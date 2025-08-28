Το Audi RS 3 αποχαιρετά με ειδική έκδοση

Το τελευταίο «αντίο» της Audi στον, αλλά και στα θερμικά hot-hatch θα γίνει με μία. Ο λόγος για το νέο RS 3 GT, όπως αναμένεται να ονομαστεί το οποίο αυτή την περίοδο δοκιμάζεται εντατικά ενόψει της κυκλοφορίας του νωρίς το 2026. Η Audi εντοπίστηκε πρόσφατα στο Nurburgring νασε έντονους ρυθμούς, με το καμουφλάζ να είναι περιορισμένο.Μπροστά, υπάρχει ένα πιο, με τα canard στις άκρες να ενισχύουν την κάθετη δύναμη, όπως και το μεγαλύτερο πίσω σπόιλερ. Διαφορετικές είναι και οιπίσω από τις ζάντες 19 ιντσών της Audi, σε ένα σύστημα πέδησης που αναμένεταιΑναβάθμιση θα υπάρχει φυσικά και στην μέγιστη ισχύ, με τις πληροφορίες να μιλούν γιαΣτόχος φαίνεται να είναι όχι μόνο η υπέρβαση των 421 ίππων της Mercedes-AMG A45, αλλά και η κατοχύρωσηχωρίς καμία εξηλεκτρισμένη υποβοήθηση.Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο γιακαι στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, με στόχο ακόμη πιο άμεση και σπορ αίσθηση, διατηρώντας όμως την απαραίτητη ευχρηστία. Παράλληλα, ηκαι άλλων ελαφρών υλικών θα μειώσει το βάρος, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιδόσεις και την αίσθηση στο τιμόνι. Το νέο RS 3 GTκαι να διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό μονάδων, με την τιμή του να το τοποθετεί στην κορυφή της γκάμας A3 τόσο σε απόδοση όσο και σε κόστος.