Μήπως πρέπει να εγκαταλείψει την αμυντική τακτική με τα μπλόκα η κυβέρνηση;

Το άρθρο αυτό γράφεται το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, πριν τη γενική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στα Μάλγαρα





Από τις δηλώσεις, όμως, διαφόρων αγροτοσυνδικαλιστών στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, προκύπτει ότι εκτός απροόπτου θα αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.







Έως σήμερα η κυβέρνηση αντιμετώπισε τα μπλόκα προτάσσοντας πολύ λογικά την ανάγκη για διάλογο, υποτιμώντας την οργάνωση και τη στρατηγική που έχουν οι αγροτοσυνδικαλιστές.



Στόχος τους ήταν και είναι η πρόκληση κοινωνικής αναταραχής και ο πολιτικός τραυματισμός της κυβέρνησης και όχι η ικανοποίηση λογικών ή μη λογικών αγροτικών αιτημάτων.







Παράλληλα η κυβέρνηση επέλεξε να μην κάνει χρήση, κατά δήλωση του αρμόδιου υπουργού «της νόμιμης βίας» και να επιχειρήσει να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές. Το κατάφερε σε λιμάνια και αεροδρόμια, όχι όμως στα τελωνεία.



Ταυτόχρονα βία χρησιμοποίησαν ορισμένοι αγρότες στον Προμαχώνα, στα Πράσινα Φανάρια και στην Κρήτη.



Η αμυντική, όμως, τακτική της κυβέρνησης συνεχίζεται. Ακούσαμε ότι ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης είναι έτοιμος να μεταβεί στα μπλόκα, ενώ οι εκφράσεις υπουργών και βουλευτών του τύπου «στηρίζουμε τους αγρότες» συνεχίζονται.



Η τακτική αυτή δεν αποδίδει διότι των μπλόκων ηγούνται τρεις κατηγορίες αγροτοσυνδικαλιστών. Πρόκειται:



Α. Για σημαντικά στελέχη του ΚΚΕ



Β. Για νέους αγρότες με αντισυστημική πολιτική προσέγγιση και



Γ. Αγρότες εμπλεκόμενους σε παράνομες επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις.



Αναφέρομαι πάντα σε σημαντικό ποσοστό των αγροτοσυνδικαλιστών, όχι στο σύνολο των συμμετεχόντων στα μπλόκα ούτε σε όλους τους αγροτοσυνδικαλιστές.



Με βάση τα παραπάνω η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί αλλαγή τακτικής. Αρχικά να σταματήσει «τα χαϊδέματα». Μετά να δώσει στη δημοσιότητα τις επιδοτήσεις, τις νόμιμες, που έχουν πάρει οι ηγήτορες τα τελευταία 20 χρόνια, επιδοτήσεις που κατασπατάλησαν και δεν χρησιμοποίησαν για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους, με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.



Να αναφέρει τι παράγει ο κάθε αγροτοσυνδικαλιστής διότι υπάρχουν και κάποιοι που μετέτρεψαν τα χωράφια τους σε φωτοβολταϊκά πάρκα.



Να κάνει γνωστή την κομματική τους προέλευση και τη θέση τους στην κομματική ιεραρχία όταν πρόκειται για υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη. Για τις παράνομες επιδοτήσεις δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε. Ήδη η δικαιοσύνη κινείται.



Αλλά και σε επίπεδο επιχειρημάτων για τη σημασία του αγροτικού τομέα πρέπει να ενισχύσει το οπλοστάσιο της.

Ακούμε για κίνδυνο να υπάρχει επισιτιστική ανεπάρκεια, μόνο που το πρόβλημα των μπλόκων είναι κυρίως το βαμβάκι και το σιτάρι. Εισάγουμε πάρα πολλά τρόφιμα, ενώ στα μπλόκα δεν κυριαρχούν προφανώς όσοι παράγουν οπωρολαχανικά, έχουν θερμοκήπια κλπ.



Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι το θέμα της ανασύστασης των κοπαδιών είναι υπαρκτό και πρέπει να λυθεί.

Ακούμε ότι είμαστε αγροτική χώρα. Δεν ισχύει αυτό. Η χώρα βασίζεται στον τουρισμό, στην κτηματαγορά και στη βιομηχανία, ενώ σταδιακά αναδύονται και νέοι τομείς με έμφαση στην καινοτομία.



Ακούμε ότι σήμερα υπάρχουν 400.000 αγρότες. Ας μάθουμε πόσοι από αυτούς ζουν αποκλειστικά από το αγροτικό εισόδημα.

Ας τονιστεί τέλος ότι η συμμετοχή στην ΕΕ δεν είναι αλά καρτ και ότι δεν γίνεται να παράγουμε ,συνεχώς με επιδοτήσεις, προϊόντα διεθνώς μη ανταγωνιστικά.



Φυσικά το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα δεν ζουν μόνο αγρότες παραμένει επίκαιρο και καταλυτικό μαζί με τον φόβο ότι χωρίς αναδιάρθρωση των καλλιεργειών του χρόνου θα έχουμε πάλι τα ίδια.



Τέλος, πρέπει να πάρει μέτρα διοικητικά, νομοθετώντας και μερικά για όσα τρακτέρ παραμείνουν στα μπλόκα και να σκεφτεί και λύσεις αντίστοιχες με αυτές της κυβέρνησης Σημίτη με το «ξεφούσκωμα» στα λάστιχα.



Η άλλη λύση είναι να αφήσει τα μπλόκα να φυλλορροήσουν με κίνδυνο να προσέλθουν να τα στηρίξουν, υποκινούμενες κομματικά και άλλες κοινωνικές ομάδες, με σκοπό να υπάρξει η αρχικά σχεδιασμένη κοινωνική αναταραχή.



Το παράδειγμα των σχολείων στην Πάτρα που προσέτρεξαν «σίγουρα αυθόρμητα» να στηρίξουν τα μπλόκα είναι χαρακτηριστικό.

Ευτυχώς, με τα ακραία αιτήματα και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων η κοινή γνώμη μεταστρέφεται και σε λίγο θα είναι και σύμμαχος τη κυβέρνησης.



Ας το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι θα συμμετέχουν αυριο στα μπλόκα. Ελπίζω οι αυριανές αποφάσεις για τα μπλόκα να κινούνται στα πλαίσια της κοινής λογικής και όσα προανέφερα να μην έχουν καμία σημασία.

03.01.2026, 12:38