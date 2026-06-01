Μείωση εισφορών από 1η Ιανουαρίου: Τα κέρδη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, πώς θα καλυφθεί το κόστος των 220 εκατ. ευρώ
Μείωση εισφορών από 1η Ιανουαρίου: Τα κέρδη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, πώς θα καλυφθεί το κόστος των 220 εκατ. ευρώ
Το επόμενο βήμα στη στρατηγική ελάφρυνσης της εργασίας δρομολογείται για το 2027, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέα περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών, σε μια προσπάθεια να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Μισή ποσοστιαία μονάδα αναμένεται να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2027 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τις κυβέρνησης, ελάφρυνση που θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών.
Οι ευεργετικές συνέπειες του μέτρου θα αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων του ΕΦΚΑ που υπολογίζεται σε 220 εκατ. ευρώ ετησίως. Η απώλεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, με το σκεπτικό ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ και φέτος εμφανίζουν αύξηση λόγω της αύξησης του κατώτατου και των μέσων μισθών καθώς και της απασχόλησης.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται, κατά προσέγγιση, κατά 244 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5% ισχύει από 1η Απριλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν περίπου κατά 630 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος, της μείωσης των εισφορών.
Σε κάθε περίπτωση το οικονομικό επιτελείο «ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος για μια πιο γενναία παρέμβαση από την μείωση της μισής μονάδας, αλλά προς το παρόν αυτό το σενάριο δεν έχει προχωρήσει.
Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους έρχεται ως απάντηση στα πάγια αιτήματα των εργοδοτών που θεωρούν ότι επιβαρύνονται υπέρμετρα από τη φορολογική σφήνα χωρίς η δική τους επιβάρυνση να μεταφράζεται σε κέρδος για τους μισθωτούς. Για παράδειγμα ο νέος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ κοστίζει στην επιχείρηση 1120. 5 ευρώ το μήνα την ώρα που ο ίδιος ο χαμηλόμισθος παίρνει καθαρά στην τσέπη 771.7 ευρώ αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές ( 123 ευρώ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (25.3 ευρώ) .
Η μείωση της μισής ποσοστιαίας μονάδας θα προέλθει -πιθανότατα- από τον κλάδο ασθενείας των εργοδοτών και από τις εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγονται οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).
Υπενθυμίζεται πως ζήτημα περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, έχει θέσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, που τη θεωρεί απαραίτητη για να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να στηριχθεί η αγορά εργασίας.
«Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία» επισημαίνει η Έκθεση του διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα.
Με τη νέα μείωση του 2027 (εφόσον αυτή περιοριστεί στη μισή μονάδα) οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 5,9% από το 2019 και μετά και θα βρεθούν κάτω από το 36%, συγκεκριμένα στο 35,66%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ε.Ε. Αν η μείωση φτάσει τη μία μονάδα, τότε η συνολική μείωση από το 2019 θα προσεγγίσει το 6,5%.
Ως προς τις εισφορές των εργαζομένων η Ελλάδα με 13,35% καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρωζώνη, με πρώτη τη Γερμανία (19,9%) και δεύτερο το Βέλγιο (13,7%), όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 11,8%.
Σε επίπεδο χωρών μελών του ΟΟΣΑ οι Έλληνες μισθωτοί είναι στην εξίσου υψηλή 5η θέση, με μέσο όρο εισφορών εργαζομένου 9,5% στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ.
Οι ευεργετικές συνέπειες του μέτρου θα αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων του ΕΦΚΑ που υπολογίζεται σε 220 εκατ. ευρώ ετησίως. Η απώλεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, με το σκεπτικό ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ και φέτος εμφανίζουν αύξηση λόγω της αύξησης του κατώτατου και των μέσων μισθών καθώς και της απασχόλησης.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται, κατά προσέγγιση, κατά 244 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5% ισχύει από 1η Απριλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν περίπου κατά 630 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος, της μείωσης των εισφορών.
Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοιΜια άλλη πηγή εσόδων που έχει «εκπλήξει» το οικονομικό επιτελείο είναι οι εισφορές και ο πόρος 10% που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι οι οποίοι βάσει των δηλώσεων της εργασίας του στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έχουν ξεπεράσεις τις 300.000.
Σε κάθε περίπτωση το οικονομικό επιτελείο «ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος για μια πιο γενναία παρέμβαση από την μείωση της μισής μονάδας, αλλά προς το παρόν αυτό το σενάριο δεν έχει προχωρήσει.
Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους έρχεται ως απάντηση στα πάγια αιτήματα των εργοδοτών που θεωρούν ότι επιβαρύνονται υπέρμετρα από τη φορολογική σφήνα χωρίς η δική τους επιβάρυνση να μεταφράζεται σε κέρδος για τους μισθωτούς. Για παράδειγμα ο νέος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ κοστίζει στην επιχείρηση 1120. 5 ευρώ το μήνα την ώρα που ο ίδιος ο χαμηλόμισθος παίρνει καθαρά στην τσέπη 771.7 ευρώ αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές ( 123 ευρώ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (25.3 ευρώ) .
Η μείωση της μισής ποσοστιαίας μονάδας θα προέλθει -πιθανότατα- από τον κλάδο ασθενείας των εργοδοτών και από τις εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγονται οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).
Υπενθυμίζεται πως ζήτημα περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, έχει θέσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, που τη θεωρεί απαραίτητη για να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να στηριχθεί η αγορά εργασίας.
«Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία» επισημαίνει η Έκθεση του διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα.
Με τη νέα μείωση του 2027 (εφόσον αυτή περιοριστεί στη μισή μονάδα) οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 5,9% από το 2019 και μετά και θα βρεθούν κάτω από το 36%, συγκεκριμένα στο 35,66%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ε.Ε. Αν η μείωση φτάσει τη μία μονάδα, τότε η συνολική μείωση από το 2019 θα προσεγγίσει το 6,5%.
Ως προς τις εισφορές των εργαζομένων η Ελλάδα με 13,35% καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρωζώνη, με πρώτη τη Γερμανία (19,9%) και δεύτερο το Βέλγιο (13,7%), όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 11,8%.
Σε επίπεδο χωρών μελών του ΟΟΣΑ οι Έλληνες μισθωτοί είναι στην εξίσου υψηλή 5η θέση, με μέσο όρο εισφορών εργαζομένου 9,5% στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα