Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Οι περισσότεροι βλέπουν πρόωρη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού
Στο 58% η εκτίμηση ότι δεν θα αντέξει έως το 2029 – Προβάδισμα τεσσάρων μονάδων για την AfD
Η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029, αναδεικνύει νέα δημοσκόπηση, στην οποία η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί προβάδισμα τεσσάρων μονάδων.
Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο συνασπισμός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του έως το 2029, ενώ μόνο το 24% διατυπώνει αντίθετη γνώμη. Το 18% είτε δεν απάντησε είτε δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.
Στο ίδιο κλίμα, τα 2/3 των ερωτηθέντων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το έργο της κυβέρνησης, με μόλις το 16% να εκτιμά ότι ο συνασπισμός «κάνει καλή δουλειά».
Στην ίδια δημοσκόπηση, η AfD προηγείται όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με 28% και ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 24%.
Στην τρίτη θέση χωρίς μεταβολή βρίσκεται το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14%, στην τέταρτη οι Πράσινοι με 13% (+1) και στην τελευταία η Αριστερά με 11%, όπως και στην προηγούμενη μέτρηση.
𝗩𝗲𝗿𝘀𝗲𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴 𝗮𝗸𝘂𝘁 𝗴𝗲𝗳ä𝗵𝗿𝗱𝗲𝘁!— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) May 2, 2026
Umfrage INSA/BILD am Sonntag — Benotung der Bundesregierung
Sehr gut: 4%
Gut: 6% (-8)
Befriedigend: 16% (-2)
Ausreichend: 15% (-3)
Mangelhaft: 25% (+2)
Ungenügend: 30% (+9)
Änderungen zur letzten Umfrage vom 02. Dezember 2022… pic.twitter.com/2cYvXIkYTq
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag— Christian Abel AfD (@erdbeerbuegler) May 2, 2026
AfD: 28%
Union: 24%
SPD: 14%
GRÜNE: 13% (+1)
LINKE: 11%
BSW: 3%
FDP: 3%
Sonstige: 4% (-1)
Änderungen zur letzten Umfrage vom 25. April 2026
Verlauf: https://t.co/EqPp0ck4mY#btw29 pic.twitter.com/QJABoQGpSb
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
