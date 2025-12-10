Τα μόνιμα χριστουγεννιάτικα μπλόκα της Ελλάδας

Κλείσιμο

Σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι Έλληνες αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στους κεντρικούς οδικούς άξονες, αποκλείοντας για μέρες εθνικές οδούς και άλλα κομβικά σημεία, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά τους. Αυτό το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις άτυπης «χειμερινής παράδοσης», καθώς η εικόνα της Ελλάδας «κομμένης στα δύο» από τρακτέρ έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με τον χειμώνα.Από τη «μητέρα των μπλόκων» στη χειμερινή παράδοσηΗ αρχή αυτής της επαναλαμβανόμενης πρακτικής εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση έμεινε στην ιστορία ως η «μητέρα των μπλόκων», όταν τον Ιανουάριο του 1996 χιλιάδες τρακτέρ απέκλεισαν την εθνική οδό Αθήνας–Θεσσαλονίκης για εβδομάδες, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να υποχωρήσει στα αιτήματα των αγροτών. Τον επόμενο χρόνο (1997) η αντίδραση της κυβέρνησης Σημίτη ήταν δυναμική: τα ΜΑΤ επενέβησαν και τερμάτισαν τα μπλόκα ύστερα από 58 ημέρες κινητοποιήσεων, ακόμη και με το ξεφούσκωμα ελαστικών των τρακτέρ. Έκτοτε, σχεδόν κάθε χειμώνα οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο σκηνικό: πολύωρες καθυστερήσεις, εκτροπές κυκλοφορίας, νεύρα και απρόβλεπτες δυσκολίες στις μετακινήσεις.Κατά τη δεκαετία του 2000 τα αγροτικά μπλόκα εξαπλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα, αποκτώντας πανελλαδικό χαρακτήρα – από τα Μάλγαρα της Μακεδονίας μέχρι τα μεθοριακά τελωνεία στα σύνορα. Οι κυβερνήσεις άλλοτε επιχείρησαν διάλογο κι άλλοτε κατέφυγαν στην καταστολή, όμως οι αποκλεισμοί συνέχισαν να παραλύουν τη χώρα σχεδόν κάθε χειμώνα. Το 2008–2009 οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν με δεκάδες σημεία αποκλεισμένα πανελλαδικά, ενώ το 2010 –εν μέσω οικονομικής κρίσης– οι αγρότες επανήλθαν δυναμικά στους δρόμους. Τα επόμενα χρόνια, αντίστοιχα μπλόκα σημειώθηκαν την περίοδο 2013–2014 (με αιτήματα για το υψηλό κόστος παραγωγής και αποζημιώσεις ζημιών) και το 2016, όταν οι αγρότες ξεσηκώθηκαν για το ασφαλιστικό και φορολογικό, φτάνοντας σε συγκρούσεις στα μπλόκα της Νίκαιας. Οι κινητοποιήσεις αυτές κατέστησαν σαφές ότι το αγροτικό κίνημα είχε καθιερώσει έναν νέο τρόπο πίεσης: τον αποκλεισμό των εθνικών οδών κάθε χειμώνα.Ετήσια χριστουγεννιάτικα μπλόκα στη σύγχρονη εποχήΤην τελευταία δεκαετία, σχεδόν δεν πέρασε χρονιά χωρίς αγροτικές κινητοποιήσεις κατά την περίοδο των εορτών. Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας (2020–2021), όταν τα μέτρα περιόρισαν τη δράση, σημειώθηκαν ορισμένα μπλόκα σε τοπικό επίπεδο με αιτήματα στήριξης των παραγωγών. Με την άρση των περιορισμών, οι αγρότες επανήλθαν δριμύτεροι. Το 2023, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, έστησαν νέους αποκλεισμούς δρόμων διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.Τον φετινό χειμώνα η εικόνα επαναλήφθηκε…Όμως γιατί οι αγρότες επιλέγουν σχεδόν πάντα την περίοδο των Χριστουγέννων;Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τον ετήσιο κύκλο των αγροτικών εργασιών, αλλά και με τη δυναμική που προσφέρει η συγκεκριμένη εποχή για την άσκηση πίεσης.Την περίοδο των εορτών η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη κινητικότητα, με περισσότερες μετακινήσεις και εμπορική δραστηριότητα. Όταν κλείνουν κεντρικοί δρόμοι ή εθνικές οδοί, η πίεση γίνεται πιο έντονη και το μήνυμα των αγροτών φτάνει γρήγορα στην κυβέρνηση. Επιπλέον, αυτές οι κινητοποιήσεις συνήθως συμπίπτουν με την κατάρτιση κρατικών προϋπολογισμών και νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα, οπότε οι αγρότες θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ακουστούν.Παράλληλα αυτή την περίοδο παύουν οι αγροτικές εργασίες και για αυτό υπάρχει φυσική και παραγωγική εξήγηση.Οι καλλιέργειες βρίσκονται σε χειμερινή ανάπαυση.