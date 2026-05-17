Σωσίας... του Όσιμεν ο Ζίνι: Το νέο look του επιθετικού της ΑΕΚ

Ο Ζίνι μπορεί σε μεγάλο διάστημα της σεζόν να ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, όμως ήταν πρωταγωνιστής στο ματς που σφραγίστηκε ο τίτλος, καθώς ήρθε από τον πάγκο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εκτός από την ισοφάριση είχε συμμετοχή και στο γκολ - τίτλου.Ο Ανγκολέζος επιθετικός ήταν βασικός στο τελευταίο ματς της χρονιάς και παρουσιάστηκε με... ανανεωμένο look, αφού έβαψε το μαλλί του ξανθό θυμίζοντας τον σταρ της Γαλατά, Βίκτορ Οσιμέν.