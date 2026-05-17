Περπατούσαν σε δάσος στην Ευρυτανία και βρήκαν όλμο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δείτε φωτογραφίες
Η εξουδετέρωση θα γίνει τη Δευτέρα
Ένα διαφορετικό εύρημα είχαν περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία το πρωί της Κυριακής (17/5).
Συγκεκριμένα στη θέση «Κόκκαλα» εντόπισαν έναν όλμο 60 χιλιοστών με πυροδοτικό μηχανισμό, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ και με τη σειρά τους ενημερώθηκαν οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ στο Αυλάκι Στυλίδας.
Κλιμάκιο έφτασε στο σημείο για την αναγνώριση και προγραμματίστηκε τη Δευτέρα η εξουδετέρωσή του και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο όπου θα καταστραφεί.
Δείτε φωτογραφίες:
