«Οι βομβαρδισμοί στο Ιράν δεν θα έχουν αποτέλεσμα», εκτιμάει Αμερικανός γερουσιαστής
Ο Τζακ Ριντ αμφισβητεί τη στρατηγική Τραμπ και ζητά σοβαρή προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις μετά το αδιέξοδο στο Πακιστάν
Ο Τζακ Ριντ, κορυφαίο στέλεχος των δημοκρατικών στην επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις, τόνισε χθες Κυριακή ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
«Δεν νομίζω πως θα σπάγαμε την αποφασιστικότητά τους (...) Κι ένας λόγος είναι πως, γι’ αυτούς, (ο πόλεμος) είναι υπαρξιακό» ζήτημα, εξήγησε ο Ριντ στο ABC News.
Όπως το βλέπει ο γερουσιαστής, μετά τις επιχειρήσεις «αποκεφαλισμού» της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας τους και με τις απειλές του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζονται σε σκληρό τόνο, οι Ιρανοί έχουν μόνο μια επιλογή, «να συνεχίσουν να μάχονται».
Κατά συνέπεια, πρόσθεσε ο έμπειρος πολιτικός, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις--ο μοναδικός γύρος των οποίων στο Πακιστάν ήταν άκαρπος--με σοβαρότητα.
«Δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος έχει σχέδιο», επισήμανε ωστόσο ο Τζακ Ριντ. «Νομίζω πως φέρεται παρορμητικά. Από τη μια μέρα στην άλλη, το ζήτημα είναι πώς νιώθει, και δεν του παρέχονται, νομίζω, η υποστήριξη και ο σχεδιασμός που απαιτούνται για να κάνει σωστές κρίσεις».
Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να συμμορφώνεται με τους νόμους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ισχυρισμό του υπουργού Χέγκσεθ ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση του Κογκρέσου για να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν πέρα από 60 ημέρες λόγω της τρέχουσας εκεχειρίας.
Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων σ’ όλη τη Μέση Ανατολή, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διπλωματικές διεργασίες.
Το Ιράν υπέβαλε προ ημερών μέσω Ισλαμαμπάντ σχέδιο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ στην Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον έχει ήδη απαντήσει--αν και, δημόσια, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αναφέρει μόνο ότι θα το «μελετήσει», αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν θα το δεχτεί και κρατώντας ανοικτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης του πολέμου.
Sen Jack Reed excuses Iran’s nuclear ambitions— Mr Producer (@RichSementa) May 3, 2026
"We were negotiating with the Iranians at the time of the attack, and I think they feel that their only defense might be a nuclear weapon." pic.twitter.com/eKixbhvFUc
Sen. Jack Reed responds to Secretary Hegseth’s claim that the administration doesn’t need congressional authorization to continue the war in Iran past 60 days due to the current ceasefire.— This Week (@ThisWeekABC) May 3, 2026
“The language of the statutes does not provide for timeouts like in a football game. From… pic.twitter.com/4ArY5100WD
