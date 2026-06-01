Ξεκίνησε το πάρτυ στην αντιπολίτευση: Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη
Ξεκίνησε το πάρτυ στην αντιπολίτευση: Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη
Ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση - Τα πρώτα γκάλοπ δείχνουν: ΕΛΑ(Σ) με... φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση 13%-15%, το ΠΑΣΟΚ σε κατηφόρα παλεύει με την Καρυστιανού κοντά στο 10%-11%, μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η πρώτη δημοσκόπηση που μέτρησε επισήμως ΕΛΑΣ και Ελπίδα, αμέσως μετά τις πρεμιέρες και των δύο νέων παικτών, ήταν της ALCO. Εδειξε ότι πλην της Ν.Δ., που σημειώνει μία μικρή άνοδο, καταγράφονται σημαντικές αλλαγές στους εκλογικούς συσχετισμούς, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πλασσάρεται στη δεύτερη θέση αλλά με απόσταση από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ να παλεύει για την τρίτη θέση με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με κίνδυνο να καταλήξει τέταρτο.
Παράλληλα, η μέτρηση κατέγραψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη εξαϋλώνονται, ενώ η Ελληνική Λύση όπως και η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζουν σημαντικές απώλειες. Μικρή έως ελάχιστη καταγράφηκε η επήρεια των δύο νέων κομμάτων για τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.
Σημειώνεται ότι στη δημοσκόπηση της ALCO υπάρχει ένας ενδιαφέρων πίνακας που δείχνει ότι η έλευση των δύο νέων κομμάτων σχεδόν εξάλειψε την επιλογή «Aλλο κόμμα», που ήταν στο 12,9% στη μέτρηση της 11ης Απριλίου και έπεσε τώρα στο 1,5%. Ωστόσο, δεν μείωσε κατά πολύ το ποσοστό των αναποφάσιστων, που ήταν στο 19% και τώρα είναι στο 16,2%. Από αυτούς τους ψηφοφόρους, μόνο η Ν.Δ. και το κόμμα Τσίπρα έχουν «δεξαμενή» - το 48% των αναποφάσιστων είχαν ψηφίσει Ν.Δ. στις εκλογές του 2023 και το 21% είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ το 2023 είναι μόλις το 7% των αναποφάσιστων.
Η δημοσκοπική αίσθηση είναι ότι στο πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων θα διαμορφωθεί ένας συσχετισμός του τύπου 13%-15% για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καρυστιανού στο 10%-11%. Αλλες τέσσερις εταιρείες -η Marc, η Pulse, η Opinion Poll και η Metron Analysis- μετρούν επίσης τις αλλαγές στις διαθέσεις της κοινής γνώμης, καθώς ο νέος συσχετισμός στην αντιπολίτευση δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση παγιωμένος και οι δημοσκόποι σημειώνουν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, διαφαίνεται από τώρα ότι στο νέο σκηνικό θα υπάρξουν αρκετές μονομαχίες για... μια θέση στον ήλιο.
Δύο χρόνια αργότερα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σιώπησε για καιρό, έγραψε την «Ιθάκη» του, έκανε το rebranding του και επανήλθε στο προσκήνιο φτιάχνοντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνωστίζονται στην πόρτα του και τις πρώτες δημοσκοπήσεις να του απονέμουν... από τα αποδυτήρια τη δεύτερη θέση, είτε με οριακή είτε με μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε αναδειχθεί σε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να μετριέται και πάλι από τις δημοσκοπικές εταιρείες στις αρχές του φθινοπώρου του 2025, όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για το συνέδριο του Economist και μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τη «νέα εθνική Πυξίδα» και τον «νέο πατριωτισμό», δείχνοντας ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του δεν θα αργούσαν. Ηταν η περίοδος που το ΠΑΣΟΚ «έκλεινε» τη διαφορά από την Πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και επανερχόταν στη δεύτερη θέση στα γκάλοπ.
Παράλληλα, η μέτρηση κατέγραψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη εξαϋλώνονται, ενώ η Ελληνική Λύση όπως και η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζουν σημαντικές απώλειες. Μικρή έως ελάχιστη καταγράφηκε η επήρεια των δύο νέων κομμάτων για τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.
Σημειώνεται ότι στη δημοσκόπηση της ALCO υπάρχει ένας ενδιαφέρων πίνακας που δείχνει ότι η έλευση των δύο νέων κομμάτων σχεδόν εξάλειψε την επιλογή «Aλλο κόμμα», που ήταν στο 12,9% στη μέτρηση της 11ης Απριλίου και έπεσε τώρα στο 1,5%. Ωστόσο, δεν μείωσε κατά πολύ το ποσοστό των αναποφάσιστων, που ήταν στο 19% και τώρα είναι στο 16,2%. Από αυτούς τους ψηφοφόρους, μόνο η Ν.Δ. και το κόμμα Τσίπρα έχουν «δεξαμενή» - το 48% των αναποφάσιστων είχαν ψηφίσει Ν.Δ. στις εκλογές του 2023 και το 21% είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ το 2023 είναι μόλις το 7% των αναποφάσιστων.
Η δημοσκοπική αίσθηση είναι ότι στο πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων θα διαμορφωθεί ένας συσχετισμός του τύπου 13%-15% για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καρυστιανού στο 10%-11%. Αλλες τέσσερις εταιρείες -η Marc, η Pulse, η Opinion Poll και η Metron Analysis- μετρούν επίσης τις αλλαγές στις διαθέσεις της κοινής γνώμης, καθώς ο νέος συσχετισμός στην αντιπολίτευση δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση παγιωμένος και οι δημοσκόποι σημειώνουν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, διαφαίνεται από τώρα ότι στο νέο σκηνικό θα υπάρξουν αρκετές μονομαχίες για... μια θέση στον ήλιο.
Τσίπρας vs Ανδρουλάκη: Δύο για μία θέση Νο2Το ΠΑΣΟΚ νίκησε για τελευταία φορά τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα το 2009, όταν με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου είχε πάρει 43,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,6%. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023, το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη πέρασε τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα μόλις σε 6 από τις 59 εκλογικές περιφέρειες. Στις εκλογές του Ιουνίου εκείνης της χρονιάς τον νίκησε σε 10 περιφέρειες και την επόμενη χρονιά, στις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ ήταν μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη σε 21 περιφέρειες, αλλά βρέθηκε και πάλι στην τρίτη θέση.
Δύο χρόνια αργότερα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σιώπησε για καιρό, έγραψε την «Ιθάκη» του, έκανε το rebranding του και επανήλθε στο προσκήνιο φτιάχνοντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνωστίζονται στην πόρτα του και τις πρώτες δημοσκοπήσεις να του απονέμουν... από τα αποδυτήρια τη δεύτερη θέση, είτε με οριακή είτε με μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε αναδειχθεί σε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να μετριέται και πάλι από τις δημοσκοπικές εταιρείες στις αρχές του φθινοπώρου του 2025, όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για το συνέδριο του Economist και μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τη «νέα εθνική Πυξίδα» και τον «νέο πατριωτισμό», δείχνοντας ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του δεν θα αργούσαν. Ηταν η περίοδος που το ΠΑΣΟΚ «έκλεινε» τη διαφορά από την Πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και επανερχόταν στη δεύτερη θέση στα γκάλοπ.
Οκτώ μήνες μετά, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν και πάλι. Σε όλες τις μετρήσεις σχετικά με την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία που έγιναν με αυθόρμητες αναφορές τους τελευταίους μήνες, ο κ. Τσίπρας πέρασε τον κ. Ανδρουλάκη από μία έως τέσσερις μονάδες, ενώ οι πρώτες μετρήσεις της εκτίμησης ψήφου δίνουν προβάδισμα από μισή έως και πέντε μονάδες για την ΕΛΑΣ.
Η τελευταία μέτρηση της πρόθεσης ψήφου -από την ALCO για τον flash.gr, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή- έδειξε επίσης προβάδισμα 2,8 μονάδων για την ΕΛΑΣ έναντι του ΠΑΣΟΚ, που χάνει 2,2 μονάδες μέσα σε 18 ημέρες. Το κόμμα Τσίπρα παίρνει 12,8% και το ΠΑΣΟΚ 10% στην πρόθεση ψήφου, ενώ είχε 12,2% μόλις στις 11 Μαΐου!
Ωστόσο, το ερώτημα που σε μεγάλο βαθμό προδιαγράφει το μέλλον της αντιπαράθεσης Τσίπρα - Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση είναι το ερώτημα για το ποιος θεωρείται πιο ισχυρός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο ερώτημα αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός υπερισχύει καθαρά έναντι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με 25% έναντι 15%. Παράλληλα, θετική γνώμη για τον Αλέξη Τσίπρα έχει το 24%, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 20%.
Η αρχική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων με τα νέα κόμματα ήταν να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023, με επίθεση σε δημοσκοπική εταιρεία - και ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζοντας «κακό αντιγραφέα» τον πρώην πρωθυπουργό και «προϊόν μάρκετινγκ» το κόμμα του, μιλώντας για «χορηγούς και προστάτες» και προϊδεάζοντας για έντονη αντιπαράθεση στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει η πρωθυπουργική εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, που σε καμία μέτρηση από το 2021, όταν πρωτοεξελέγη στην ηγεσία, δεν έφτασε το δημοσκοπικό ποσοστό του κόμματός του, λόγω των βαθιών αντιθέσεων στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα γίνεται με ένα κόμμα ολοκληρωτικά προσωποπαγές. Επομένως, όσοι δηλώνουν ότι ψηφίζουν την ΕΛΑΣ αυτονόητα θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό στην εξουσία, δίνοντάς του έτσι έναν σημαντικό δημοσκοπικό αέρα.
Από την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το φθινόπωρο του 2024, ο Νίκος Ανδρουλάκης ουδέποτε προσπάθησε να «αλώσει» τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρέπαιε υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη αρχικά και στη συνέχεια του Σωκράτη Φάμελλου. Η μόνη ηχηρή μεταγραφή -αυτή του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτικό φλερτ με το κόμμα Καρυστιανού- ανακοινώθηκε στις 30 Απριλίου, ενώ ήδη το κόμμα Τσίπρα είχε 20% δυνητική ψήφο.
Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας ουδέποτε έκρυψε ότι θα ήθελε στο κόμμα του στελέχη του ΠΑΣΟΚ - όχι βουλευτές, αλλά ανθρώπους της νεότερης γενιάς, με απήχηση είτε στην περιοχή τους είτε στον επαγγελματικό τους χώρο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ψαριά δεν είναι καλή - μόλις δύο επώνυμα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, η Αννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέττα Αντωνοπούλου πέρα από τον πολιτευτή στην Α’ Θεσσαλονίκης Αντώνη Σαουλίδη, διέβηκαν τον Ρουβίκωνα.
Ωστόσο, αν η εικόνα του «σίγουρου δεύτερου» παγιωθεί για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, τότε πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα αιτήματα προς την ΕΛΑΣ, τόσο από σημερινούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όσο και από ενδιαφερόμενους για βουλευτική υποψηφιότητα θα πυκνώσουν, καθώς μία ενδεχόμενη παραμονή του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη -και ακόμα περισσότερο με τον κίνδυνο να βρεθεί στην τέταρτη θέση- θα περιορίσει αισθητά την κοινοβουλευτική του δύναμη.
Τσίπρας vs ΚαρυστιανούΜετρημένη από την ALCO ως πρόεδρος της Ελπίδας για πρώτη φορά, η Μαρία Καρυστιανού βγήκε πρώτη στις θετικές γνώμες μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην πέμπτη θέση, κάτω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μπορεί η πρώτη επίσημη δημοσκόπηση να έβγαλε -οριακά- στην τέταρτη θέση την Ελπίδα, αλλά τα θετικά συναισθήματα για το κόμμα της έφτασαν στο 27%, έναντι 23% για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού δείχνει πολύ πιο πολυσυλλεκτική από τον πρώην πρωθυπουργό: σηκώνει από τον καναπέ περισσότερους ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει το 2023 (9%) από τον κ. Τσίπρα (5%), ενώ έχει εισροές από 5% έως 17% από οκτώ κόμματα, τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός έχει εισροές από έξι κόμματα, λεηλατώντας κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η κυρία Καρυστιανού λαμβάνει μόνο 7,5% έναντι 25% του πρώην πρωθυπουργού στο ερώτημα της ALCO για τον πολιτικό αρχηγό που θα δυσκολέψει περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη - και αυτό παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, η Ελπίδα έχει εισροές 10% από ψηφοφόρους της Ν.Δ. των εκλογών του 2023, οι οποίοι, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος, είχαν «παρκάρει» για καιρό στον χώρο των αναποφάσιστων.
Πάντως, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που ξεκίνησε τον χορό της αντιπαράθεσης με το κόμμα Καρυστιανού - από το Θησείο, όπου παρουσιάστηκε η ΕΛΑΣ: «Να βγάλουμε περιστέρια; Να κάνουμε και βίντεο;» αναρωτήθηκαν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου ανοίγοντας την εκδήλωση, σε μία ξεκάθαρα ειρωνική αναφορά στην κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού μετά τη δική της εκδήλωση, στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης. Και δεν έμειναν εκεί: «Μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα απ’ όσα μπορούμε να καταναλώσουμε;» αναρωτήθηκε αμέσως μετά η Τουμασάτου, με τον Χειλάκη να απαντά «καλή ερώτηση, θα δείξει, αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους/ες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση» - και ο νοών νοείτω.
Η απάντηση από την Ελπίδα ήταν γραπτή - δείχνοντας παράλληλα την υπόγεια γραμμή που συνδέει τη Μαρία Καρυστιανού με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα απ’ όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική: Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το “Οχι” του ελληνικού λαού “Ναι”», έγραφε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Σημειώνεται ότι στα «συν» της κυρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης της ALCO, είναι ότι για το 39% εκείνων που δηλώνουν ότι θα την ψηφίσουν «συμβολίζει την κάθαρση», για το 30% είναι ένα «νέο και άφθαρτο πρόσωπο». Ενδιαφέρον έχει το εύρημα ότι για έναν στους τρεις ψηφοφόρους της ο βασικός λόγος που τον φέρνει κοντά στην κυρία Καρυστιανού είναι το ότι αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, πράγμα που παραπέμπει περισσότερο σε συναισθηματική, παρά σε πολιτική ταύτιση.
Αντίθετα, τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους της ΕΛΑΣ δηλώνουν ως βασικό λόγο της ψήφου τους το ότι θεωρούν έντιμο τον Αλέξη Τσίπρα, το 33% λέει ότι του έχει εμπιστοσύνη ως πρόσωπο και το 20% ότι εκφράζει τα λαϊκά στρώματα.
Καρυστιανού vs ΚωνσταντοπούλουΠέρα από το επεισόδιο στο δικαστήριο της Λάρισας -που δεν αφορούσε την πολιτική, αλλά τη νομική υπόσταση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας (κοινώς δεν άντεξε τις συνεχείς παρεμβάσεις της στη διαδικασία)- η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει αντιπαρατεθεί πολιτικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τουλάχιστον στον βαθμό που έχει χτυπήσει πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα.
Το μόνο υπονοούμενο που έχει αφήσει η πρόεδρος της Ελπίδας ήταν η δήλωσή της «εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, θέλουμε να κάνουμε πράξη την αλλαγή» - μία φράση που προφανώς αφορούσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, που φαίνεται να είναι από τους μεγαλύτερους χαμένους από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, χωρίς προς το παρόν τουλάχιστον να έχει αντιδράσει δημοσίως.
Ωστόσο, στη δημοσκόπηση της ALCO, που είναι προς το παρόν η μόνη επίσημη μέτρηση καθώς πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση και του κόμματος Τσίπρα, υπάρχει το εξής παράδοξο: ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου βάσισε τη μετεωρική δημοσκοπική της άνοδο στα Τέμπη, όπως και η Μαρία Καρυστιανού την ίδια την παρουσία της στην πολιτική σκηνή, τη «ζημιά» στην Πλεύση την κάνει το κόμμα Τσίπρα: παρά την εκρηκτική αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου με τον πρώην πρωθυπουργό, που κρατάει από το καλοκαίρι του 2015, το κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται να παίρνει σχεδόν έναν στους τρεις ψηφοφόρους της Πλεύσης (το 28% του 3,2% που είχε λάβει στις δεύτερες εκλογές του 2023), ενώ οι διαρροές της προς την Ελπίδα περιορίζονται στο πολύ χαμηλό 5%!
Ωστόσο, για κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, που μπήκε στη Βουλή οριακά στις δεύτερες εκλογές του 2023 αλλά στη συνέχεια έφτασε να υπερτριπλασιάσει το δημοσκοπικό της ποσοστό, τα ποσοστά των διαρροών ψηφοφόρων είναι απλώς ενδεικτικά.
Καρυστιανού vs Βελόπουλου για τη Βόρεια ΕλλάδαΛίγα από πολλούς -ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία- παίρνει η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, ωστόσο, ποσοστιαία, οι μεγαλύτερες εισροές στο κόμμα της είναι από τη Νίκη (17%) και την Ελληνική Λύση (14%). Κι αν η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού καταρρέει δημοσκοπικά μετά την εμφάνιση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού -και ο πρόεδρός της έφτασε να κάνει λόγο ακόμα και για συνεργασία με το νέο σχήμα- η Ελληνική Λύση διατηρεί ποσοστά που θα της επιτρέψουν μία άνετη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Με απώλεια 1,7 μονάδων, το κόμμα Βελόπουλου κάθισε στο 6,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων μόλις 0,1 της μονάδας πίσω από το ΚΚΕ. Προς το παρόν, ο ίδιος ο Βελόπουλος, που πριν από τη δημιουργία του κόμματος Καρυστιανού είχε δημοσκοπικά «ισχυρά διψήφια» ποσοστά σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, δεν έχει μπει σε αντιπαράθεση με την Ελπίδα, αλλά ισχύει και το αντίστροφο.
Βαρουφάκης vs ΤσίπραΟριακό κέρδος 0,1 της μονάδας είχε το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη εν μέσω κατακλυσμού για όλο τον χώρο της αριστερής αντιπολίτευσης: σύμφωνα με την ALCO, είναι στο 2,6% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, ενώ ήταν στο 2,5% τον Απρίλιο. Το ΜέΡΑ25 -στο οποίο καταφεύγουν αρκετοί από εκείνους που θεωρούν (όπως η Μαρία Καρυστιανού) ότι το καλοκαίρι του 2015 «πρόδωσε το Oχι του δημοψηφίσματος και το μετέτρεψε σε Nαι»- δεν δείχνει να επηρεάζεται από την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος άλλωστε είχε φροντίσει να «στολίσει» αγρίως τον υπουργό του επί των Οικονομικών κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του, το 2015.
Το ΜέΡΑ25, που έχει αρκετές πιθανότητες να μπει στη Βουλή, ενδέχεται να αποδειχθεί καταφύγιο μερίδας στελεχών της Νέας Αριστεράς, που διαφωνούν με την προοπτική της ένταξής τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα