Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο πείσμα και έκανε την Άρσεναλ να θυμηθεί… εφιάλτες

Δεν έχεις και πολλά να του πεις του Ολυμπιακού για την προσπάθειά του στο Λονδίνο. Στην τελική, τελειωμένο τον είχαν, αλλά αυτός μέχρι και το 92’ πάσχιζε να τιμωρήσει την Άρσεναλ με τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου. Γιατί ναι, μην τρελαθούμε, οι Άγγλοι είχαν τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση αλλά όσο δεν μπορούσαν να ξεβγάλουν την μπουγάδα, φάνταζε πιθανό το ενδεχόμενο οι Πειραιώτες να τους ρίξουν έναν… λεκέ που μπορεί να μην προλάβαιναν να καθαρίσουν.

Όπως και να ‘χει οι τρεις βαθμοί πήγαν στην ομάδα του Αρτέτα και στο λιμάνι έμειναν με την ικανοποίηση της καλής προσπάθειας και με το μαράζι από την πρεμιέρα κόντρα στην Πάφο. Σας το επισήμανα από εκείνο το βράδυ. Οι πεταμένοι δυο βαθμοί στο «Καραϊσκάκης» με τους Κύπριους ίσως… ακολουθήσουν τον Ολυμπιακό ως το τέλος του ταξιδιού. Στην Αγγλία πάντως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πολύ παραπάνω από αξιοπρεπή εμφάνιση. Δημιούργησαν φάσεις και αν αξιοποιούσαν έστω μια, δεν ξέρουμε που θα είχε οδηγηθεί η αναμέτρηση.



Η Άρσεναλ βρήκε το γκολ πολύ νωρίς και με τρόπο που γνώριζαν οι φιλοξενούμενοι ότι μπορεί να πάθουν ζημιά. Στην μετατόπιση, είναι άπιαστοι οι Λονδρέζοι , ο Γιόκερες βρήκε μπόσικους Πιρόλα- Κοστίνια, πλάσαρε και ο Μαρτινέλι σκόραρε με ριμπάουντ από το δοκάρι. Από ‘κει και πέρα, πολλά μπορούν να ειπωθούν αναλόγως γούστων. Οι Άγγλοι έχουν δικαίωμα να παραπονεθούν σε Μαρτινέλι- Γιόκερες που σε δυο φάσεις, αν ο ένας έδινε την μπάλα στον άλλο, τότε πολύ πιθανό το κοντέρ να ανέβαινε. Από την άλλη οι νταμπλούχοι της χώρας μας, είχαν καλές ευκαιρίες για ισοφάριση με κορυφαία ένα εξαιρετικό τελείωμα του Ποντένσε, που το έβγαλε ο φορμαρισμένος Ράγια σε κόρνερ. Ο Έντεγκαρντ ήταν για άλλο ένας ματς ο παίκτης που καθοδηγούσε τους συμπαίκτες του. Η Άρσεναλ είχε έναν στόχο. Να εκμεταλλευτεί το όποιο ξεθάρρεμα των «ερυθρόλευκων» και να τους τιμωρήσει. Υπήρχαν στιγμές που με δυο μεγάλες μπάλες, οι Άγγλοι βρίσκονταν στην μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Αναλογικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τούτη την περίοδο η ομάδα του Αρτέτα, η παρουσία του Ολυμπιακού ήταν θετικότατη όταν οι δυο μονομάχοι πήγαν στα αποδυτήρια να ξεκουραστούν. Τα περί «χαμηλών στροφών» των γηπεδούχων, συμπαθάτε με, αλλά τα ακούω βερεσέ. Αν είσαι καλή και μεγάλη ομάδα απαγορεύεται να βγάλεις τέτοια γούστα. Παίζεις σοβαρά και δεν χαρίζεσαι. Δεν μειώνεται η προσπάθεια της ελληνικής ομάδας σε ένα γήπεδο που για πολύ κόσμιο έχει κατηφορίσει ειδικά φέτος. Ο Αρτέτα έκανε rotation και ο Σάκα με τον Έζε μπήκαν στο τελευταίο 20λεπτο. Αρκούσε για να δώσουν έξτρα ώθηση και να έρθει και το γκολ από τον πρώτο στις καθυστερήσεις. Οι «κανονιέρηδες» είχαν φάσεις για δεύτερο τέρμα, αλλά επαναλαμβάνω το ίδιο ίσχυσε και για τους Πειραιώτες στο να ισοφαρίσουν. Ο Μεντιλίμπαρ φρέσκαρε το κέντρο με τον Σιπιίονι, έπαιξε ένα 4- 4- 2 με τον Ταρέμι κοντά στον Ελ Κααμπί και τον Τσικίνιο δεξιά, γενικά προς το τέλος του αγώνα έκανε και αυτός τις κινήσεις που ενδεχομένως να του έδιναν κάτι παραπάνω. Τα δυο μπακ της ομάδας είχαν ακούσει πολλά. Όπως αποδείχθηκε ως τα τελευταία λεπτά που μοιραία κρέμασαν από την προσπάθεια έβγαλαν πολύ καλά το ματς. Ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύθηκε την εμπειρία του Ντάνι Γκαρθία και δεν κώλωσε να πάει με Ποντένσε- Ζέλσον από την αρχή. Από την άλλη, ο Τζολάκης έκανε σπουδαίες επεμβάσεις, Ρέτσος- Πιρόλα έσωσαν δυο σίγουρα γκολ, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν θεωρώ ευεργετική την συζήτηση με τα πολλά «αν» δηλαδή τι θα ‘χε γίνει αν διπλασίαζε νωρίς τα τέρματά της η Άρσεναλ ή αν είχε ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός. Απέτυχαν και οι δυο προς αυτούς τους στόχους. Το ματς πήγε στο 1- 0 μέχρι τα …βαθιά του μεσάνυχτα και όλα ήταν ρευστά, ώσπου ο Σάκα έριξε τους τίτλους τέλους…

02.10.2025, 00:26