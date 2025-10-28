Το Skoda Superb στα ρεκόρ Guinness

Η Skoda θέτει νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα, καθώς, διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη μηχανολογική αρτιότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα του μοντέλου.Στο τιμόνι βρέθηκε, οδηγώντας ένα Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 hp DSG. Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκεπου ξεκίνησε από το Λοτζ της Πολωνίας, διέσχισε τη Γερμανία, το Παρίσι, την Ολλανδία και το Βέλγιο, πριν επιστρέψει ξανά στην Πολωνία., με μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λτ./100 χλμ., αποδεικνύοντας ότι οι επιδόσεις και η οικονομία μπορούν να συνυπάρξουν. Η επίδοση αυτή, αλλά και την τεχνολογική συνέπεια της Skoda στη μείωση εκπομπών CO₂ σε πραγματικές συνθήκες.Η μάρκα σχολιάζει ότι το ρεκόρ αυτό αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της:Το Superb, άλλωστε, εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στα grand touring μοντέλα, προσφέροντας κορυφαία άνεση, πρακτικότητα, πολυτέλεια και χαμηλό κόστος χρήσης.