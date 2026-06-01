Θανάσης Αλευράς: Δεν χαιρόμουν την επιτυχία, είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης
GALA
Θανάσης Αλευράς Επιτυχία

Θανάσης Αλευράς: Δεν χαιρόμουν την επιτυχία, είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης

Έμενα στην αγωνία του αν θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά, εξήγησε ο ηθοποιός

Θανάσης Αλευράς: Δεν χαιρόμουν την επιτυχία, είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιτυχία περιέγραψε ο Θανάσης Αλευράς. Αν και πλέον την απολαμβάνει, ο ηθοποιός στο παρελθόν δεν μπορούσε να χαρεί με όσα πετύχαινε. Έχοντας κάνει ψυχοθεραπεία, αποδίδει τώρα την πρότερη στάση του στη χαμηλή αυτοεκτίμηση που είχε.

Ο Θανάσης Αλευράς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», κατά τη διάρκειά της ρωτήθηκε, αν απολαμβάνει την επιτυχία που σημειώνει. Όπως είπε, απαντώντας στην ερώτηση: «Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Τα τελευταία χρόνια, ναι, τη χαίρομαι την επιτυχία. Μετά από ψυχανάλυση και σκέψεις και κουβέντες, τα παλαιότερα χρόνια νομίζω ότι είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι τον κυρίευε η αγωνία αν θα πήγαιναν όλα καλά. Παράλληλα, τόνισε πως αντί να χαρεί με όσα κατάφερνε, ένιωθε ανακούφιση που μπόρεσε να ανταποκριθεί. «Έμενα στην αγωνία του αν θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά και, όταν τα κατάφερνα, αντί να το χαρώ, έκανα ένα ουφ, πάει και αυτό, τη γλίτωσα», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο 

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης