Τζολάκης- Έσε οργίασαν και ο Ολυμπιακός πάει για το… μεγάλο κόλπο

Οι Γερμανοί έχαναν 2- 0 στο ημίχρονο με τρόπο… μαρτυρικό και ενώ είχαν αναγκάσει τον Τζολάκη να είναι ο ήρωας των πρωταθλητών της χώρας μας. Ο Ολυμπιακός το μόνο που χρειαζόταν ήταν να κάνει μια έξυπνη διαχείριση και το έπραξε. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τζολάκη , Έσε και όλους τους άλλους λίγο- πολύ να ακολουθούν το πλάνο και να κρατάνε το τρίποντο στο λιμάνι.Ποτέ δεν θα μάθουμε τι ήθελαν να κάνουν στα πρώτα λεπτά οι προπονητές και φρόντισε ο Ολυμπιακός για αυτό. Το «Καραϊσκάκης» χρόνια τώρα, στις ευρωπαϊκές μάχες, τις περισσότερες φορές έχει γκολ στην αρχή και αυτό συνεχίστηκε. Κόρνερ του Ροντινέι, κεφαλιά Κοστίνια… 1- 0. Ναι, καλά διαβάσατε, ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια περσινή συνταγή. Άφησε έξω τον ντεφορμέ Ποντένσε, έβαλε τον Κοστίνια μπακ και τον Ρόντι μπροστά του. Οι υπόλοιποι ήταν οι αναμενόνενοι, που μπήκαν με γερή πίεση ψηλά και όρεξη να εμποδίσουν το γερμανικό «χτίσιμο» παιχνιδιού. Η Λεβερκούζεν στο δεκάλεπτο είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά ο Τζολάκης καθάρισε. Όπως καθάρισε και στο 16’ την σουτάρα του Λούκας Βάθκεθ. Και 20 λεπτά στην γωνία του, έβγαλε ένα σουτ του Γκριμάλντο. Τώρα διαβάσατε αυτές τις φάσεις και όσοι δεν είδατε το ματς θα αναρωτηθείτε «μα καλά οι Γερμανοί έπαιζαν μονότερμα;». Όχι, απλά είχαν αυτές τις καθαρές φάσεις και ο Έλληνας πορτιέρε ήταν εκεί. Ο Ολυμπιακός μέσω της πίεσης έψαχνε ανάκτηση και άμεση επίθεση. Η Λεβερκούζεν όταν έσπαγε την πίεση ήταν επικίνδυνη και αυτή ήταν η αναμενόμενη εικόνα του αγώνα. Το ζήτημα ήταν αν έβρισκε ένα δεύτερο τέρμα ο νταμπλούχος της χώρας μας για να κάνει τους αντιπάλους του να αγανακτήσουν και να αρχίσουν να ρισκάρουν. Και τελικά αυτό έγινε με τρομερό τρόπο και υπέροχο. Γιατί πολύ απλά κόντρα στην ροή και ενώ οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να γίνονται σούπερ επικίνδυνοι, ο Ροντινέι βγήκε στο… ξέφωτο, βρήκε την κατάλληλη στιγμή τον Ταρέμι και ο Ιρανός έβαλε ένα εύκολο γκολ για τον ίδιο. Το χειρότερο που μπορείς να πάθεις, είναι να πιστεύεις ότι θα ισοφαρίσεις και να πηγαίνεις στα αποδυτήρια με δεύτερο γκολ στην πλάτη. Και αυτό η Λεβερκούζεν το έπαθε ελέω Τζολάκη…Ή για να είμαι πιο ειλικρινής και μέσα στην πραγματικότητα του αγώνα, πλην του Τζολάκη, υπήρχε και ένας συγκλονιστικός Έσε. Δεν ξέρω αν υπήρχε σημείο του γηπέδου στο οποίο δεν πάτησε ο Αργεντινός. Κουβάλησε σωστά τις μπάλες που έπρεπε, ενώ η αποθέωση ήταν, πως ανασταλτικά βρισκόταν εκεί που εύχονταν οι αντίπαλοί του να μην είναι. Η εμφάνισή του θύμισε τον τελικό του Conference στην ΟΠΑΠ αρένα.Το δεύτερο μέρος ήταν μια συνεχή προσπάθεια της Λεβερκούζεν να βρει γκολ. Οι Γερμανοί ομολογουμένως είχαν εντυπωσιακές συνεργασίες ειδικά στην αριστερή τους πλευρά και μπορούσαν να πατάνε μεγάλη περιοχή. Την στιγμή όμως που έπρεπε να κάνουν σωστά την… προτελευταία φάση, τα θαλάσσωναν. Στο πρώτο μέρος βρέθηκαν σε θέση βολής. Στο δεύτερο όχι, μέχρι το 80’. Γιατί εκεί ήταν ο Σικ που πλάσαρε τετ α τετ με Τζολάκη και ο Έλληνας τερματοφύλακας είπε ξανά «όχι». Το γήπεδο «πήρε φωτιά» με την είσοδο του Ελ Κααμπί, ενώ ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Ντάνι Γκαρσία για να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι και να κρατήσει μπάλα, ενώ αναγκαστικά μπήκε ο Μπιανκόν στην θέση του Πιρόλα. Αναγκαστική ήταν και η τελευταία αλλαγή αφού ο Σιπιίονι πέρασε στην θέση του λαβωμένου Τσικίνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο τέταρτο ο Ολυμπιακός έπαιξε με τέσσερα μπακ, αφού έγινε και στην αριστερή πλευρά ότι στην δεξιά. Ονιομαέτσι μέσα, με πίσω τον Ορτέγκα.Σπουδαία νίκη, σημαντική, την χρώσταγε στον εαυτό του ο Ολυμπιακός και πλέον πρέπει να ετοιμαστεί για το μεγάλο κόλπο. Και αυτό είναι το διπλό στην αρένα του Άγιαξ! Μπορεί; Θα το δούμε…