώσει εκείνο της Ουγγαρίας, όπου η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Παράλληλα, η τοπική παραγωγή θα επιτρέψει στην εταιρεία να περιορίσει τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι οποίοι για ορισμένες κινεζικές μάρκες φτάνουν έως και το 45%.
Ο Αλταβίλα υποστήριξε μάλιστα ότι η προσπάθεια να ανακοπεί η επέκταση των Κινέζων κατασκευαστών στην Ευρώπη είναι μάταιη, ασκώντας παράλληλα κριτική στις προτάσεις που προβλέπουν συμμετοχή των κινεζικών εταιρειών μόνο ως μειοψηφικοί εταίροι σε κοινοπραξίες με ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ένα τέτοιο μοντέλο συνεργασίας δεν αποτελεί πραγματική συνύπαρξη, αλλά δημιουργεί συνθήκες που δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους Κινέζους.
Παράλληλα, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν συνολικά τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη, ενόψει των νέων κανόνων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την τοπική παραγωγή.
Η Chery εξετάζει συνεργασία με τη Nissan στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ, η Leapmotor σχεδιάζει παραγωγή σε μονάδα της Stellantis στη Μαδρίτη, η Dongfeng θα κατασκευάζει μοντέλα σε εργοστάσιο της Stellantis στη Ρεν από το 2028, ενώ η SAIC έχει ήδη δρομολογήσει τη δημιουργία νέου εργοστασίου στη Γαλικία.
Για τη BYD, το δεύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο θα συμπληρώσει εκείνο της Ουγγαρίας, όπου η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Παράλληλα, η τοπική παραγωγή θα επιτρέψει στην εταιρεία να περιορίσει τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι οποίοι για ορισμένες κινεζικές μάρκες φτάνουν έως και το 45%.
Ο Αλταβίλα υποστήριξε μάλιστα ότι η προσπάθεια να ανακοπεί η επέκταση των Κινέζων κατασκευαστών στην Ευρώπη είναι μάταιη, ασκώντας παράλληλα κριτική στις προτάσεις που προβλέπουν συμμετοχή των κινεζικών εταιρειών μόνο ως μειοψηφικοί εταίροι σε κοινοπραξίες με ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ένα τέτοιο μοντέλο συνεργασίας δεν αποτελεί πραγματική συνύπαρξη, αλλά δημιουργεί συνθήκες που δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους Κινέζους.
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