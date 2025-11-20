Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep

Το ολοκαίνουργιο Jeep Recon εισέρχεται δυναμικά στη σκηνή ως το μοναδικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV με πιστοποίηση Trail Rated, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτροκίνηση όχι μόνο δεν υπονομεύει την off-road ικανότητα, αλλά την απογειώνει.



Κατασκευασμένο πάνω σε αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα, το Recon υπόσχεται επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες, με ισχύ 650 ίππους, 840 Nm ροπής και επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, με ηλεκτρική αυτονομία έως 450 χλμ.



Ο πυρήνας του συστήματος κίνησης είναι δύο ισχυρές ηλεκτρικές μονάδεςτωνεμπρός και πίσω, εξασφαλίζονταςκαι ακαριαία απόκριση.Στην κορυφαία έκδοση, ο πίσω άξονας διαθέτει λόγο μετάδοσης, δίνοντας εκρηκτικό πολλαπλασιασμό ροπής για δύσβατο έδαφος.Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενοπίσω διαφορικό, οι αποσυνδεόμενοι εμπρός τροχοί για εξοικονόμηση ενέργειας και η μπαταρία των, προστατευμένη από χαλύβδινες ποδιές, υπογραμμίζουν τον καθαρά offroad χαρακτήρα του μοντέλου.