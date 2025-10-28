Το Skoda Superb στα ρεκόρ Guinness
Το Skoda Superb στα ρεκόρ Guinness

Διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ το περελαιοκίνητο Skoda Superb κατοχύρωσε το δικό του ρεκόρ στο βιβλίο Guinness.

Η Skoda θέτει νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα, καθώς το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη μηχανολογική αρτιότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα του μοντέλου.
Στο τιμόνι βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), Miko Marczyk, οδηγώντας ένα Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 hp DSG. Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε μια μαραθώνια διαδρομή που ξεκίνησε από το Λοτζ της Πολωνίας, διέσχισε τη Γερμανία, το Παρίσι, την Ολλανδία και το Βέλγιο, πριν επιστρέψει ξανά στην Πολωνία.
_1111193023_skoda__superb-lk-1__2_
Η συνολική διάρκεια του ταξιδιού ήταν 28 ώρες, με μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λτ./100 χλμ., αποδεικνύοντας ότι οι επιδόσεις και η οικονομία μπορούν να συνυπάρξουν. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη βελτιωμένη αεροδυναμική, την απόδοση του κινητήρα TDI, αλλά και την τεχνολογική συνέπεια της Skoda στη μείωση εκπομπών CO₂ σε πραγματικές συνθήκες.
Η μάρκα σχολιάζει ότι το ρεκόρ αυτό αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της: «τεχνολογία που αποδίδει στην πράξη». Το Superb, άλλωστε, εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στα grand touring μοντέλα, προσφέροντας κορυφαία άνεση, πρακτικότητα, πολυτέλεια και χαμηλό κόστος χρήσης.
