Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά η Ίντερ, δείτε βίντεο

Οι «νερατζούρι» επικράτησαν 2-0 της Πάρμα στο Σαν Σίρο και βρίσκονται 12 βαθμούς μπροστά από τη Νάπολι - Πάρτι στο Μιλάνο από τους οπαδούς της Ίντερ









Είναι το τρίτο πρωτάθλημα που κατακτά η ομάδα του Μιλάνου στη δεκαετία που διανύουμε και το πρώτο για τον προπονητή της Κρίστιαν Κίβου.







Τον Ρουμάνο που σίγουρα περιλαμβάνεται στους legends του συλλόγου, καθώς με τη φανέλα της Ίντερ έπαιξε τα τελευταία επτά χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και στον πάγκο των ακαδημιών της ξεκίνησε την προπονητική, πριν από επτά χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2025 έφυγε για λίγους μήνες για να... σώσει την Πάρμα από τον υποβιβασμό και τον Ιούνιο επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του.



Κλείσιμο



Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωνόταν χωρίς σκορ, ωστόσο στην τελευταία φάση πριν την ανάπαυλα ο Ζιελίνσκι βρήκε τον Τουράμ μέσα στην περιοχή και εκείνος τελείωσε ωραία τη φάση από τα δεξιά ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους. Οι Νερατζούρι είχαν μπόλικες ευκαιρίες και για άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο αλλά για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να τις μετουσιώσουν σε κάποιο τέρμα, μέχρι ο Μαρτίνες να πατήσει περιοχή από τα δεξιά και να βγάλει φάτσα με την κενή εστία τον Μχιταριάν, που σφράγισε τη νίκη της ομάδας του στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης.









Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην Ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ . Οι «νερατζούρι» επικράτησαν 2-0 της Πάρμα στο Σαν Σίρο και βρίσκονται 12 βαθμούς μπροστά από τη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της Serie A Είναι το τρίτο πρωτάθλημα που κατακτά η ομάδα του Μιλάνου στη δεκαετία που διανύουμε και το πρώτο για τον προπονητή της Κρίστιαν Κίβου.Τον Ρουμάνο που σίγουρα περιλαμβάνεται στους legends του συλλόγου, καθώς με τη φανέλα της Ίντερ έπαιξε τα τελευταία επτά χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και στον πάγκο των ακαδημιών της ξεκίνησε την προπονητική, πριν από επτά χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2025 έφυγε για λίγους μήνες για να... σώσει την Πάρμα από τον υποβιβασμό και τον Ιούνιο επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του.Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωνόταν χωρίς σκορ, ωστόσο στην τελευταία φάση πριν την ανάπαυλα ο Ζιελίνσκι βρήκε τον Τουράμ μέσα στην περιοχή και εκείνος τελείωσε ωραία τη φάση από τα δεξιά ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους. Οι Νερατζούρι είχαν μπόλικες ευκαιρίες και για άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο αλλά για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να τις μετουσιώσουν σε κάποιο τέρμα, μέχρι ο Μαρτίνες να πατήσει περιοχή από τα δεξιά και να βγάλει φάτσα με την κενή εστία τον Μχιταριάν, που σφράγισε τη νίκη της ομάδας του στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης.





Η λήξη του αγώνα βρήκε τους χιλιάδες οπαδούς της Ίντερ που είχαν γεμίσει το Τζουζέπε Μεάτσα να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου, με την οποία οι Νερατζούρι άφησαν στο -2 τη Μίλαν - την ώρα που η Γιουβέντους είναι πρώτη στη λίστα με 36 πρωταθλήματα.









Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 35ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:



Πίζα-Λέτσε 1-2 (56΄ Λερίς - 52΄ Μπαντά, 65΄ Σαντίρα)

Ουντινέζε-Τορίνο 2-0 (45'+ Εχιζίμπουε, 51' Κρίστενσεν)

Κόμο-Νάπολι 0-0

Αταλάντα-Τζένοα 0-0

Μπολόνια-Κάλιαρι 0-0

Σασουόλο-Μίλαν 2-0 (5' Μπεράρντι, 47' Λοριέντε)

Γιουβέντους-Βερόνα 1-1 (62' Βλάχοβιτς - 34' Μπόουϊ)

Ίντερ-Πάρμα 2-0 (45+1΄ Τιράμ, 80΄ Μχιταριάν)

Κρεμονέζε-Λάτσιο 4/5

Ρόμα-Φιορεντίνα 4/5



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)



Ίντερ 82 --Champions League--

Νάπολι 70

Μίλαν 67

Γιουβέντους 65

Κόμο 62

Ρόμα 61 -34αγ.

Αταλάντα 55

Μπολόνια 49

Σασουόλο 49

Λάτσιο 48 -34αγ.

Ουντινέζε 47

Πάρμα 42

Τορίνο 41

Τζένοα 40

Φιορεντίνα 37 -34αγ.

Κάλιαρι 37

Λέτσε 32

Κρεμονέζε 28 -34αγ.

Βερόνα 20 --Υποβιβάστηκε--

Πίζα 18 --Υποβιβάστηκε--