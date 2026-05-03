Βίντεο σοκ από τον εφιάλτη 82χρονης στη Χίο: Η 67χρονη Βουλγάρα που τη φρόντιζε, της φώναζε και τη χτυπούσε
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται, όταν συγγενείς της 82χρονης διαπίστωσαν αλλαγή στην κατάσταση της υγείας της - Η 67χρονη καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο από την κακοποίηση της 82χρονης στη Χίο, το οποίο καταγράφει την 67χρονη γυναίκα που τη φρόντιζε να επιτίθεται λεκτικά και σωματικά στην ηλικιωμένη, ενώ εκείνη, εμφανώς τρομοκρατημένη, ζητά να σταματήσει.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από την κρυφή κάμερα που τοποθέτησε η οικογένεια της 82χρονης στο σπίτι, η 67χρονη ακούγεται να απευθύνεται έντονα στην ηλικιωμένη, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Λίγο αργότερα, επιστρέφει στο δωμάτιο και επιτίθεται εκ νέου στην αβοήθητη γυναίκα.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα συγγενικά πρόσωπα της 82χρονης διαπίστωσαν αλλαγή στην κατάσταση της υγείας της. Όπως είχε αναφέρει ο γιος της ηλικιωμένης στο politischios.gr, η μητέρα του κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που αρχικά προκάλεσε φόβους ακόμη και για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η οικογένεια, βλέποντας την κατάσταση της γυναίκας -η οποία πάσχει από άνοια και είχε ανάγκη 24ωρης φροντίδας- άρχισε να υποψιάζεται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση της. Υπό το βάρος αυτών των υποψιών, αποφασίστηκε η τοποθέτηση κρυφής κάμερας στο σπίτι.


Σύμφωνα με τον γιο της 82χρονης, η κάμερα τοποθετήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια του ρεπό της 67χρονης. Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, το υλικό φέρεται να επιβεβαίωσε τις χειρότερες υποψίες της οικογένειας.

Μετά την καταγραφή του περιστατικού, οι συγγενείς της 82χρονης ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον Alpha η 67χρονη καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.
