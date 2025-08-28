Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Το Audi RS 3 αποχαιρετά με ειδική έκδοση
Το τελευταίο κεφάλαιο για το RS 3 με τον θρυλικό πεντακύλινδρο 2.5 TFSI θα γραφτεί με την ειδική έκδοση GT που θα είναι η πιο ακραία και πιο δυνατή όλων των εποχών.
Το τελευταίο «αντίο» της Audi στον εμβληματικό πια πεντακύλινδρο TFSI των 2,5 λίτρων, αλλά και στα θερμικά hot-hatch θα γίνει με μία πισταδόρικη έκδοση του νέου RS 3. Ο λόγος για το νέο RS 3 GT, όπως αναμένεται να ονομαστεί το οποίο αυτή την περίοδο δοκιμάζεται εντατικά ενόψει της κυκλοφορίας του νωρίς το 2026. Η Audi εντοπίστηκε πρόσφατα στο Nurburgring να δοκιμάζει το RS 3 GT σε έντονους ρυθμούς, με το καμουφλάζ να είναι περιορισμένο.
Μπροστά, υπάρχει ένα πιο επιθετικό splitter, με τα canard στις άκρες να ενισχύουν την κάθετη δύναμη, όπως και το μεγαλύτερο πίσω σπόιλερ. Διαφορετικές είναι και οι δαγκάνες των φρένων πίσω από τις ζάντες 19 ιντσών της Audi, σε ένα σύστημα πέδησης που αναμένεται να είναι ισχυρότερο από εκείνο του στάνταρ RS 3.
Αναβάθμιση θα υπάρχει φυσικά και στην μέγιστη ισχύ, με τις πληροφορίες να μιλούν για παραπάνω από τους 407 ίππους του RS 3 Performance. Στόχος φαίνεται να είναι όχι μόνο η υπέρβαση των 421 ίππων της Mercedes-AMG A45, αλλά και η κατοχύρωση του τίτλου του ισχυρότερου θερμικού hot hatch παραγωγής χωρίς καμία εξηλεκτρισμένη υποβοήθηση.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αναθεωρημένη ρύθμιση στην ανάρτηση και στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, με στόχο ακόμη πιο άμεση και σπορ αίσθηση, διατηρώντας όμως την απαραίτητη ευχρηστία. Παράλληλα, η χρήση ανθρακονημάτων και άλλων ελαφρών υλικών θα μειώσει το βάρος, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιδόσεις και την αίσθηση στο τιμόνι. Το νέο RS 3 GT αναμένεται να λανσαριστεί στις αρχές του 2026 και να διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό μονάδων, με την τιμή του να το τοποθετεί στην κορυφή της γκάμας A3 τόσο σε απόδοση όσο και σε κόστος.
