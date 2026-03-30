Αναβάθμιση για τα Skoda Elroq και Enyaq
Νέες ψηφιακές λειτουργίες, βελτιωμένα συστήματα υποβοήθησης και λύσεις που κάνουν πιο εύκολη την καθημερινή χρήση αποκτούν τα δύο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda.

Η Skoda ενισχύει τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας σημαντικές αναβαθμίσεις για τα Skoda Elroq και Skoda Enyaq, δύο από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ευρώπη. Οι αλλαγές εστιάζουν κυρίως στην τεχνολογία, την άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα, στοιχεία που έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους οδηγούς.
Ένα από τα βασικά σημεία είναι το νέο infotainment, που βασίζεται σε Android και διαθέτει πιο απλό και γρήγορο περιβάλλον χρήσης. Η αρχική οθόνη είναι πιο καθαρή, με καλύτερη οργάνωση και εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες. Παράλληλα, προστίθεται νέο κατάστημα εφαρμογών μέσα στο αυτοκίνητο, με επιλογές όπως Spotify και YouTube, ενισχύοντας την εμπειρία ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας.
Για πρώτη φορά, η Skoda φέρνει digital key, δίνοντας τη δυνατότητα στον οδηγό να χρησιμοποιεί το κινητό του για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση του αυτοκινήτου. Η πρόσβαση μπορεί να δοθεί και σε άλλα άτομα, κάτι που κάνει πιο εύκολη τη χρήση του οχήματος στην καθημερινότητα.
Σημαντική είναι και η εξέλιξη στις υπηρεσίες φόρτισης, με το Powerpass να ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα πλοήγησης και να προσφέρει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, το Plug & Charge απλοποιεί τη διαδικασία, καθώς το αυτοκίνητο αναγνωρίζεται αυτόματα στο σημείο φόρτισης.
Η εφαρμογή MySkoda προσφέρει πλέον πιο αναλυτικά δεδομένα για την κατανάλωση και τη φόρτιση, ενώ βοηθά και στον προγραμματισμό διαδρομών με στάσεις για φόρτιση. Παράλληλα, η λειτουργία V2L επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε δραστηριότητες όπως το camping.
Στην πράξη της οδήγησης, το one-pedal driving γίνεται πιο αποτελεσματικό, ενώ το αναβαθμισμένο Travel Assist προσφέρει πιο ομαλή και ασφαλή υποστήριξη στον οδηγό. Νέα συστήματα, όπως η εσωτερική κάμερα και τα εξελιγμένα radar, ενισχύουν περαιτέρω την ασφάλεια. Τέλος, οι νέες μπαταρίες τύπου LFP στις βασικές εκδόσεις μειώνουν το κόστος και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής, κάνοντας τα μοντέλα πιο προσιτά και πρακτικά.
Με αυτές τις αλλαγές, τα Elroq και Enyaq γίνονται πιο ολοκληρωμένες προτάσεις, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.

