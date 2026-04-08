Η μοναδική έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έρχεται τον Μαϊο στο ΟΑΚΑ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ επιστρέφει δυναμικά τον Μάιο στο ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια έκθεση, αλλά για έναν θεσμό που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνει νέα δεδομένα.

Η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, συγκεντρώνοντας το σύνολο σχεδόν της οργανωμένης αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, που έδειξε ότι το κοινό διψά για διαφάνεια και σωστές επιλογές, η δεύτερη χρονιά ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδο συμμετοχών, οργάνωσης και προσδοκιών.

ΗUSED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αποτελεί τη μοναδική μεγάλη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός, καθώς συγκεντρώνει σε έναν χώρο σοβαρούς επαγγελματίες, εταιρείες με παρουσία και ευθύνη, αλλά και ένα κοινό που θέλει να αγοράσει χωρίς ρίσκο. Παράλληλα η παρουσία της DEKRA στην έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Σημειώνουμε πως η DEKRA είναι ο διεθνής οργανισμός ελέγχου, πιστοποίησης και επιθεώρησης, με έμφαση στην οδική ασφάλεια, τα οχήματα, τη βιομηχανία και την τεχνολογία, προσφέροντας υπηρεσίες αξιολόγησης και δοκιμών παγκοσμίως.





Στους χώρους του ΟΑΚΑ, η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ θα φιλοξενήσει εκατοντάδες αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας. Από μικρά πόλης μέχρι SUV και επαγγελματικά, όλα επιλεγμένα από εμπόρους που επενδύουν στην ποιότητα και όχι απλώς στον όγκο. Ο επισκέπτης δεν θα έρθει αντιμέτωπος με μια χαοτική αγορά, αλλά με μια οργανωμένη πρόταση που βασίζεται στην αξιοπιστία.

Η μεγάλη διαφορά τηςUSED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι ότι δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση αυτοκινήτων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει, να συγκρίνει, να ελέγξει και να ολοκληρώσει την αγορά του στον ίδιο χώρο. Χρηματοδοτικά εργαλεία, ασφαλιστικές λύσεις και πλήρης ενημέρωση για κάθε όχημα δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει σύγχρονη αγορά και όχι παραδοσιακή έκθεση.

Σε μια περίοδο όπου το καινούργιο αυτοκίνητο παραμένει δύσκολη επιλογή για μεγάλο μέρος του κοινού, ηUSED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έρχεται να δώσει πραγματικές λύσεις. Δεν αναφερόμαστε απλώς σε χαμηλότερες τιμές, αλλά σε επιλογές με ταυτότητα, ιστορικό και εγγυήσεις που μπορούν να στηρίξουν μια σοβαρή αγορά.

Το ενδιαφέρον της αγοράς για τη USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι ήδη έντονο. Εταιρείες leasing, μεγάλοι έμποροι και οργανωμένα δίκτυα δίνουν το «παρών», αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί πλέον βασικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Ταυτόχρονα, το κοινό αναμένεται να κινηθεί μαζικά, καθώς πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία να δει συγκεντρωμένες τόσες επιλογές σε ένα σημείο.

Το τριήμερο 15 έως 17 Μαΐου, το ΟΑΚΑ θα μετατραπεί στο επίκεντρο της αγοράς αυτοκινήτου. Η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δεν έρχεται απλώς να επαναλάβει την επιτυχία της πρώτης χρονιάς, αλλά να την ξεπεράσει, επιβεβαιώνοντας ότι το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή.

