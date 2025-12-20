Με την ανοχή της κοινωνίας;

Κλείσιμο

Να μιλάνε στα αιτήματά τους, τις εμφανίσεις των εκπροσώπων τους στα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τον τύπο, τα social media, για διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση, και λειτουργία της αγροτικής παραγωγής, για παραγωγικότητα, επενδύσεις σε έργα υποδομής, καλύτερη άρδευση, διαχείριση και περιορισμό της σπατάλης του υδάτινου δυναμικού που μειώνεται δραματικά, για βιωσιμότητα του αγροτικού κλήρου, για στόχους και προγράμματα.Δυστυχώς όμως για μια ακόμα φορά οι Έλληνες αγρότες περιορίζονται μόνο σε καθαρά οικονομικές διεκδικήσεις. Εκβιάζουν απροκάλυπτα με εξόχως αντικοινωνικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας από το κράτος φθηνότερο πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα κι εφόδια (μείωση του κόστους παραγωγής λένε), έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των πάσης φύσεως ζημιών από ασθένειες, επιδημίες, θεομηνίες, καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, εξόφληση – ακόμα και στους ελεγχόμενους για παρανομίες – των καθυστερούμενων Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, Λεφτά και μόνο λεφτά με κερασάκι, να μην ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.Με απλά λόγια, με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές αγροτοπατέρες που αποβλέπουν – ιδεολογικά - στο πολιτικό μπάχαλο, απαιτούν από το κράτος, πέρα από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και την πλήρη αποζημίωση των ζημιών , να αναλάβει οικονομικά, από εθνικούς πόρους, το επάγγελμά τους συνολικά. Ζητάνε, με απλά λόγια, την έμμεση κρατικοποίηση, όχι της ιδιοκτησίας που θα τους μετέτρεπε σε εργάτες πλήρους απασχόλησης στα κομμουνιστικά κολχόζ, αλλά του επαγγέλματός τους. Να φορτωθεί στην κοινωνία – που πάντα πληρώνει το μάρμαρο – ο επιχειρηματικός τους κίνδυνος, η κάλυψη των εξόδων. Να εγγυηθεί το κράτος το κέρδος και το οικογενειακό τους εισόδημα. Ανεξάρτητα από τον καλλιεργούμενο κλήρο και τη διάρκεια της ετήσιας απασχόλησής τους. Απλά και μόνο επειδή είναι αγρότες.Απαιτούν ακόμα να μην γίνονται στο μέλλον διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ ( πωλήσεις προϊόντων, γνησιότητα μισθωτηρίων με βάση τους ΑΤΑΚ, τα Ε9 κλπ). Να συνεχιστεί δηλαδή το καθεστώς ασυδοσίας και ανομίας στις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Και, εννοείται, να σταματήσουν οι διενεργούμενοι έλεγχοι.Παράλογα πράγματα θα πείτε. Αυτοί βέβαια το συμφέρον τους κοιτάνε. Τους στηρίζει άλλωστε η ανεύθυνη αντιπολίτευση που πλειοδοτεί σε λαϊκισμό.Το μεγάλο πρόβλημα είναι αλλού. Είναι η διαφαινόμενη ανοχή της υπόλοιπης κοινωνίας που, αν αληθεύουν όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, βρίσκεται σε συλλογική παράκρουση:Θεωρεί η κοινωνία, άκουσον – άκουσον - σε ποσοστό περίπου 80%, δίκαια όλα σχεδόν τα αιτήματα των αγροτών και εγκρίνει σε ποσοστό 45% τη μορφή των κινητοποιήσεων - τα μπλόκα και τον αποκλεισμό των εθνικών δρόμων, των τελωνείων. λιμανιών και αεροδρομίων – την παράλυση της χώρας (!!!).Συνειδητοποιούν άραγε όσοι εργάζονται 300 τουλάχιστον ημέρες το χρόνο κατ’ ελάχιστον, ότι η κρατική επιχορήγηση μετακυλύεται αυτόματα στις δικές τους πλάτες που τροφοδοτούν με τη φορολογία τα έσοδα του προϋπολογισμού; Συνειδητοποιούν τι ώθηση δίνουν στην ανωμάλία;Είναι πρόβλημα ότι η κοινωνία αποδέχεται ως λογικό, ηθικό και δίκαιο να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι και να επιχορηγούνται αδιάκριτα:- Οι απασχολούμενοι το πολύ 30-40 ημέρες ετησίως -«εποχιακοί» αγρότες των εκτατικών αροτριαίων καλλιεργειών - στάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι κλπ - στους μεγάλους κάμπους της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, που πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις, λόγω εποχιακής σχόλης; Αυτοί που επιμένουν να καλλιεργούν οικονομικά μη βιώσιμο, υδροβόρο και ενεργοβόρο γεωργικό κλήρο 50, 100 ή και 200 στρεμμάτων και απαιτούν κρατική εγγύηση πλήρους ετήσιου εισοδήματος διαβίωσης;- Αν έχουν ίδια μεταχείριση με όσους δουλεύουν 300 ημέρες το χρόνο σε δενδροκομικές καλλιέργειες, στην αμπελουργία, τα οπωροκηπευτικά, τις σύγχρονες δυναμικές καλλιέργειες; Με όσους έχουν επενδύσει σε θερμοκήπια και συστήματα ελεγχόμενης άρδευσης. ¨Όσους δεν έχουν πρόβλημα να συμπληρώσουν το εισόδημά τους εργαζόμενοι με μεροκάματο σε άλλες καλλιέργειες, όταν δεν έχουν δουλειές. ; Με τους κτηνοτρόφους που απασχολούνται 365 ημέρες το χρόνο;( Όλοι αυτοί είναι απορίας άξιο το ότι δέχονται να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, να ταυτίζονται με τους καφενόβιους των κάμπων. Να σέρνονται, πίσω από κομματικούς εγκάθετους);