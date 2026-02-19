Υβριδικό το νέο Audi RS5

Η Audi είναι έτοιμη να αποκαλύψει το νέο Audi RS5, το οποίο θα λανσαριστεί τόσο ως σεντάν, όσο και ως Avant (station wagon), αντικαθιστώντας το RS4 και στοχεύοντας ευθέως την BMW M3 αλλά και τη Mercedes-AMG C63 S E Performance.



Αν και βασίζεται στο A5, το νέο RS5 μεταμορφώνει πλήρως το αμάξωμα. Το μοντέλο δείχνει μακρύτερο, φαρδύτερο και χαμηλότερο, διατηρώντας το μεταξόνιο των 2.900 χιλ. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει μια τεράστια μάσκα με μεγάλες εισαγωγές αέρα, ενώ τα φουσκωμένα φτερά, εμπρός και πίσω, ενισχύουν τη δυναμική παρουσία.



Η Audi αντικατέστησε πλήρως τις πίσω πόρτες για να δώσει πιο «αγωνιστική» στάση στο αυτοκίνητο, με αναφορές στην κλασική Quattro. Στο πίσω μέρος ο επιβλητικός διαχύτης συνδυάζεται με διπλές οβάλ απολήξεις εξάτμισης, ενώ δεν λείπει το φως φρένων σε στυλ F1. Η σεντάν έκδοση διαθέτει διακριτικό σπόιλερ, ενώ η Avant φέρει αεροτομή οροφής.Κάτω από το καπό, η Audi έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το RS5 θα έχει plugin υβριδικό σύνολο. Το πιθανότερο σενάριο περιλαμβάνει τον V6 2.9 λίτρων με δύο τούρμπο και ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ που θα ξεπερνά κατά πολύ τους 367 ίππους του S5. Το RS5 βασίζεται στην πλατφόρμα PPC (Premium Platform Combustion), με πιο σφιχτή ανάρτηση και μεγαλύτερα φρένα για να διαχειριστεί την αυξημένη απόδοση.