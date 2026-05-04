Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. και ο ανήλικος για την αιματηρή επίθεση σε μπαρ στο Ηράκλειο

Eίχε προηγηθεί η παρουσίαση του 18χρονου

Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και στους τρεις

Ο 57χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στα πόδια, φέροντας κοψίματα και έχοντας χάσει σημαντική ποσότητα αίματος.





Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πώς έγινε η επίθεση έξω από το μπαρ

Στις αστυνομικές αρχές παρουσιάστηκε και ο ανήλικος που εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συλλήψεων για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.Ο τρίτος εμπλεκόμενος εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, κ. Θεονύμφη Μπέρκη, σε μια εξέλιξη που θεωρούνταν αναμενόμενη.Η ίδια δήλωσε στο Cretalive: «Οι αποδιδόμενες πράξεις, η συμπεριφορά που έχει καταγραφεί, είναι “ξένη” προς την προσωπικότητα του ανήλικου που είδα σήμερα (σ.σ. Κυριακή). Είναι ένα παιδί στην πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ώρα τους».Νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής, είχε παρουσιαστεί και ο 18χρονος, ο μικρότερος από τα δύο αδέλφια, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, κ. Γιώργο Λιονάκη.Ο 23χρονος αδελφός τους είχε ήδη συλληφθεί από τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας, καθώς φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στο μαχαίρωμα του 57χρονου Αλβανού εργαζόμενου ως «πορτιέρη» του καταστήματος.Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αναλυτικά ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.«Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε», δήλωσε στο CRETA24 ο κ. Λιονάκης.Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και, παρά την παρέλευση του αυτοφώρου, κρατείται μαζί με τον 23χρονο αδελφό του έως την Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε αναμένεται να απολογηθούν.Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αποχώρησε από το σημείο επειδή φοβήθηκε και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του: «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο, γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές».Και στους τρεις εμπλεκόμενους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 23χρονος είναι εκείνος που φέρεται να μαχαίρωσε τον 57χρονο στο πόδι, τη στιγμή που ο τελευταίος άνοιξε την τζαμένια πόρτα του καταστήματος για να αποτρέψει την είσοδό τους.Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι τρεις νεαροί, φορώντας κουκούλες, πλησίασαν το κατάστημα και έγιναν αντιληπτοί από όσους βρίσκονταν στον προθάλαμο. Ο 57χρονος, ως υπεύθυνος ασφαλείας, έσπευσε να τους σταματήσει, ωστόσο δέχθηκε άμεσα μαχαιριά στον μηρό.