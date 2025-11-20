Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep

Το Recon είναι ένα ηλεκτρικό SUV που παντρεύει την απόλυτη δύναμη και την high-tech ακρίβεια, φέρνοντας τη θρυλική off-road ταυτότητα της Jeep σε νέα εποχή.
Το ολοκαίνουργιο Jeep Recon εισέρχεται δυναμικά στη σκηνή ως το μοναδικό αμιγώς ηλεκτρικό SUV με πιστοποίηση TrailRated, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτροκίνηση όχι μόνο δεν υπονομεύει την off-road ικανότητα, αλλά την απογειώνει.
Κατασκευασμένο πάνω σε αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα, το Recon υπόσχεται επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες, με ισχύ 650 ίππους, 840 Nm ροπής και επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, με ηλεκτρική αυτονομία έως 450 χλμ.
Ο πυρήνας του συστήματος κίνησης είναι δύο ισχυρές ηλεκτρικές μονάδες EDM των 250kW εμπρός και πίσω, εξασφαλίζοντας μόνιμηηλεκτρικήτετρακίνηση και ακαριαία απόκριση.
Στην κορυφαία έκδοση Moab, ο πίσω άξονας διαθέτει λόγο μετάδοσης 15:1, δίνοντας εκρηκτικό πολλαπλασιασμό ροπής για δύσβατο έδαφος.
Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ πίσω διαφορικό, οι αποσυνδεόμενοι εμπρός τροχοί για εξοικονόμηση ενέργειας και η μπαταρία των 100kWh, προστατευμένη από χαλύβδινες ποδιές, υπογραμμίζουν τον καθαρά off-road χαρακτήρα του μοντέλου.
Η ανάρτηση SLA μπροστά και ο ενσωματωμένος σύνδεσμος πίσω, μαζί με τα ελαστικά 33 ιντσών (Moab), χαρίζουν 23,9 εκατοστά απόστασης από το έδαφος και εντυπωσιακές γωνίες προσέγγισης (34°), αποχώρησης (34,5°) και ράμπας (23,5°).
Το σύστημα Selec-Terrain προσφέρει πέντε προγράμματα, με το Rock mode να ξεκλειδώνει πλήρως το δυναμικό του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Επιπλέον, το Selec-Speed Control αναλαμβάνει τις αναβάσεις και καταβάσεις με χειρουργική ακρίβεια.
Σχεδιαστικά, το Recon τιμά την παράδοση με κάθετη μάσκα και φωτιζόμενες επτά εγκοπές, προσφέροντας παράλληλα τη μοναδική δυνατότητα πλήρους open-air εμπειρίας χωρίς εργαλεία: αφαιρούμενες πόρτες, πίσω πλευρικά κρύσταλλα και πίσω πόρτα.
Η Moab έκδοση ενισχύει την ατμόσφαιρα με Rock Rails, Gloss Black λεπτομέρειες και ανάγλυφα τοπογραφικά μοτίβα.
Το εσωτερικό ισορροπεί ανάμεσα στη στιβαρότητα και την τεχνολογική πρωτοπορία: ανθεκτικά υλικά, συνθετικές επιφάνειες Capri, modular αποθηκευτικές λύσεις και premium ηχοσύστημα της Alpine με ηχεία τοποθετημένα έξυπνα εκτός θυρών.
Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών με πολλές επιλογές, ενώ στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται τοποθετημένη μια οθόνη αφής 14,5 ιντσών με σύστημα Uconnect 5. Η παραγωγή ξεκινά στις αρχές του επόμενου έτους και το Recon θα λανσαριστεί πρώτα σε ΗΠΑ και Καναδά, πριν επεκταθεί διεθνώς, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της Jeep.