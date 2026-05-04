Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκινά την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ
Ανάπτυξη ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας σε κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο, ανακοίνωσε η CENTCOM
Την έναρξη της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» από τις 4 Μαΐου ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαύλους παγκοσμίως.
«Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς ταυτόχρονα διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε.
Οι δυνάμεις της CENTCOM ξεκινούν την υποστήριξη της επιχείρησης κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ, με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.
Πρόκειται για έναν κομβικό θαλάσσιο διάδρομο, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και μεγάλες ποσότητες καυσίμων και λιπασμάτων.
May 3, 2026
Κούπερ για την αποστολήΟ διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, χαρακτήρισε την αποστολή κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής.
«Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς ταυτόχρονα διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε.
Η αμερικανική στρατιωτική συνδρομή στο «Project Freedom» περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διεθνών εταίρων.
Η πρωτοβουλία «Maritime Freedom Construct» συνδυάζει διπλωματικές ενέργειες με στρατιωτικό συντονισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης «Project Freedom».
