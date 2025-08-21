Οι θίασοι που χορεύουν πάνω στα αποκαΐδια

Κλείσιμο

Σε όλες αυτές τις μεσογειακές χώρες επικρατούν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, προηγηθείσα ξηρασία μηνών και ισχυρότατοι άνεμοι. Στην Ισπανία κάηκαν έως τώρα πάνω από 1.000.000 στρέμματα και 15.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στον Νότο της Γαλλίας καταγράφηκε η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949, η οποία κατέκαψε σε θερμοκρασίες 43 βαθμών Κελσίου 180.000 στρέμματα αγροτικής γης, σπίτια και χωριά. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Καλιφόρνια και το Λος Αντζελες, κάηκαν τεράστιες εκτάσεις, χιλιάδες σπίτια, ενώ υπάρχουν δεκάδες νεκροί και οι ζημιές έχουν υπολογιστεί σε 65 δισ. δολάρια.Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Είναι και οι πλημμύρες. Στη Γερμανία, χώρα με υποτιθέμενες στέρεες υποδομές, πριν από λίγα χρόνια, στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία και τη Ρηνανία - Παλατινάτο, τουλάχιστον 170 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταστράφηκαν τα χωριά τους από πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών.Εμείς ας θυμηθούμε τον «Ιανό» το 2020 και τον «Daniel» το 2023, που κατέστρεψαν κυρίως στη Θεσσαλία τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, γεωργικές υποδομές, συστήματα άρδευσης, αγροτικούς εξοπλισμούς, αποθηκευτικούς χώρους, τουριστικά θέρετρα, βυθίζοντας στο νερό πάνω από 700.000 στρέμματα και με ορμητικούς χειμάρρους να παρασύρουν οτιδήποτε έβρισκαν στην πορεία τους.Οι νεκροί εδώ ήταν 17 και τα πνιγμένα ζώα 230.000. Είχαν προηγηθεί στην Ελλάδα η πλημμύρα στη Μάνδρα με τους 25 νεκρούς, η μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι με 102 νεκρούς, αλλά και οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ηλεία και τους γειτονικούς νομούς το 2007, στις οποίες σημειώθηκαν 37 θάνατοι και κατακάηκαν 450.000 στρέμματα γης. Τέλος, η φωτιά του 2023 στον Εβρο, η οποία είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα καταγεγραμμένη πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση.Είναι φανερό πως όλα αυτά τα φαινόμενα -ελληνικά και διεθνή- αποτελούν απόρροιες της μεγάλης κλιματικής αλλαγής. Είναι μία νέα πραγματικότητα για όλο τον πλανήτη και μια νέα ασύμμετρη απειλή.Και είναι φανερότερο πως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα έως τώρα διαθέσιμα μέσα και τις έως τώρα χρησιμοποιηθείσες μεθόδους. Κατά τούτο δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς γιατί και πώς η Ευρωπαϊκή Ενωση έσπευσε να εξαγγείλει υπέρογκες αμυντικές δαπάνες για έναν υποθετικό, ενδεχόμενο και ίσως ανύπαρκτο μελλοντικό κίνδυνο, την εισβολή της Ρωσίας του Πούτιν στην Ευρώπη, και άφησε στο περιθώριο επενδύσεις για την αντιμετώπιση του απολύτως υπαρκτού και παρόντος κινδύνου των καταστροφών που παράγει στις χώρες της η κλιματική αλλαγή είτε με τη μορφή των πυρκαγιών είτε των πλημμυρών. Καταστροφών που προκαλούν κάθε χρόνο ζημιές δισεκατομμυρίων. Διότι στα καμμένα εδάφη καταγράφεται απώλεια της βλάστησης, καθιστώντας τα έτσι αγωγούς για τις πλημμύρες, καθώς το νερό ρέει επιφανειακά και δεν απορροφάται από το έδαφος. Ετσι, πυρκαγιές και πλημμύρες αποτελούν έναν επαναλαμβανόμενο και αλληλοϋποστηριζόμενο φαύλο κύκλο. Και αυτός ο νέος φαύλος κύκλος αποτελεί τη νέα πραγματικότητα με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι.Στην Ελλάδα έχουν γίνει μετά το 2019 πολλά και σημαντικά βήματα ως προς την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Δεν πνίγονται στην πρώτη μεγάλη πλημμύρα δεκάδες άνθρωποι όπως έγινε στη Μάνδρα, δεν καίγονται πάνω από εκατό όπως έγινε στη μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι. Και αποτελεί μέγιστη κατάκτηση προς την κατεύθυνση αυτή η έγκαιρη προειδοποίηση των πληττόμενων και η καθοδήγησή τους προς ασφαλή σημεία μέσω του συστήματος του 112, που ευτυχώς έχει τεθεί σε ισχύ από το 2019.Θα ανέμενε κανείς ότι όλες αυτές οι αυτονόητες αλήθειες θα ίσχυαν προς κάθε κατεύθυνση. Αλλά όχι. Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, στέλεχος του ΚΚΕ, δήλωσε πως ευτυχώς οι κάτοικοι της επικράτειάς του δεν υπάκουσαν στις οδηγίες του 112, «που μπήκε στη ζωή μας για να αποφεύγει η κυβέρνηση τις ευθύνες της», διότι «αν γινόταν η εκκένωση θα είχαμε καεί εξ ολοκλήρου» και δεν θα είχαν σωθεί οι περιουσίες. Επί τόπου στην Αχαΐα βρέθηκε και ο κ. Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, που δήλωσε ότι «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμμένης γης δεν μπορεί να το έχει». Ενα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε επίσης εκεί, ανέφερε ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και ότι οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη και ασύδοτη που δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα. Ο κ. Κασσελάκης, επίσης επί τόπου, δήλωσε ότι οι καταστροφές είναι ξεκάθαρη αποτυχία της κυβέρνησης και του ανίκανου πολιτικού προσωπικού της. Ενα επίσης επί τόπου κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνώντας ότι κουβαλάει στην πλάτη του τους νεκρούς της Μάνδρας και του Ματιού, υποστήριξε ανερυθρίαστα ότι είναι λόγια χωρίς αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί επάρκειας των μέσων προστασίας, καθώς αποδεικνύονται καθοριστικές οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.Ναι, για μία ακόμη φορά περιφερόμενοι κομματικοί θίασοι αγορεύουν και χορεύουν πάνω σε αποκαΐδια που καπνίζουν ακόμη. Και μετά απορούν γιατί και πώς συνεχίζουν να κινούνται σε επίπεδα κάτω του 10%.