Ευγενία Δημητροπούλου για την υιοθετημένη κόρη της: Δεν έχει εκφράσει επιθυμία να επισκεφθεί τον τόπο καταγωγής της, θα πάμε στην Αφρική όταν μεγαλώσει
Η κόρη μου ετοιμάζεται να πάει Α' δημοτικού, διανύουμε μια ωραία φάση, σχολίασε η ηθοποιός
Στο ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο μέλλον με την υιοθετημένη κόρη της στον τόπο καταγωγής της, στην Αφρική, αναφέρθηκε η Ευγενία Δημητροπούλου, εξηγώντας ότι προς το παρόν δεν έχει εκφραστεί σχετική επιθυμία από τη μεριά του παιδιού.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 2 Μαΐου, όπου μίλησε για την κόρη της και την οικογενειακή της ζωή. Αναφερόμενη στο εάν έχει θελήσει μέχρι στιγμής το παιδί της να επισκεφτεί τον τόπο από τον οποίο κατάγεται, σημείωσε: «Η κόρη μου μέχρι στιγμής δεν μου έχει εκφράσει την επιθυμία της να επισκεφθεί τον τόπο καταγωγής της. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι στην Αφρική όταν μεγαλώσει αλλά μέχρι εκεί».
Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να αποκτήσει δεύτερο παιδί, η Ευγενία Δημητροπούλου εξήγησε: «Νομίζω ότι με τον Στέλιο είμαστε καλά με το ένα παιδί που έχουμε. Η ισορροπία στη σχέση μας με τον Στέλιο άλλαξε όταν ήρθε η μικρή, γιατί είμαστε δύο άνθρωποι που έχουμε πολύ διαφορετικό ωράριο. Από εκεί που ήμασταν οι δύο μας και βρίσκαμε ένα πρόγραμμά, τώρα υπάρχει και η μικρή και δυσκολεύει η κατάσταση. Όταν κάτι έρχεται με πολύ χαρά, αγάπη και συνειδητά, αυτόματα βρίσκεις χώρο για αυτό. Όλα θέλουν δουλειά και χρόνο».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός σχολίασε για τη φάση που διανύει αυτή την περίοδο η κόρη της, αλλά και για τον χρόνο που περνούν μαζί: «Η κόρη μου ετοιμάζεται να πάει Α' δημοτικού. Διανύουμε μια ωραία φάση, γιατί ακόμα οι υποχρεώσεις της δεν είναι πολλές και ταυτόχρονα έχουμε χρόνο, παίζουμε πολύ. Τώρα που έχει μεγαλώσει νιώθω, ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί».
