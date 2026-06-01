«Πληρώνω για ένα έγκλημα που δεν έκανα», λέει η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας για την υπεξαίρεση που ομολόγησε ο σύζυγός της

Όπως είπε, ο σύζυγός της παραπλάνησε τόσο την ίδια όσο και το κόμμα, ενώ επανέλαβε ότι η αστυνομική έρευνα δεν οδήγησε σε απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της

Πίτερ Μάρελ, ότι υπεξαίρεσε περίπου 400.000 λίρες από το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP), του οποίου υπήρξε επί χρόνια ηγέτιδα.



Σε συνέντευξή της στο 2010-2022.



δεν πρόκειται να απολογηθώ για εγκλήματα άλλων ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα αναλάβει την ευθύνη μόνο για δικές της αποφάσεις και πράξεις.



Η πρώην επικεφαλής του SNP, η οποία ηγήθηκε του κόμματος από το 2014 έως το 2023, τόνισε ότι αισθάνθηκε εξαπατημένη από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν για χρόνια. Όπως είπε, ο Μάρελ παραπλάνησε τόσο την ίδια όσο και το κόμμα, ενώ επανέλαβε ότι η αστυνομική έρευνα δεν οδήγησε σε απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της.







Τα δώρα που αγοράστηκαν με χρήματα του κόμματος Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε σε προσωπικά δώρα που είχε λάβει από τον Μάρελ και τα οποία, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, είχαν αγοραστεί με χρήματα του κόμματος.



Η Στέρτζον μίλησε με συγκίνηση για ένα κόσμημα που της είχε χαρίσει ο πρώην σύζυγός της μετά από επίσκεψή τους σε κοσμηματοπωλείο στα νησιά Σέτλαντ. Όπως εξήγησε, το φορούσε συχνά δημοσίως και πίστευε ότι επρόκειτο για ένα προσωπικό δώρο.



Κλείσιμο δεν είναι βέβαιη πως θα μπορέσει ποτέ να συμφιλιωθεί πλήρως με αυτή την αποκάλυψη.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μάρελ φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα του κόμματος για την αγορά αυτοκινήτων, κοσμημάτων, τσαντών, ακριβών μηχανών καφέ, κονσολών παιχνιδιών και άλλων ειδών προσωπικής χρήσης.



Ανάμεσα στις μεγαλύτερες δαπάνες ήταν και η αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινούμενου τροχόσπιτου αξίας 124.550 λιρών, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο σπίτι της μητέρας του. Η Στέρτζον δήλωσε ότι δεν θυμάται να το έχει δει ποτέ συνειδητά και ότι, ακόμη κι αν το είχε προσέξει, πιθανότατα θα θεωρούσε ότι ανήκε σε κάποιον γείτονα.



Η έρευνα, η σύλληψη και η επόμενη ημέρα Ο Πίτερ Μάρελ υπηρέτησε για περισσότερα από 20 χρόνια ως διευθύνων σύμβουλος του SNP, πριν παραιτηθεί τον Μάρτιο του 2023 εν μέσω αντιδράσεων για τα στοιχεία των μελών του κόμματος. Λιγότερο από τρεις εβδομάδες αργότερα συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τα οικονομικά του SNP.



Η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον , δήλωσε ότι αισθάνεται σαν να «εκτίει ποινή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε», λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του εν διαστάσει συζύγου της,, ότι υπεξαίρεσε περίπου 400.000 λίρες από το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP), του οποίου υπήρξε επί χρόνια ηγέτιδα.Σε συνέντευξή της στο BBC , η Στέρτζον αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη για το σκάνδαλο , επιμένοντας ότι δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις του πρώην συζύγου της και ότι δεν είχε γνώση των ενεργειών του κατά το διάστημα«Δεν είμαι υπεύθυνη για τα εγκλήματα που διέπραξε ο πρώην σύζυγός μου και», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα αναλάβει την ευθύνη μόνο για δικές της αποφάσεις και πράξεις.Η πρώην επικεφαλής του SNP, η οποία ηγήθηκε του κόμματος από το 2014 έως το 2023, τόνισε ότι αισθάνθηκε εξαπατημένη από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν για χρόνια. Όπως είπε, ο Μάρελ παραπλάνησε τόσο την ίδια όσο και το κόμμα, ενώ επανέλαβε ότι η αστυνομική έρευνα δεν οδήγησε σε απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της.Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε σε προσωπικά δώρα που είχε λάβει από τον Μάρελ και τα οποία, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, είχαν αγοραστεί με χρήματα του κόμματος.Η Στέρτζον μίλησε με συγκίνηση για έναπου της είχε χαρίσει ο πρώην σύζυγός της μετά από επίσκεψή τους σε κοσμηματοπωλείο στα νησιά Σέτλαντ. Όπως εξήγησε, το φορούσε συχνά δημοσίως και πίστευε ότι επρόκειτο για ένα προσωπικό δώρο.«Αγαπούσα αυτό το κολιέ και το φορούσα πολύ συχνά», είπε, προσθέτοντας ότι η διαπίστωση πως αγοράστηκε με χρήματα του SNP της προκάλεσε πόνο, σύγχυση και βαθιά απογοήτευση. Παραδέχθηκε μάλιστα ότιΣύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μάρελ φέρεται να χρησιμοποίησε ταγια την αγορά αυτοκινήτων, κοσμημάτων, τσαντών, ακριβών μηχανών καφέ, κονσολών παιχνιδιών και άλλων ειδών προσωπικής χρήσης.Ανάμεσα στις μεγαλύτερες δαπάνες ήταν και η αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινούμενου τροχόσπιτου αξίας 124.550 λιρών, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο σπίτι της μητέρας του. Η Στέρτζον δήλωσε ότι δεν θυμάται να το έχει δει ποτέ συνειδητά και ότι, ακόμη κι αν το είχε προσέξει, πιθανότατα θα θεωρούσε ότι ανήκε σε κάποιον γείτονα.Ο Πίτερ Μάρελ υπηρέτησε για περισσότερα από 20 χρόνια ως διευθύνων σύμβουλος του SNP, πριν παραιτηθεί τον Μάρτιο του 2023 εν μέσω αντιδράσεων για τα στοιχεία των μελών του κόμματος. Λιγότερο από τρεις εβδομάδες αργότερα συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τα οικονομικά του

Η ίδια η Στέρτζον συνελήφθη δύο μήνες αργότερα για να καταθέσει στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.



Απαντώντας στις επικρίσεις ότι, ως αρχηγός του κόμματος, είχε ευθύνη για την εποπτεία των οικονομικών του, η Στέρτζον υποστήριξε ότι κανείς δεν είχε ενημερώσει την ηγεσία για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του Μάρελ. Παράλληλα, σημείωσε ότι εάν υπήρχαν στοιχεία στους λογαριασμούς που να την ενοχοποιούν, η αστυνομία θα είχε καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα για τον ρόλο της.



Όσον αφορά την πιθανή προσπάθεια ανάκτησης των χρημάτων για λογαριασμό των δωρητών του κόμματος, η πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως πρέπει να συμμετάσχει οικονομικά, καθώς δεν έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση και δεν θεωρεί ότι περιουσιακά στοιχεία που της ανήκουν πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία.



Ο Μάρελ παραμένει υπό κράτηση μετά την ομολογία ενοχής του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου και αναμένεται να πληροφορηθεί την ποινή του στις 23 Ιουνίου. Από την πλευρά της, η Στέρτζον υποστήριξε ότι εκείνος θα τιμωρηθεί για κάτι που έκανε, ενώ η ίδια εξακολουθεί να πληρώνει το τίμημα για κάτι που, όπως λέει, δεν έκανε ποτέ.