Η Πολεμική Αεροπορία της Αλβανίας γιόρτασε τα 75 της χρόνια με πτήσεις... ελληνικών και ιταλικών μαχητικών

Διαβάσαμε στο Instagram μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάρτηση, την οποία παραθέτουμε αυτούσια, σε ελληνικά και αλβανικά:«Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα σήμερα για τον εορτασμό των 75 ετών από την ίδρυση της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλβανίας ✈️🇦🇱3 ελληνικά F-16 🇬🇷πραγματοποίησαν τιμητική υπερπτήση.Στην εκδήλωση, την Πρεσβεία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Ακόλουθος Άμυνας Συνταγματάρχης Α. Ζαχείλας.Ως Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ 🤝Ελλάδα 🇬🇷και Ιταλία 🇮🇹διασφαλίζουν την προστασία 🛡️και αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Αλβανίας»📍 «Në aktivitetin që u zhvillua sot për të festuar 75-vjetorin e themelimit të Forcave Ajrore të Shqipërisë ✈️🇦🇱3 avionë Grekë F-16 🇬🇷realizuan një fluturim nderi.Në këtë aktivitet, Ambasada e Greqisë 🇬🇷u përfaqësua nga Atasheu Ushtarak, Kolonel A. Zaheilas.Si aleatë të NATO-s 🤝Greqia 🇬🇷dhe Italia 🇮🇹sigurojnë mbrojtjen 🛡️dhe patrullimin e hapësirës ajrore të Shqipërisë».Αναζητώντας περισσότερα στοιχεία στα αλβανικά σάιτ βρήκαμε ότι την Πέμπτη 30/04/2026, η πολεμική αεροπορία της Αλβανίας γιόρτασε 75 χρόνια από την ίδρυσή της, η οποία χρονολογείται στις 24/04/1951, όταν ο πιλότος Peco Polena πραγματοποίησε την πρώτη πτήση στον αλβανικό εναέριο χώρο, με αεροσκάφος JAK-SP. Την ίδια ημέρα ιδρύθηκε η πρώτη Μοίρα μαχητικών αεροσκαφών, στο αεροδρόμιο Lapraka υπό την διοίκηση του Babace Faiku. Τότε η Αλβανική Πολεμική Αεροπορία είχε 12 αεροσκάφη.Αναζητήσαμε περισσότερα στοιχεία για τον εορτασμό της 75ης επετείου από την ίδρυση της αλβανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Εντοπίσαμε αρκετά, σε τουλάχιστον 4 αλβανικά σάιτ, τα εξής: Vox News Albania, Albanian Telegraphic Agency, Cna.al και KOHA.net. Το γεγονός ότι και τα τέσσερα χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στην κάλυψη της είδησης μας διευκόλυνε ιδιαίτερα.Λίγο πολύ και τα 4 σάιτ γράφουν τα ίδια πράγματα. Η εκδήλωση έγινε στην αεροπορική βάση στην Kucova. Υπάρχει μία ακόμα αλβανική αεροπορική βάση στα Τίρανα. Στη λαμπρή τελετή, ο Αλβανός Πρόεδρος Μπραϊράμ Μπεγκάι τόνισε ότι η αλβανική Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε νέα φάση μετασχηματισμού. Ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας Ερμάλ Νούφι ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της Σχολής Αεροπορίας στην Αυλώνα μετά από 20 χρόνια, με στόχο την εκπαίδευση στρατιωτικών και πολιτικών πιλότων και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.Τόνισε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός της αλβανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με την υποστήριξη των συμμάχων, ιδιαίτερα των ΗΠΑ, θα διευρύνει τον ρόλο της χώρας από την προστασία της εθνικής κυριαρχίας (σημ: κάτι που προς το παρόν έχουν αναλάβει η Ελλάδα και η Ιταλία)και στη συμβολή της στη συλλογική ασφάλεια εντός του ΝΑΤΟ. Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις σε στόλους ελικοπτέρων, επίγεια συστήματα αεράμυνας, μη επανδρωμένα εναέρια μέσα και ολοκληρωμένη εναέρια επιτήρηση.Εκτός από τους Μπεγκάι και Νούφι, στους εορτασμούς ήταν παρών ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αλβανίας, Αντιστράτηγος Άρμπεν Κίντζι, ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από άλλες χώρες, Αλβανοί βετεράνοι αεροπόροι κ.ά. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να βρουν περισσότερα στοιχεία στα σάιτ που αναφέραμε.

Η Αλβανική Πολεμική Αεροπορία διαχρονικά- Πόσα ιπτάμενα μέσα διαθέτει σήμερα η γειτονική χώρα;

28 ελικόπτερα, μεταχειρισμένα τα περισσότερα και μερικά drones αποτελούν την αεροπορική δύναμη της Αλβανίας

7 μεταχειρισμένα ελικόπτερα Augusta Bell- 206C-1, που δωρίστηκαν από την Ιταλία το 2003.

7 μεταχειρισμένα ελικόπτερα Augusta Bell- 205 A1, που χαρίστηκαν από την Ιταλία το 2005.



6 μεταχειρισμένα ελικόπτερα MBB Bo 105, τα οποία όμως εκσυγχρονίστηκαν πριν την παράδοσή τους από τη Γερμανία στην Αλβανία του 2006, στο πρότυπο Bo-105 E4.



4 AS-532ΑL (Eurocopter AS532 Cougar) που παραδόθηκαν από τη Γαλλία μεταξύ 2012 και 2014.



2 Eurocopter EC145 που παραδόθηκαν από τη Γερμανία το 2015 και τέλος,



2 Sikorsky YH-60 Black Hawk που η Αλβανία προμηθεύτηκε από τις ΗΠΑ(έχει παραγγείλει άλλα 4).

Ελληνικά και ιταλικά αεροσκάφη έκαναν υπερπτήσεις πάνω από τη βάση της Kucova κατά τους εορτασμούς των Αλβανών

Mε αφορμή τα παραπάνω αναζητήσαμε περισσότερα στοιχεία για την Πολεμική Αεροπορία της Αλβανίας και τα ιπτάμενα μέσα που διαθέτει σήμερα. Όπως είναι γνωστό, μετά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Αλβανία του Xότζα ανέπτυξε εξαιρετικές σχέσεις με την ΕΣΣΔ του Στάλιν. Τα πρώτα αλβανικά πολεμικά αεροπλάνα ήταν τα Yak-9P. Ακολούθησαν διάφοροι τύποι από σοβιετικά MiG.Μερικά από τα MiG-15 που παραχώρησε η ΕΣΣΔ στην Αλβανία είχαν αποσυρθεί από τη Βόρεια Κορέα. Το 1962 οι σχέσεις Αλβανίας- ΕΣΣΔ κατέρρευσαν. Τότε, τα Τίρανα στράφηκαν προς την Κίνα. Οι Κινέζοι παραχώρησαν στην Αλβανία σημαντικό αριθμό μαχητικών Shenyang J-6 (κινεζικό αντίγραφο του MIG- 19S). Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι Αλβανοί αντάλλαξαν την παρτίδα μαχητικών MiG- 19PM με 12, θεωρητικά πιο προηγμένα, μαχητικά Chengdu 1-7 A (κινεζικό αντίγραφο του σοβιετικού MiG 21).Δύο από αυτά χάθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και οκτώ αντιμετώπισαν προβλήματα με έλλειψη μπαταριών στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 10 από τα 12 κινεζικά αεροσκάφη δηλαδή, είτε κατέπεσαν είτε αδυνατούσαν να πετάξουν. Μετά την κατάρρευση των σχέσεων Τιράνων- Πεκίνου η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη για την Αλβανία. Η προσπάθεια των Αλβανών να επισκευάσουν τους κινητήρες των MiG απέτυχε, κυρίως γιατί το ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων, το TSI που παραγόταν στην Κούτσοβα (το TSI είναι παράγωγο της κηροζίνης) ήταν χαμηλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής των κινητήρων αεριωθουμένων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συμβούν πολλά τραγικά ατυχήματα με αεροσκάφη MiG.Κατά την εξέγερση του 1997, επτά μαχητικά αλβανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν και τα εξαρτήματά τους κλάπηκαν. Στα τέλη του 2004 όλα τα μαχητικά αεροσκάφη της Αλβανίας αποσύρθηκαν, μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα στο αεροδρόμιο των Τιράνων «Μητέρα Τερέζα», με αεροσκάφος J-6 C που συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του. Το 2011, η αλβανική Πολεμική Αεροπορία πούλησε 4 αεροσκάφη ΙΙ-14 για παλιοσίδερα. Το 2016 η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 40 πολεμικά αεροσκάφη της, που είχαν αποσυρθεί, θα δημοπρατούνταν.Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από συλλέκτες και μουσεία και ότι στην περίπτωση που πωλούνταν στη δημοπρασία τα 40 αεροσκάφη, θα δημοπρατούσε άλλα 100. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες θα δίνονταν για την αγορά νέων αεροσκαφών και τη βελτίωση των αεροπορικών υποδομών της χώρας. Πάντως, σήμερα η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος που να μπορεί να πετάξει. Ο αεροπορικός της στόλος απαρτίζεται από κάποια μεταχειρισμένα ελικόπτερα και drones. Ας δούμε περισσότερα στοιχεία.6 drones RQ-20 Puma που προμηθεύτηκε από τις ΗΠΑ, άγνωστο αριθμό drones Magni X και Thor που προμηθεύτηκε από το Ισραήλ και 3 τουρκικά drones Bayraktar TB2 (έχει παραγγείλει άλλα 6).Στις 10 Οκτωβρίου 2024, ο Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου με τον Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία, με την οποία η Αλβανία διατηρεί άριστες σχέσεις θα δωρίσει στα Τίρανα απροσδιόριστο αριθμό drones-καμικάζι. Αυτό, δεν σημαίνει, τόνισε ο Ράμα ότι η Αλβανία θα επιτεθεί σε κάποιον. Απλά είναι ένα δώρο από τη φίλη Τουρκία, όπως είπε. Τον Μάρτιο του 2025 ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας ανέβασε στο κανάλι του στο You Tube ένα βίντεο που δείχνει τα drones-καμικάζι, που όπως είπε, έχουν εμβέλεια 60+ χιλιομέτρων.Προς το παρόν, η Αλβανία δεν διαθέτει πολεμικά αεροσκάφη και δεν φαίνεται να μπορεί να αποκτήσει σύντομα τέτοια. Έτσι, την αστυνόμευση και τη φύλαξη του εναέριου χώρου της έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ελληνικά και ιταλικά αεροσκάφη.Ελληνικά και ιταλικά αεροσκάφη έκαναν, τιμητικά, υπερπτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο της Αλβανίας στις 30/4/2026. Οι Αλβανοί βέβαια δεν είναι εξοικειωμένοι με πτήσεις F-16 πάνω από τη χώρα τους και δεν αντιδρούν με μεγάλη ψυχραιμία. Έτσι, όταν τον Οκτώβριο του 2017 ελληνικά F-16 πέταξαν, νωρίς το βράδυ, σε χαμηλό ύψος πάνω από το Λεσκοβίκι και τις γύρω περιοχές, τρομοκρατήθηκαν και μπήκαν πανικόβλητοι στα σπίτια τους.Οι πτήσεις διήρκεσαν 6-8 λεπτά, σύμφωνα με τους Αλβανούς, κάποιοι από τους οποίους, πιο θαρραλέοι, κινηματογράφησαν τα ελληνικά F-16 (σύμφωνα με άλλη εκδοχή, μόνο ένα F-16 πέταξε πάνω από τους Δήμους της Γλύνας και του Ραντάτ). Τότε, το ελληνικό ΥΠΕΘΑ ανέφερε ότι δεν είχε γίνει καμία παραβίαση του αλβανικού εναέριου χώρου από ελληνικά F-16, το αλβανικό ΥΠΕΘΑ σιώπησε, ενώ τα αλβανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για «προκλητική και σκανδαλώδη ενέργεια».