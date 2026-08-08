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Δύο σχολεία της Λέρου αλλάζουν όψη με δωρεά αγάπης για τα παιδιά
Δύο σχολεία της Λέρου αλλάζουν όψη με δωρεά αγάπης για τα παιδιά
Τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω προσωπικής δωρεάς του προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Παπαδημητρίου, και της συζύγου του, Αφροδίτης Παναγιωτάκου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνισης στο Μπελλένειο Γυμνάσιο και το Μπουλαφέντειο Γενικό Λύκειο της Λέρου, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω προσωπικής δωρεάς του προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Παπαδημητρίου, και της συζύγου του, Αφροδίτης Παναγιωτάκου.
Το ζεύγος επισκέφθηκε τα δύο σχολεία προκειμένου να δει την πορεία των εργασιών. Μαζί τους βρέθηκαν ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Κουμπάρος.
Μέρος των εξωτερικών εργασιών έχει ήδη προχωρήσει, ενώ οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στους υπόλοιπους χώρους.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη συνεργασία με τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωττάκη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Κουμπάρο, επειδή, όπως είπε, δίνουν έμφαση στις υποδομές και στην πρόοδο, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα του τόπου.
Μιλώντας για την προσωπική δωρεά, ξεκαθάρισε: «Εγώ και η Αφροδίτη, με ίδιους πόρους, θα βοηθήσουμε».
Το ζεύγος επισκέφθηκε τα δύο σχολεία προκειμένου να δει την πορεία των εργασιών. Μαζί τους βρέθηκαν ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Κουμπάρος.
Τι περιλαμβάνουν οι εργασίεςΟι παρεμβάσεις αφορούν τη γενική συντήρηση και αναβάθμιση των δύο σχολικών κτιρίων και περιλαμβάνουν εργασίες στις όψεις και στους εσωτερικούς χώρους, συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής, καθώς και παρεμβάσεις στις ταράτσες και στη στεγανοποίηση.
Μέρος των εξωτερικών εργασιών έχει ήδη προχωρήσει, ενώ οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στους υπόλοιπους χώρους.
Τιμόθεος Κωττάκης: «Μία προσφορά για τα παιδιά και το μέλλον της Λέρου»Ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης ευχαρίστησε θερμά τον Αντώνη Παπαδημητρίου και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου για την έμπρακτη αγάπη τους προς το νησί. «Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς. Να σας έχει ο Θεός καλά, εσάς και τα παιδιά σας, για να συνεχίσετε να προσφέρετε στην πατρίδα μας και στη Λέρο», ανέφερε ο κ. Κωττάκης.
Αντώνης Παπαδημητρίου: «Με τη Λέρο ταιριάζουμε»Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου εξήγησε ότι η σχέση του ζεύγους με τη Λέρο στηρίζεται τόσο στην ιστορική σύνδεση του νησιού με την Αλεξάνδρεια και τους Αιγυπτιώτες όσο και στην αυθεντικότητα που εξακολουθεί να διατηρεί. «Ερχόμαστε εδώ γιατί αναζητούμε το αυθεντικό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες υποδομές και να μη μεταβάλει τον χαρακτήρα του νησιού. «Δεν πρέπει να ερχόμαστε μόνο τον Αύγουστο. Οι Λεριοί μένουν εδώ όλο τον χειμώνα και έχουν συγκεκριμένες ανάγκες», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη συνεργασία με τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωττάκη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Κουμπάρο, επειδή, όπως είπε, δίνουν έμφαση στις υποδομές και στην πρόοδο, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα του τόπου.
Μιλώντας για την προσωπική δωρεά, ξεκαθάρισε: «Εγώ και η Αφροδίτη, με ίδιους πόρους, θα βοηθήσουμε».
Αφροδίτη Παναγιωτάκου: Έργα τέχνης στα σχολεία και συνεργασία με τους ανθρώπους του πολιτισμούΙδιαίτερη σημασία είχε η τοποθέτηση της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, η οποία συνέδεσε άμεσα την πρωτοβουλία με την Παιδεία και τον Πολιτισμό. «Αν υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους πιο κοντά στον ανθρωπισμό και στην ειρήνη, αυτά είναι η Παιδεία και ο Πολιτισμός», υπογράμμισε.
Η κυρία Παναγιωτάκου αποκάλυψε ότι η φροντίδα των σχολικών κτιρίων δεν θα περιοριστεί στις τεχνικές εργασίες. Όπως ανέφερε, υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν στα σχολεία έργα τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και από την προσωπική συλλογή του ζεύγους.
Παράλληλα, προανήγγειλε συνεργασία με ανθρώπους και ομάδες της Λέρου που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, τονίζοντας ότι σημασία έχουν οι άνθρωποι, οι ομάδες και οι προσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται.
Αναφερόμενη στον δεσμό τους με το νησί, σημείωσε ότι η Λέρος είναι ένας τόπος που γνωρίζει να υποδέχεται ανθρώπους και να μετατρέπει τα ιστορικά του τραύματα σε δύναμη. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη να προστατευθεί από την άλογη τουριστική ανάπτυξη.
Κλείνοντας, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου αναφέρθηκε στη δική της καταγωγή από μικρό τόπο και στη σημασία που είχαν τα καλά σχολεία στη ζωή της.
«Προέρχομαι από έναν μικρό τόπο, όπου μπόρεσα να πάω σε καλά σχολεία επειδή κάποιοι φρόντισαν ώστε αυτά τα σχολεία να είναι καλά. Αυτό δημιουργεί μία υποχρέωση: όταν έχεις κάποια δύναμη στα χέρια σου, οφείλεις να κάνεις κάτι που να βοηθά το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκεις και εσύ», ανέφερε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Κουμπάρος χαρακτήρισε τον Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου πραγματικούς φίλους της Λέρου, επισημαίνοντας ότι ενδιαφέρονται για το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε ανάγκη που τους γνωστοποιείται.
Πηγή: lerosnews
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