Η τρέλα με Ποντένσε και οι κομμένοι από την λίστα του Ολυμπιακού

Ο Πορτογάλος στην Τρίτη παρουσία στον Πειραιά, εγγυάται όλα αυτά που μπορεί να δώσει και έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Επίσης είναι γνώστης των καταστάσεων, μπορεί να δώσει παραστάσεις και έμπνευση σε νεότερους συμπαίκτες του. Όπως και να ‘χει οι νταμπλούχοι δυνάμωσαν πολύ από το κέντρο και μπροστά. Όσον αφορά στο επιθετικό σκέλος, ο Ολυμπιακός έχει την ικανότητα πλέον να «χτυπήσει» με ποικιλία. Και βέβαια, απλή αναφορά και μόνο να γίνει στην τριάδα των επιθετικών, καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι υψηλότατο. Με Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι, ο Μεντιλίμπαρ έχει παίκτες που αν μη τι άλλο, έχουν δείξει ότι γνωρίζουν πολύ καλά τι να κάνουν το τόπι, όταν βρεθούν σε κατάσταση που μπορούν να το στείλουν σε αντίπαλα δίχτυα.Όλα τα υπόλοιπα βέβαια θα φανούν στην πράξη. Καμία ομάδα δεν κέρδισε με το ρόστερ της στα χαρτιά, αλλά με το ρόστερ της στο γήπεδο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μετά και τον καταρτισμό του προγράμματος για την league phase μπορούμε να γράψουμε και δυο πράγματα για την τριάδα των ξένων που επέλεξε ο προπονητής να αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.Μάντσα, Γιαζίτσι και Καμπελά είναι αυτοί που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους μεγάλους αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της ηπείρου μας. Το σκεπτικό; Οι γνώμες μπορεί να ποικίλουν, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσεγγίσουμε το γιατί κόπηκε αυτή η τριάδα. Πάντα οι καλύτεροι είναι όσοι δεν παίζουν, όμως ο Μεντιλίμπαρ μετά και την άφιξη Ποντένσε έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Ο Μάντσα μόλις πάτησε στα μέρη μας, κουβαλάει απειρία και όσο ταλέντο και να έχει, σίγουρα είναι πιο πίσω από όλα τα άλλα στόπερ σε θέματα παραστάσεων. Πιρόλα και Μπιανκόν είναι κομμάτια της ομάδας και αν ορισμένοι σκέφτηκαν τον Γάλλο, θεωρώ ότι με την παρουσία του πέρυσι κέρδισε τις καρδιές όλων στον Πειραιά και το δικαίωμα να υπολογίζεται από τον προπονητή.Γιαζίτσι και Καμπελά, είναι λίγο -πολύ στην ίδια κατηγορία. Η απουσία τους χαμηλώνει τον μέσο όρο ηλικίας, αλλά 100% υπάρχουν και οι φωνές που ειδικά για την περίπτωση Καμπελά εξέφρασαν και εκφράζουν διαφωνίες. Ο Γιαζίτσι έχει μπει πολύ καλά στην αγωνιστική σεζόν. Ο Τούρκος όμως προέρχεται από σοβαρότατο τραυματισμό και δεν είναι να τον βαραίνεις με τόσες υποχρεώσεις. Επειδή λοιπόν ο τρόπος παιχνιδιού του είναι ταμάμ για άμυνες κλειστές και ταμπούρια όπως αυτά που περιμένουν τους Πειραιώτες στην Super League προτιμήθηκε να μείνει έξω από την Ευρώπη. Ο Καμπελά, λογικά μένει εκτός λόγω κατάστασης στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτινς, αλλά και ο Στρεφέτσα είναι πιο μπροστά από τον Κορσικανό, ενώ ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι εμπεριέχει ρίσκο σε έναν τόσο δύσκολο και σκληρό όμιλο να μείνει έξω από την λίστα κάποιος από τα κεντρικά χαφ. Όταν φτάνει αυτή η εποχή, η επιλογή πάντα είναι δύσκολη για αρκετές ομάδες. Πολλές φορές παίκτες που κόβονται οργιάζουν στο πρωτάθλημα και γεννάνε συζητήσεις για το αν ήταν σωστή ή όχι η …έξοδός τους από την λίστα. Συμβαίνει παντού. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο κάθε προπονητής καλείται να επιλέξει με την εικόνα που έχει στο «τώρα» και αναλόγως των απαιτήσεων και των αντιπάλων που θα βρει μπροστά του…