Θανάσης Αλευράς: Δεν χαιρόμουν την επιτυχία, είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης
Έμενα στην αγωνία του αν θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά, εξήγησε ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιτυχία περιέγραψε ο Θανάσης Αλευράς. Αν και πλέον την απολαμβάνει, ο ηθοποιός στο παρελθόν δεν μπορούσε να χαρεί με όσα πετύχαινε. Έχοντας κάνει ψυχοθεραπεία, αποδίδει τώρα την πρότερη στάση του στη χαμηλή αυτοεκτίμηση που είχε.
Ο Θανάσης Αλευράς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», κατά τη διάρκειά της ρωτήθηκε, αν απολαμβάνει την επιτυχία που σημειώνει. Όπως είπε, απαντώντας στην ερώτηση: «Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Τα τελευταία χρόνια, ναι, τη χαίρομαι την επιτυχία. Μετά από ψυχανάλυση και σκέψεις και κουβέντες, τα παλαιότερα χρόνια νομίζω ότι είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης».
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι τον κυρίευε η αγωνία αν θα πήγαιναν όλα καλά. Παράλληλα, τόνισε πως αντί να χαρεί με όσα κατάφερνε, ένιωθε ανακούφιση που μπόρεσε να ανταποκριθεί. «Έμενα στην αγωνία του αν θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά και, όταν τα κατάφερνα, αντί να το χαρώ, έκανα ένα ουφ, πάει και αυτό, τη γλίτωσα», πρόσθεσε.
